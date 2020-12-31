【跑過2020】跑鞋店長楊肇麟的心事　一個字形容顛簸這一年

打開跑步App，掃一掃記錄，你今年跑了幾公里？還能保持5分披？參加幾多隻「虛擬馬」？ 2020年的環境，百年難逢，可有想過，連跑步可以正常呼吸都要慶賀？跑在瘟疫蔓延時，跑者從訓練到裝束到要改變。既是跑者，也是教練，更是跑鞋店長，楊肇麟（阿楊）在跑步世界看到一點光。 「無嘢解決唔到」，生態轉變，心態不變，保持安全跑距小心舉步，艱苦中還是會進步。

阿楊的2020年，跟往年大同小異，反正工作與「課外活動」，離不開跑。疫情打亂計劃，3月日本全馬之旅無法成行，一樣可以跑馬。比賽不一定參加，自己「辦」一個也可，「有個跑友話不如喺大埔跑馬拉松，於是8公里路來回5次，諗起都想嘔……我哋叫大埔國馬拉松」。

疫情下，訪問時戴上口罩，唯有拍照時才「快除快戴」。（何偉畧攝）

疫情對跑者影響很多，大家全年關注何時何地可跑，以及要否戴口罩。阿楊身為教練，煩惱多一點，封場之下要找地方上堂，又要提醒學員保持距離。限聚令時鬆時緊，愈收愈緊，教班也要「WFH」。

LAUNCH 8 賣鞋也派號碼布，沒有比賽，變得較為冷清，但生意尚算不錯。（何偉畧攝）

局限阻礙跑步，沒有阻止進步，阿楊克服教練面對的挑戰，學生亦然，「他們各自搵地方練，跟住有規律同周詳嘅安排一步步完成訓練計劃，成績好好」。

店長提醒跑友，趁無比賽充足準備，「呢兩年好多好正嘅跑鞋，試多啲」。（何偉畧攝）

沒有比賽，自訂目標，改變訓練方向，2020年再難過也來到盡頭。2021年好或差，都得跑下去。阿楊坦言沒有比賽也有好處，「呢幾年跑界好多陋習，成日瘋狂去比賽。唔再為比賽而練習，問吓自己仲鍾唔鍾意跑步」，「冇比賽就冇得實踐？其實唔係」。

叫LAUNCH 8，開店至今快6年，當真待到Launch 8 面世。（何偉畧攝）

跑步風氣沒有因疫情限制而衰落，至少從阿楊的跑鞋店反映出來。經濟差市道差，阿楊稱開店快6年，生意一向不太受外在環境影響。言下之意，下雨天晴朗天，派花紅還是No pay leave，跑步還是要繼續。

不能去日本跑馬拉松，阿楊跟朋友在大埔跑，「好多朋友沿途支援」。（何偉畧攝）

「你好難阻止跑手跑步」，阿楊說。2021年、2022年，不論到哪裏，跑鞋「大神」還是會繼續，邊賣跑鞋，邊說跑鞋的故事。

2020年身在店內，形容這一年「爛」。來年來日，是什麼光景什麼字？（何偉畧攝）

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