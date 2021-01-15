山系｜迪卡儂「一人前露營」裝備窮遊一樣得　毋懼風雨獨享山頭

繼續「一人前露營」的話題！ 一整年的疫情，改變了全球多國人民的生活方式，減少社交接觸成共識，「一人前」風氣興起，不少人希望一嘗近月山界興起「一人前露營」的浪漫。 上星期跟大家分享過一套「10磅搞掂」裝備，在愈輕就愈貴的山系裝備世界，一個單人營帳叫價已直逼四千大元，絕不會比團隊露營經濟實惠。 但是，天無絕人之路，如果願意付出多一點點體力，成本自可降低。這星期便嘗試用「一個營帳」的價錢，執一套低預算又得體裝備吧。

低預算「一人前露營」裝備清單：（按圖放大）

低預算「一人前露營」裝備清單（01美術製圖）

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注意：因疫情關係，漁農自然護理署轄下郊野公園的露營地點全部關閉，直至另行通知。出發務必留意露營地點是否屬於漁農署管理區域，必須在認可營地活動，或等候防疫措施解除。

「一人前露營」資訊重溫：

．「一人前露營」出發前要思考的10件事

．執一套「10磅搞掂」的裝備出發

山系裝備愈輕就愈貴，但如果願意付出多一點點體力，也不是完全無法控制成本。

一人前露營的裝備，其實需要比一般團隊露營更需要針對性。簡單理解，少一個人，就少了起碼一半承載力，沒有人可以分擔一些共用的裝備，所以一切都需要盡量以一個人為單位，盡量選用輕巧的裝備，減得幾多得幾多。

然而，上星期已嘗試跟大家分享過一套「10磅搞掂」的一人裝備，減少負重的代價就是預算急升，一個僅重604克、金屬結構非常堅韌的單人營帳，叫價已直逼四千大元，未必合乎每個山友的預算。當然吧，每個人「輕巧」的定義都不同，減低預算，是可以用增加負重換回來的，今星期便嘗試為大家打點一套盡量平衡價錢與負重的「一人前」裝備。

DECATHLON

TREK 100二人獨立式帳篷

6磅絕不算重，而且價錢貼地得多。

營帳作為每次露營中，唯一阻隔大自然威脅，以協助回復、保存體力的戶內空間。它堅固、耐用性能必須有一定保障，才能在問題發生時避免「玩著自己」。但是，輕巧與結構穩固，看來是兩個互相牴觸的條件，現代科技絕非做不到，上星期介紹的MSR Carbon Reflex 1就是好例子，僅超過1磅，卻又非常堅固，代價就是近$4000的索價，絕不親民。

當然，如果閣下眼中「輕巧」的定義，從1磅升至6磅，還是可以接受的，選擇亦會多很多，預算亦可大幅下調。DECATHLON出品的TREK 100二人獨立式帳篷，經過一系列防風、防水測試，可以抵禦60km/h的7級陣風，足夠應付一般狀況，收納起來，最長一面亦只有39cm，十分小巧。結構上亦有心思，外帳覆蓋位置，提供半戶外的門廊空間，足夠容納兩個50升背囊，睡覺時不用跟裝備爭位。價錢卻是MSR的近七分一。

夠不夠用？合不合適？就因人而異了。

QUECHUA

MH500登山健行背囊

MH500設計實用，一定程度上能夠延伸背囊的收納面積，而且賣相亦算討好。

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相對之下，如果並非對特定品牌或設計有偏好，純粹希望節省成本的話，好用又價值親民的選擇其實很多。選取QUECHUA MH500背囊的原因，在於它的設計不止是概念上的「紙上談兵」。幾乎會個品牌都肯定會標榜自己的露營背囊，隔層如何充足、機動，防水性能如何、透氣度如何等等。MH500當然都一樣，提供大量置物空間和傳統筒形囊身設計，一定程度上能夠延伸背囊的收納面積，而且賣相亦算討好。

實用與否，人人需要不同，難以一概而論，但最起碼，這款背囊的性能通過得到實驗室的測試，通過了2萬次拉鍊開關，以及1萬次落地，還是表現良好，「爛打」方面毋庸置疑。

FORCLAZ

TREK 700 AIR登山充氣式睡墊

個人親身使用，基本上30秒內已經完整充氣。

去得露營，那怕是「一人前」，在野外間舒適慢活地睡個好覺，遠離都市煩瑣，好好休息是重要事。準備一塊睡墊，才能避免在硬地表上硬繃繃的煎熬。TREK 700 AIR睡墊除了CP值不俗之外，官方稱產品的充氣部件上，使用防漏氣閥設計，用口吹氣，1分鐘便能完成，已經非常保守。因為據個人親身使用，基本上30秒內已經完整充氣，可以在物料提供適量保溫性能的氣墊上好好休息了。加上底部配用矽膠貼片，可以防止睡墊滑動，整體表現都非常不俗。

