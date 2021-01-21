健身｜火辣教練教路兩組輕鬆動作　OL擊退辦公室腰背痛無難度

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-01-21 14:07

健身教練周六野的YouTube頻道有近百萬名追蹤者，微博粉絲更高達300萬，受歡迎程度十分驚人，除了她分享的健身和生活內容吸引外，成長背景也是其中一個元素。 今篇《紅人健身》研究她教授的兩組「零體能」輕鬆紓緩腰酸背痛動作。

周六野是深圳成長的機械工程師，畢業後一直在歐洲生活，考取了美國認證私人健身教練牌照。2016年開始在YouTube分享健身和生活資訊，累積至今有95萬追蹤者。

周六野身在美國，但在深圳長大，除YouTube外，亦懂得運用中國網民愛用的微博分享資訊，累積至今有300萬粉絲。人在海外，又能兼顧中國觀眾，正是她其中一項成功之處。

周六野在網上教人健身和瑜珈，深受歡迎。（IG圖片／wildsaturday_zoey）

周六野，名字相當特別又易入腦，廣為人知，但不是她的真名。她姓周，喜歡周六去野外玩樂，所以取名周六野，IG名稱就叫WildSaturday.Zoey。

周六野的YouTube會分成不同主題，例如「腰・馬甲線」、「改善體態」和「吃貨瘦子」等，分類清晰，觀眾容易找到自己喜歡的內容。今次抽出探討緩解腰酸背痛的拉伸運動，短短7分鐘的短片，她示範了多個動作。其中4個動作組成的2個「組合技」，對體能要求低，讓大家輕輕鬆鬆地紓緩腰痠背痛。各位OL長期坐在辦公室，對於電腦螢幕，坐姿錯誤，這套動作可以紓緩腰背痛，

+ 19 + 19 + 19

第一個組合：牛式和貓式

牛式動作（螢幕截圖）

牛式動作：

-跪在瑜伽墊上

-視線望向上方

-腕，肘，肩撐起成一直線，手指張開

-脊椎（下背位置）拉向下方，頭部抬起。注意不要過份用力，不應感到受壓

-尾骨（臀部位置）向上升起

貓式動作（螢幕截圖）

貓式動作：

-跪在瑜伽墊上

-頭部垂下，彎向下巴。視線望向腹下的瑜伽墊

-下巴朝胸部方向貼近

-上背拱起

- 肚臍位置朝脊椎方向提起

-尾骨（臀部位置）向下推

次數：混合貓式和牛式，牛式時吸氣，貓式時呼氣，每式重複10次，配合深呼吸慢慢地移動。

功效／注意事項：提升脊椎柔軟度及伸展頸部，對於脊椎僵硬或腰背較弱的人，效果特別明顯，長期練習可紓緩背痛。

第二個組合：抱膝屈腿式和雙腿抱膝式

抱膝屈腿式（螢幕截圖）

抱膝屈腿式：

-平躺在地上，雙腳併攏，掌心向上

-提起右腳，屈膝，手放在膝蓋後，將右邊大腿朝腹部拉近

-左腳伸直放在瑜珈墊上，骨盆和尾骨盡量貼住瑜珈墊

-維持正常呼吸，排出肚內多餘氣體

-約10秒後，換左腳再做

-記住要先做右腳，再做左腳

抱雙膝屈腳式（影片截圖）

抱雙膝屈腳式：

-平躺在地上，雙腳併攏，掌心向上

-提起兩腳，屈膝，手放在小腿上，將兩邊大腿朝腹部拉近

-骨盆和尾骨盡量貼住瑜伽墊

-維持正常呼吸，排出肚內多餘氣體

-約10秒後，放下兩腳，平躺在瑜伽墊上

功效／注意事項：

1)抱膝屈腿式不單能改善髖關節柔軟度和下背繃緊，對消化系統也有益處，原因是將腹部多餘氣體排出體外，也能促進腸道蠕動，刺激消化系統，改善便秘。

2)下腹位置有升结腸、横結腸、降結腸和直腸等，身體右邊的升結腸，離排氣的肛門最遠，所以先抱右膝，把升結腸內的氣體經横結腸到降結腸。之後，抱左膝，將氣體由降結腸經直腸到肛門排出體外。最後，再做抱雙膝屈腳式，盡量將氣體排出體外。

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