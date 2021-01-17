【鄺嘉仕．跑遊老香港】九龍寨城有場外交風波　香港預言書在此？

1842年，滿清政府將香港割讓大英帝國後，5年後在對岸築起九龍寨城，隔海與維多利亞城對峙，展開真正的「雙城奇謀」。 上回介紹「舊三軍司令官邸」，是當時港英政府最高軍事指揮官的官邸，今期介紹的前九龍寨城衙門，就是滿清政府當時在九龍及新界境內，行政及軍事最高負責人，辦公及居住的地方。 文、圖：鄺嘉仕＠我們走過的香港大地

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1899年，港英政府租借新界，滿清官兵撤離，九龍寨城不斷興建樓宇，原有建築僅餘衙門。這裏曾經容得下三教與九流，尋常百姓蝸居城中。多得《中英聯合聲明》發表後，中英兩國同意清拆寨城，發展為公園，意外發現南門遺蹟，連同衙門在1996年列為法定古蹟。

寨城內外充滿歷史，牆身角落都有往事，不能盡錄。今回介紹一些關於城寨遺蹟的秘史與風俗，跑過這個「老香港」，體驗歷史的有趣一面。

九龍寨城乾門

跑遊老香港系列：

Lunch輕鬆跑 香港公園原是軍事重地？

穿越樓梯街時光旅途 踏上華人升龍道

香港少有文昌塔 屏山鄧氏光宗耀祖之路

城寨公園賈炳達道入口

衙門之上有「雞腸」 ALMSHOUSE哪裏來？

九龍寨城衙門是一座三進、兩院、四廂式的青磚及木構建築，衙門的第二進是公堂，即是辦公的地方，而第三進則為官邸，讓當時最高負責人「九龍巡檢司」居住。滿清撤離，直至1930年代日軍侵華，不同的宗教團體在提供社會服務。「ALMSHOUSE」（濟貧院），正是聖公會在1906年開始，用作老人院的歷史見證。

衙門之上有英文，並非雙語辦公，而是這裏曾經成為教會營辦的老人院。

南上演開槍「私了」 最後勝方是誰？

重建公園時，「南門」和「九龍寨城」兩塊石額的出土，證實寨城南門的原址。南門之外，曾有過九龍地區最主要市場，稱為「九龍街」，不僅九龍、西貢、港島，遠至深圳的商家都到來經商。藥材野味、煙館酒館，商店和商品均讓洋人大開眼界，成為景點之餘，更從事非法行為，例如決鬥！

寨城最有名的決鬥發生在1872年，西班牙駐港領事與秘魯駐澳門領事，因為賭債問題而相約決鬥，得到當時寨城官員的批准，在九龍寨城外的校場決一死戰。二人單對單開槍，一方完好無缺，另一方膊頭中彈，但當兩位回港後，仍難逃被港英政府起訴，罰款了事。

校場另一作用是處決犯人，不少是滿清捉拿的海盜。清廷有時邀請港英政府派代表監刑，最著名一宗是1890年客輪劫案，6名海盜翌年在寨城外淺灘正法。

南門遺跡

三不管地帶 郵差曉「飛天」

基層市民等遷入寨城，僭建一發不可收拾。中、英及香港3個政府撒手不管，令「三不管地帶」一度成為世界上人口密度最高地方。人口流轉，建立生態圈。小型工場，食品製造，牙醫及西醫，地產買賣及建築商，都因為市場需要相繼出現。

港英政府亦提供基本市政服務，回應訴求，比較特別的是郵政。郵差在寨城內派信，要花很長時間熟習數百幢樓宇的名稱及位置。他們開發自己的路，設定了一條派信路線，在大廈天台上來回行走，不用走上走落，減省時間及體力。

清拆前的九龍寨城俯瞰景觀，中間為前九龍寨城衙門。

龍津橋碑記 香港「燒餅歌」？

龍津石橋本已埋沒在啟德機場下，沒料到機場搬遷後重新發展，意外重見天日。公園內的觀景石橋碑後有一段文字，根據1930年出版的《九龍樂善堂專刊》記載，這段文字是「龍津橋碑記」，1986年市政局出版的《香港碑銘彙編》考證應在光緒元年 (1875年) 重修時寫下。

