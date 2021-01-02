箱根驛傳｜創價大首奪半程冠軍勝在穩定　青學大5區大落後難衛冕

日本新年矚目一戰「箱根驛傳」（箱根駅伝），今年在疫情中舉行，首日去程賽事由黑馬奪得冠軍。首度成為種子隊的創價大學力壓一眾傳統強隊，首先到達箱根蘆之湖。 衛冕之師青山學院大學大失水準，早段已落後頗多，且在第5區再出亂子，僅以第12名衝線。跑隊監督坦言衛冕機會渺茫。

新冠肺炎疫情不退，往年人群夾道打氣的場景不復見。主辦單位早早呼籲市民「自肅」，避免到場觀戰，賽道旁除了工作人員及參賽校團隊外，僅餘極少數居民。

疫情下的箱根路，觀眾為了抗疫減少外出，場面冷清。（網上圖片）

去年憑着最後一區大爆發而取得種子權的創價大學，今年實力更上一層樓，5區的跑手雖無人奪得區間賞，但成績全列前6名。去年在第10區「爆走」的視障跑手嶋津雄大，今年繼續穿起日本產美津濃跑鞋，在第4區第2名接棒。他當時落後領先的東海大學34秒，再次發揮超班實力，接棒不久已經追過東海大學領先，以1小時2分49秒完成，帶着1分42秒的優勢交棒到第5區。創價大學第5區跑手三上雄太最後以區間第2成績衝線，全隊去程以5小時28分8秒奪冠，明日將帶着2分14秒優勢展開回程。

嶋津雄大去年為創價大學「跑出未來」，請看：

強風吹拂播種子 視障跑手魂之爆走創跑隊歷史

嶋津雄大今年曾休學，有傳因為養病，亦有傳為了寫小說，總之重踏賽場，依然強勁。（網上圖片）

嶋津與去年同樣穿上日本產白色跑鞋，美津濃出品，而非隊友所穿的Adidas。（日刊體育）

去程第2及3位分別是東洋大學及駒澤大學，連同創價大學為去年總成績第8至10名隊伍。去年三甲學校大幅失準，亞軍東海大學在去路得第5，季軍國學院大學得第9，還不及近年焦點青山學院大學（青學大）。

三上雄太擴大優勢，讓創價大學首次成為半程冠軍。（網上圖片）

這支衛冕之師在2、3區均落後領先集團1至2分鐘，早已大幅落後。第4區備受注目的1年生佐藤一世收復不少失地，但5區竹石尚人上山時不止一次停下拉筋。這名前年在同區失準的跑手，去年未有出場，特意延遲畢業一年，以「5年生」身分再戰，卻報仇失敗。

5區上山時氣溫急降，竹石等選手都出現抽筋。青學大最終僅以12名完成去程，落後創價大學7分35秒。跑隊監督原晉賽後指賽前有兩名主將受傷，打亂部署：「4區追回不少，但5區失地太多，等同Game Over。明天現實一點，以爭取種子權為目標。」

竹石尚人去年因傷變「送水輝」：

青學大跑手畢業戰因傷缺陣 放棄筍工延續「一團火」

竹石尚人以5年生身分再戰第5區，結果再次失望。（網上圖片）

今早開跑時天氣放晴，21隊在攝氏約5度之下起跑。不過，平路為主的第1區，各跑手互相制衡，謀定而後動於是齊齊「不動」，步速較預期為慢。去年賽事此區以1小時1分13秒、史上第2快時間完成，今年卻以1小時3分完結。此區跑手賽後不少指步速古怪，時快時慢。此外，不少選手賽後指沿途風勢極強，難以增速。去年去程2至5區均創出紀錄時間，今年只有2區的東京國際大的2年生Yegon Vincent Kibet刷新區間紀錄。

2020年賽事報道：

【箱根驛傳】青學大超高速重奪總冠軍 同系列跑鞋近乎壟斷

【箱根驛傳】青山學院大學奪去程優勝 非洲外援跑出世界級高速