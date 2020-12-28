【越野跑】黃浩聰驗證山界傳聞紀錄　45分鐘內衝上蚺蛇尖

山界傳聞，有前輩曾經用45分鐘由北潭凹登上蚺蛇尖，究竟這個時間是否可能？ 越野跑手黃浩聰接受挑戰，決定一試。他今日在社交網站分享，證明了45分鐘由北潭凹上蚺蛇尖是可能的，他比傳聞時間快了5分鐘，以40分鐘完成。不過，他表示自己飽經訓練才做到這個時間，也不是快前輩的紀錄很多，感歎前輩的水平都很高。

黃浩聰今月初以10小時38分8秒，創下麥理浩徑的已知最快完成時間，他當時透露，收到網民阿寶的邀請，將會挑戰45分鐘由北潭凹登上蚺蛇尖，看看這個山野傳聞紀錄是否可能。阿寶告訴黃浩聰，她有位現年40來歲的同事在多年前試過45分鐘上到蚺蛇尖，但遭跑友質疑「吹水」，認為此事沒有可能，所以她想請黃浩聰驗證這件事的可能性。

【黃浩聰挑戰45分鐘內登蚺蛇尖】

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「我覺得這個挑戰很有意義。」黃浩聰說：「現在時代進步了，裝備、訓練、營養各方面都有進步，但運動表現其實是進步，還是退步呢？我相信以前實力強的前輩，肯定非常厲害，但與現在的比較又會是怎樣呢？出於這份好奇心，我就接受了這個挑戰。」

黃浩聰今日「找數」，約了阿寶一起上蚺蛇尖，兩人同行一段路後，黃浩聰就折返北潭坳，全速衝上蚺蛇尖。最終，他花了40分鐘就上到去。他很高興證實了這個傳聞時間是可行的，「想幫她的同事澄清，沒有吹水，這個時間真是有可能的。我跑到一個更快的時間，亦代表他的講法更有可信性。」

黃浩聰花了40分鐘，就由北潭凹跑到上蚺蛇尖。（由受訪者提供）

黃浩聰表示今日天氣有點熱，但天色很好，辛苦完之後，可以在山頂看到藍天白雲的景色。他表示今日有很多人行山，由大浪坳到蚺蛇坳的路上，他要叫人讓路才跑到，他估計那裏阻延了約30秒。黃浩聰這次由西貢北潭凹起步，逆走麥理浩徑第2段，至赤徑後開始上斜，到大浪坳離開麥徑，轉走小徑至蚺蛇坳，再經陡峭的沙石路，登上高468米的「香港三尖」之首蚺蛇尖。

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經過這次挑戰後，黃浩聰雖然比傳聞時間快5分鐘完成，但他體會到以前的跑手也絕不簡單。他說：「比前輩創下的紀錄只是快5分鐘，我跟阿寶說，我算得上是飽經訓練，都是做到40分鐘，你那位同事在很多年前做出45分鐘，我覺得他當時已表現出越野跑潛質，完成時間都很好、很快。如果他以前有跟我現在一樣的訓練及機會，目標清晰，又有那麼多比賽發揮，相信他的運動表現不會比我差。」

黃浩聰表示今日天氣很好，但有點熱，當他跑到山頂時，全身濕透。（由受訪問者提供）

黃浩聰這條路線的路況是怎樣？一般人要行幾耐？請睇片！