叱鼉橫漢，駕鵲凌宵。在天成象，在地成橋。擲杖虹飛，受書溪典……

以上節錄開首幾句，每四字一組去斟酌，意思大概是：能夠令鱷魚及鵲鳥飛天，知道日月天時的法則後，自然懂得在地上修橋築碼頭的原理。拋一支手杖出去，它就會像彩虹般飛走……

龍津石橋與渡頭重見天日，盡在意料之外。香港的故事，亦是如此。

這些字眼看來不似是描寫碼頭及船，如果我們大膽加點想像，鱷魚、鵲鳥及手杖都可以想像為飛機，橋就是機場，我們知道天文地理後，飛機就像彩虹般飛起。1875 年撰文的仁兄，是否站在相同位置，卻看到 100 年後的景象呢？由龍津橋進化到啟德機場，當啟德機場完成歷史任務後，龍津橋便再次出現。龍津橋及啟德機場交替出現，冥冥中自有主宰。如果大家能參透龍津橋碑記的其他文字，加點想像力，或會是香港人獨有的預言之書呢！

《跑遊老香港》 - 九龍寨城走一回

由摩士公園體育館出發到九龍寨城範圍，不過1公里。從公園出發，左轉鳳舞街向東南方走，在東頭村道過對面馬路右轉，往南方走到東正道，前方就是九龍寨城的圍牆，過對面馬路左轉，由東正門進入九龍寨城的範圍，去程距離大概一公里。

由摩士公園存放行李，跑到九龍寨城，大約1公里左右。

+ 15 + 15 + 15

在公園內由南門向西北方的乾門走，經過大約 300 米的路段，出乾門右轉東頭村道，向東方走第一個街口就是東正道，原路返回摩士公園體育館，是另一個一公里的路程。總的來說，由摩士公園體育館來回九龍寨城，加上在寨城內走一段，共約2.8公里的路程。

長度：約2.8公里 難度：1（1-5，5為最高） 貯物及洗澡地點：摩士公園體育館 補給地點：摩士公園體育館、九龍寨城公園 前往方法： a. 鐵路：港鐵觀塘線樂富站下車A1出口往摩士公園體育館方向行約5分鐘 b. 公營巴士：停泊樂富總站的巴士 (如7，11D，84M 及103等) 往摩士公園體育館方向行約 3分鐘，或經鳳舞街的巴士 (如1，11K 及39M等) 在「康強苑」站下車對面即達

小貼士：

1.介乎於偉東樓及柏東樓一段東頭村道，因正進行「無障礙通道改善工程」的關係暫時封閉，需按指示跑進東頭邨一段約 50 米，小心樓梯上落。



2.九龍寨城公園由康樂及文化事務署管理，開放時間是上午6時30分至晚上11時，暫不受疫情影響。而九龍寨城衙門的第三進，因有室內展覽館，疫情期間會按情況決定是否開放，但衙門的第一及第二進仍跟公園時間開放。



3.公園在星期六、日及公眾假期，為公眾提供為時45分鐘的免費導賞服務，大家有興趣可分別在 9:00、11:00、15:00 及 16:00，在衙門等候便可 。



4.當大家遊覽南門或衙門時，有一位白髮伯伯主動介紹九龍寨城的大小事件，會邀請你給他一個字，他便會徒手撕紙，送字給你。這名「敏叔」不是公園的職員，只是希望向大家講解九龍寨城，以及示範他的撕紙藝術，亦從不收費。敏叔（「敏叔撕藝」專頁）沒有固定的出現時間，近兩年亦較少出現，大家有幸見到他，不妨多跟他交流，自會獲益良多。

FB專頁：我們走過的香港大地匆匆而過，錯過舊日的足跡。港九新界，樓閣或街角，都有不平凡的歷史故事。來，一起跑，一起尋找。

作者鄺嘉仕

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