FORCLAZ

充氣枕頭

FORCLAZ充氣枕頭有別於其他同類產品，除了靠充氣調整軟硬度，還有額外的軟物料承托頭部，非常舒服。充氣口設計亦很有心思，需按住放氣按鈕才會洩氣，輕鬆吹氣已可充起枕頭，收納起來亦小巧輕便，CP值超高。

FORCLAZ

TREK 100頭燈

任何山野活動，只要是入黑後進行的話，光源便十分重要。

無論任何山野活動，入黑後光源十分重要，否則什麼都看不見，能坐等天光。而為了減輕負重，個人認為「一人前露營」不太需要額外準備營燈，用頭燈保證自己看得到外間事物便足夠。

由於露營的節奏較慢，不太需要預判外在環境。因此一般來說，100流明以下的頭燈電池，備用時間較長，光度亦基本足夠。考慮到一人露營遇上任何緊急狀況，都只可靠自己，頭燈必要時可提高至100至250流明的功率，還是比較理想。TREK 100頭燈的最高功率有120流明，不過不失，但使用節能模式卻又能用足17小時。帶備後備電源的話，亦能使用micro USB充電，保障光源穩定提供。

FORCLAZ

泡棉坐墊

用坐墊代替露營椅，是個不錯方案。

由於輕巧的露營椅，通常都不會便宜。考慮預算有限，改用坐墊不失為替代方案。既不用直接坐在地上，有需要亦能摺起來當成枕頭使用，增加不過60克，非常值得。唯獨注意，由於坐墊實在太輕的關係，很容易便會被風吹走，不用時記得好好收納。

QUECHUA

NH 550郊野健行防雨外套 + 拉鍊長褲

失溫是露營中常見的意外，因此帶備多點衣物，無論作為更換，還是必要時全部穿到身上保暖都很重要。雖然秋冬季節比較乾燥，但是帶備防水、快乾的衣物，還是必要，以免在危急時增加失溫的可能。同時，選擇衣服時亦不妨多留意它的口袋設置，容納多點小物，機動性更強，多少也是令旅程更順暢的小細節。

QUECHUA

MH 500登山健行刷毛外套+SH 500保暖中筒襪

氣溫下降，出行需要多加留意保暖的環節。

近日氣溫下降，出行需要多加留意保暖的環節。尤其是山野間，夏季的溫差有時都會以10°C上落，一個人露營什麼事都只可靠自己的話，準備自然要更充足。MH500外套的刷毛密度為200g/sqm，本身適用於7至10°C環境中，不用添加額外的衣物保暖。以香港的冬季氣候，穿上它之後，再加上一件防風、防水的外套的話，基本上已能應付。加上衣領上內設橡筋帶，方便捲起來收納，非常適合作為後備衣服。

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QUECHUA

SH500保暖中筒襪

雪地適用級別的SH500中筒襪，本地環境足夠有餘了。

此外，很多人都未必知道，腳掌其實是人體其中一個容易失溫的地方。如果天氣太冷，露營睡覺時記得穿上襪子，維持體溫。SH500中筒襪採用了50%麗諾羊毛製作內襯，基本達到雪地適用的級別，本地環境足夠有餘了。

QUECHUA

MH 500登山鞋

MH 500登山鞋贏在夠強硬！

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鞋子的選擇多不勝數，MH 500登山鞋絕對不是性能特別優秀，硬地和濕地上抓力不足，中底亦不算太舒適。但它是我穿過的山鞋中，最便宜之餘，亦有超強韌耐磨特性的鞋款，起碼面對亂石都不會「撞爆腳趾」就是了。此外，聽過不少山藝教練都建議，露營裝束上還是穿靴較合適，因為身體加上背囊的負重後，腳踝得到額外支撐，可減少意外受傷的機會。但是「一人前露營」的裝備，多數都以輕巧為主，這個資訊值不值得參考，各位先判斷一下自身的體能和裝備重量後再決定吧。

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MH 500保溫瓶 + 摺疊式叉匙 + 不鏽鋼露營杯

由於一個人露營，低預算裝備都一定會偏重，但必要的裝備又不能省卻。因此我會假設在食物安排方面偷輕背囊，帶備脫水食物、沖劑和乾糧為主，輕巧、容易收納亦方便計劃行裝。備用保溫瓶保存溫水，用來處理食材，也是個簡單快捷的方法。此外，摺疊式叉匙和不鏽鋼露營杯，無論作為飲食容器，還是一件應用工具，都是露營裝備中不可缺少的小物。反正這些器具不會佔用太多空間，又可以避免用起來才發現忘帶在身。免卻懊惱和尷尬，何樂而不為呢。

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10磅搞掂「一人前露營」裝備：（按圖放大）

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