疫情下埋頭苦幹　全方位回顧2020　迎接尋找平衡的2021︱01跑記

「刪除我一生中的任何一個瞬間，我都不能成為今天的自己」，每次考牌和學到新事物，我都覺得是投資，將來會學以致用。 但一年又一年過去，還是覺得投資多於收成，直至市道最差的2020年，竟然讓我感到收成來了，世事實在玄妙。

2020年對任何人來說都是難過的一年，尤其是香港人，工作不穩定、情緒不穩定等多重打擊，安然渡過絕非易事。而這一年我的生活也與過去不同，今篇《跑記》就透過家庭、工作和生活，回顧我的2020年。

家庭．朝夕相對，是愛還是衝突

我結婚了！如果沒有疫情的話，早已完婚。但限聚令下，婚禮延至下年。（可以再逗一年利市，哈！）相比延遲簽署一紙證書，我對兩人一起在家工作，感受更深。聽說有些夫婦因疫情被迫朝夕相對，離婚收場。我倆24小時相對，儘管各有各忙在電腦工作，但每到起居，例如何時午餐、晚飯，還需協調，磨擦亦容易增加。可幸沒什麼大衝突，渡過2020年，關係更加穩固了。

女人都是喜歡影結婚相，我已影3輯。（區嘉俊提供）

人與人之間關係穩定，人與貓就更上一層樓。第一日領養布布和丁丁，就知道家貓沒有獨自求生的能力，同住的人就是牠們的全世界，所以預了照顧「布布丁丁」一世，也預算將來牠們百年歸老，我定必傷心欲絕，所以盡可能抽多點時間陪伴，以防將來自責。現在在家工作，就可以日夜陪伴了，而牠們就更加黏人。

工作．生存需要麵包，不是為了麵包生存

有追看《跑記》或會覺得記者生活多姿多彩，例如到不同國家工作、出席發布會、訪問國際運動員和舉辦活動等。2020年，不得出國，全數歸零，工作看來變得單調。

今年可以在家工作，實在是我喜歡的工作模式，但不等於空閒。皆因省卻乘車時間，一起床就打開電腦工作，晚飯後又可繼續工作，文章數量自然比過去多，瀏覽量也大幅提升。可是，我與跑手和夥伴交流的機會就減少了，有點可惜。

今年佔據我最多時間就是寫文，甚至比睡覺更多。（區嘉俊提供）

非常時期，非常手段，2020年工作集中在撰寫文章非常合理，但如果下年，甚至2022年，仍是這樣，我還會喜歡這份工作嗎？有些人說「今年有份工作就該感恩了」，我很認同，但生存需要麵包，不是為了麵包生存。而記者工作獨特之處就是又有麵包（金錢）又有樂趣，如果工作得不到滿足感，我估很多行家轉行了。至於我，仍然很喜歡撰寫文章，但瀏覽量不是快樂來源，而是像當年在銀行工作，每年增加的「跑數」指標，所以滿足感漸漸轉移到教運動了。

生活．每一個瞬間，累積成現在

「刪除我一生中的任何一個瞬間，我都不能成為今天的自己」，今年我深深體會到這句說話。自閉症孩童要怎樣做運動、練跑需要注意什麼、樓宇按揭和投資知識、跑會企劃等，數之不盡的資訊從四方八面湧來，把剩餘時間填滿，讓我感到種下的種子都有機會發芽。但何時和那粒會發芽，就只有天知曉，所以活好每個瞬間就好了，機遇會隨緣降臨。

疫情下跑會人數有增無減，已登記會員達100人，實在難得。（區嘉俊提供）

運動上，最值得記錄是右腿受傷，成因是又練又教，休息不足，積勞成傷。受傷初期走路都痛，體重節節上升，耐力變差卻不能跑，實在心傷。我就用一句歌詞「你要靜候、再靜候、就算失收、始終要守」勉勵自己。

跑不到，就多做負重訓練，尋回消失的線條，練了2個月，肌肉增加，但線條還是不明顯，我就安慰自己，將來可以跑步，甩掉脂肪，就會變成鋼條身形。現在，我與腹肌久別重逢了，就算身形未回高峰，總算脫離低潮，堅持鍛煉，體能一定會更好。這次，我體驗到傷者的心路歷程，也證實到自己的理論是可行的，對教學都是寶貴一課。

展望2021，我會順勢而行，但會主動尋找平衡，不是指每天只工作多少小時，而是要有餘力進修、鍛煉身體和與家人朋友飯聚，否則就會變成機器了。

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