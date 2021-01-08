齊動LetZ Goal︱支持癌症病患　跑步捐款做善事︱慈善跑活動

一直以來，齊動旨在鼓勵大家「將汗水換成獎賞」。原來跑步同時亦可以做善事，幫助弱勢社群，「齊動 LetZ Goal」全新功能—慈善跑正式登場！

按此立即下載「齊動 LetZ Goal」虛擬跑App，參加慈善跑幫助癌症病患！

「齊動 LetZ Goal」首個慈善跑活動將與「癌症資訊網慈善基金」合作，跑手籌得的善款將捐至「癌症資訊網慈善基金」，為癌症病患提供藥費支援、中醫服務和慈善營福包等等。跑手於1月9日便可於「齊動 LetZ Goal」參加是次虛擬跑，同步指定里數及籌得指定款項，即可完成挑戰。

跑步捐款做善事，由1月9日至1月24日，立即按此參加「齊動 X 癌症資訊網慈善基金 慈善跑」，綁定裝置Sync數據，成功購買門票，累積跑夠5公里並成功捐款$50，即可完成挑戰，令更多的癌症病人受惠！為答謝各跑手的支持，齊動會派發1000「01積分」至所有完成挑戰之跑手；而最高籌款額的跑手更會獲得Camelbak保冷水樽連運動腰包，以表達謝意。

是次活動藉由早前「齊動 LetZ Goal」的招募活動，邀請患有小腦萎縮症的跑手Kelvin，分享他的跑步故事。自少進出醫院的他，不斷參加不同跑步挑戰，向所有人證明永不放棄的精神，更啟發了齊動團隊。適逢齊動推出慈善跑功能，並了解Kelvin的意願後，聯乘「癌症資訊網慈善基金」推出慈善跑，為癌症病患提供支援，在抗癌路上陪伴他們。！除了參加是次虛擬跑，你亦可選擇前往捐款頁，支持「癌症資訊網慈善基金」！

Kelvin的故事：齊動LetZ Goal︱超馬般的十公里 小腦萎縮難阻他前行︱Kelvin

齊動 LetZ Goal 小腦萎縮跑手 Kelvin，行路對Kelvin來說，已是體能考驗。（盧翊銘攝）

「齊動 LetZ Goal」慈善跑挑戰常見問題 問：我參加了慈善跑挑戰活動，並完成了指定的里數後，為什麼尚未完成該挑戰？ 答：參加者除了完成指定里數同時，亦需要完成指定籌款金額（包括自行或/及他人捐款），方能完成整個慈善跑挑戰活動。 問：慈善跑挑戰的籌款項目可邀請朋友募捐嗎？ 答：參加者可選擇自行籌款及或邀請朋友募捐，以完成籌款目標。 問：慈善跑挑戰需要繳付任何參加費用嗎？ 答：會員需付款購買門票，以參加慈善跑挑戰，當中會經由「01空間」平台提供登記、報名與購票服務。

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關於「齊動 LetZ Goal」

運動，從此不一樣。「齊動 LetZ Goal」作為一個互動平台，將你的運動里數換成獎賞。大家可在齊動留下汗水紀錄、參加挑戰、解鎖成就、賺取積分。運動不再是一個人，一同齊動，賦予你運動全新的意義！

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關於綁device

特別提醒iPhone用戶，Apple Health本身不能記錄跑步數據，大家必須使用第三方跑步App，並允許Apple Health存取數據，再把Apple Health綁定到「齊動 LetZ Goal」。關於綁Device問題，可按以下連結： 若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過Apple Health連結其他跑步App，Sync數據到「齊動 LetZ Goal」。

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若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過AppleHealth連結其他跑步App，Sync數據到「齊動 LetZ Goal」。請點擊下列連結，了解更多：

我用iPhone，又用Nike Run Club，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Runkeeper，請按此了解玩法

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關於其他疑問

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