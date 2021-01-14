紅人健身｜《Sweet Home》女消防傲人背肌　演出前趕工靠一條膠帶

Netflix近期好劇連連，《Sweet Home》、《驅魔麵館》和《今際之國的有栖》成為網民至愛，每套劇都有運動女將參演，韓國製作《Sweet Home》的李施昤更是當中的表表者。「蝴蝶背肌」跟「聖誕樹下背」，精壯程度讓男兒也看得目瞪口呆。 今篇《紅人健身》探討李施昤在平常重量訓練外，為何拍攝前用阻力帶練勻全身。

有看過《Sweet Home》，都留意到飾演前特種部隊兼消防員的李施昤，與怪獸追逐一幕展現出完美背肌，肌肉量和線條都驚為天人。搜尋資料，她在2014年加入韓國國家隊，是一名國家級拳擊運動員，體脂比率曾是9%。

李施昤的「蝴蝶背肌」和「聖誕樹下背」，冇花冇假。(Netflix照片)

她於2015年退出拳壇，仍然熱愛運動，經常在IG分享行山照片。拍攝《Sweet Home》前的半年更接受特訓，跑步、重量訓練及武打訓練，加上配合飲食，體脂比率由不俗的14.5％降至驚人的8％，練出極難練成的「蝴蝶背肌」和「聖誕樹下背」。

惟大家要知道，體脂比率不一定愈低愈好，壓得太低，容易引致內分泌失調、情緒暴躁和停經等。專業運動員要按運動項目調節到最適合體脂，加上有營養師和健身教練跟進，方可安全將體脂降到這麼低。

在李施昤的IG中，她的健身照片不多，最搶眼是在片場用阻力帶健身。那麼，她是靠阻力帶練出這一身肌肉嗎？答案是「否」，只因在她的健身教練IG中，發現大量她用啞鈴、「史密夫機」等大型器材鍛煉的照片，可知阻力帶不是練出驕人肌肉的唯一途徑。此外，阻力帶的重量有限，要達到肌肥大很困難，難以練出一身強勁肌肉，但對所以修整線條，則是好幫手。

李施昤不止《Sweet Home》的健美模樣：（按圖放大）

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李施昤在健身室已練出強勁肌肉，為什麼拍攝前仍要用阻力帶鍛煉呢？答案是為了拍攝出最清晰線條，所以在最後關頭刺激肌肉「谷一谷」，讓肌肉線條更清晰。阻力帶夠輕便，而且能刺激多組肌肉，所以是「臨門一腳」的好幫手。以下是她拍攝前的鍛煉動作，分析一下她在鍛煉哪組肌肉，如果想隨她鍛煉，建議每組動作做12次，合共4組。

💡💡同場加映，使用阻力帶例子和注意事項：💡💡

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💡💡同場加映，10個運動前熱身注意事項💡💡

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