齊動LetZ Goal︱本地手工啤酒線上跑　立即報名享受早鳥優惠

撰文： 齊動 LetZ Goal 最後更新日期： 2021-01-25 13:52

「齊動 LetZ Goal」虛擬跑步平台聯同本地三個手工啤酒品牌，舉行 2021 年首個本地手工啤酒線上跑！希望透個是次線上跑，鼓勵大家動起來，同時享受本土出品啤酒。

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Made In Hong Kong 的手工啤酒（Craft Beer）近來大受歡迎，不但百分百香港製造，更有品牌加入特色材料，令出品更貼近香港人口味。線上跑將會以「麥子啤酒」打響頭炮，賽事分為「輕鬆跑．輕鬆飲組（5公里）」以及「暢跑．暢飲組 （7公里）」。所有參加者均可獲得「麥子啤酒」，於指定時間完成目標里數，更可獲得特製完賽獎牌。

「麥子啤酒」最新口味—貢梨，率先於是次線上跑登場！跑手只要成功報名，即可先飲為快！當中「暢跑．暢飲組」更設有限量版木盒套裝，方便攜帶至不同場地，郊遊野餐或朋友聯誼亦適合，喜歡手工啤酒的你一定不能錯過！

按此查看「麥子啤酒」的不同口味，了解更多背後的理念。

「暢跑．暢飲組 （7公里）」由1月28日開始，直至2月26日晚23：59為止。按此立即登入「齊動 LetZ Goal」的「暢跑．暢飲組」挑戰頁面，按「立即參與」並成功報名後，同步7公里跑步數據即可完成挑戰。「暢跑．暢飲組 」的名額只有40個，先報先得，滿額即止。不論完賽與否，參加者都可獲得限量版麥子啤酒木盒套裝（4支裝），包括貢梨及雲貴口味各兩支！

【重要提示】齊動只容每次參加一項虛擬跑挑戰，用戶須暫停參與原先挑戰，方可參與今回「本地手工啤酒線上跑」或其他虛擬跑挑戰。挑戰只計算「參加中」的里數，未按參加或暫停中的挑戰，將不會計算相關跑步數據。

現時「輕鬆跑．輕鬆飲組 」更設有早鳥優惠，12支裝首50名參加跑手只需$450；24支裝首50名參加跑手只需$795。立即按此報名，享受早鳥優惠！

「輕鬆跑．輕鬆飲組 （5公里）」由1月28日開始，直至2月26日晚23：59為止。按此立即登入「齊動 LetZ Goal」的「輕鬆跑．輕鬆飲組」挑戰頁面，按「立即參與」並成功報名後，同步5公里跑步數據即可完成挑戰。「輕鬆跑．輕鬆飲組 」的參加者可選擇報名12或24支裝，當中包括鹽田、白蘭、經典、桂圓、貢梨及隨機口味。參加者除了可獲得對應之「麥子手工啤酒」，完成挑戰的跑手更可獲得特製完賽獎牌！「輕鬆跑．輕鬆飲組」之啤酒及完賽獎牌均會免費送遞至參加者報名時填寫之地址，參加者安在家中即可收到。

「齊動 LetZ Goal X 麥子」本地手工啤酒線上跑2021完賽獎牌

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運動，從此不一樣。「齊動 LetZ Goal」作為一個互動平台，將你的運動里數換成獎賞。大家可在齊動留下汗水紀錄、參加挑戰、解鎖成就、賺取積分。運動不再是一個人，一同齊動，賦予你運動全新的意義！

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