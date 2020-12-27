平凡跑手・跑步辛苦卻有趣　感恩行街紙批得鬆手︱跑手接龍・134

「跑手接龍」用接龍方式連結手，先是連結受訪者，繼而組隊參賽、成立跑步群組，再辦跑步活動。 每名「跑手接龍」受訪者，都要推介一名跑友作為下一篇文章的主角。記者整理訪問資料後，以受訪者第一身的角度撰文。 上期斜桿跑手李韋達留給平凡跑手謝智康的話是：「惡唔代表衰，保持你『愛之深、責之切』嘅理念，同大家一齊跑。」

跑步真係好辛苦，又好有樂趣。

我投入跑步的歷程很平凡，就是朋友在2017年參加香港馬拉松半馬組別，我湊熱鬧報了10公里。當年跑什麼時間我都忘記了，總之跑完之後，覺得世界上最大的空間就是進步空間，所以去HNR報了跑步班。

這個決定令我跑量大增——

我由每星期跑0次，變成每星期跑1次，由0變1實在是天與地的距離。

跑畢馬拉松，行日本鐵路的樓梯行得很辛苦。（受訪者提供）

有跑步習慣後，自然多了留意跑步資訊，例如加入「長跑長友」群組，又追看「跑手接龍」文章，估不到4年後自己能夠成為受訪者。自問成績不算突出，沒有站上頒獎台，但都希望勉勵跑手要打破現狀。

當年在「長跑長友」群組看到大家報名參加2017年大阪馬拉松，我又湊熱鬧報名，結果抽中，就抱住和老婆去日本旅行的心態買機票。至於練跑，每周都有跑1至2次，合共20多公里；最長一課是30公里，在馬拉松之前一周才跑。當時覺得那課很辛苦，又不知道長課太接近比賽是很有問題的。

飛到日本，我們血拼一周才站上起跑線，賽前半年根本訓練不足，又沒有充足休息，竟然都敢落場，全因「唔識驚」，現在回想都覺得傻人有傻福。

首戰大阪馬 「以後唔跑馬拉松」

日本馬拉松真係冇得輸！氣氛一流，42公里絕不沉悶，兩旁不斷有人打氣、提供食物，還遞上我最需要的撒隆巴斯噴霧。原來42公里真的很長，我跑到左腳抽筋後，輪到右腳抽筋，之後更兩隻腳一齊抽！我很後悔練得不夠密，但有個信念讓我堅持完成，就是老婆在終點等我，幾經辛苦，我衝線了！

老婆呢？

原來我要走過一條長長的通道，才可離開完賽區，見到老婆都冷靜下來了，那刻我對自己講：「我以後唔跑馬拉松！」

半年後，我參加了2018年的渣馬。

以前喜歡打籃球，但想到每次都要約人又未必約到，就覺得很煩，但跑步就不用約人。（受訪者提供）

2018年，我不但跑了馬拉松，更參加了100公里的毅行者。100公里比馬拉松辛苦很多倍，更加需要練習，但已婚人士兼有小朋友，申請「行街紙」是香港跑手的共同煩惱。幸好太太都有跑步，更參加了毅行者，所以「行街紙」批得很鬆手，只要互相配合，一個去練習，另一個在家照顧小朋友就可以了。多得太太通情達理，我順利完成毅行者，往後更完走HK100，實在大滿足！

毅行者衝線後，很快就見到家人。（受訪者提供）

現在我跑了4年，仍覺得跑步很辛苦，但又很快樂，具體點形容就是肉體辛苦、精神快樂。因為跑步，我走到平常不會踏足的地方，例如青山公路旁、沙田城門河畔、郵輪碼頭、環繞香港島和九龍半島等，特別是越野跑，讓我走到山上看香港大自然，沒有跑步，我就不會感受到這些樂趣，所以我再忙還是會跑下去，感受長跑帶給我的快樂。

在山上看香港。（受訪者提供）

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