跑步｜跑馬地「老鼠」專攻密碼鎖　鎖匠：傳統鎖一個設計完勝

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-01-21 17:33

警方今天（21日）公布，破獲跑馬地運動場盜竊案，3男女涉嫌「撞密碼」盜取儲物櫃內財物而被捕。警方呼籲市民選用密碼鎖，宜用安全度較高的產品。 密碼鎖表面安全，卻不要大安旨意，密碼在手便萬無一失。鎖匠表示密碼「梗係唔安全」，設計上已註定不及傳統鎖頭，難防專業「老鼠」。

跑馬地位處市中心，跑徑平整且有起伏，成為眾多跑友練習場地。人多，難免人流繁雜。

警方破獲跑馬地運動場「老鼠」案（按圖放大）

警方今公布去年7月至本年1月，收到共11宗跑馬地運動場儲物櫃的失竊案。事主多發現儲物櫃內背包被人偷竊，損失財物，及後得銀行通知其信用卡被盜用，涉及消費額達50萬元。警方翻查閉路電視，19日在跑馬地及尖沙嘴拘捕3名介乎48至54歲的男女，涉嫌盜用信用卡購買手機、名牌手袋等貴重物品後轉售。警方指3人一夥，專揀使用轉輪式密碼鎖的儲物櫃下手。

跑馬地出現運動場「老鼠」，專門光顧使用密碼鎖的儲物櫃。（資料圖片／區嘉俊攝）

跑友練跑當然想盡量減少負荷，密碼鎖方便，不用鎖匙，卻有基本設計弱點。香港鎖匠從業員協會會長黃瑞昌指密碼鎖「根本唔安全」，行內人很容易打開。

黃說傳統掛鎖的勾鐵兩邊末端有凹位，連同鎖頭內的鐵栓卡住凹位，提供保護。密碼鎖沒有，較容易撬開，而且有些密碼鎖的設計令密碼轉輪露出漏洞，「例如解鎖時拉實密碼鎖或按實轉輪，有些數字會比較『實』，便較易打開」。黃續稱，有些人設定密碼鎖時，與還原設定的密碼頗為接近，這樣亦容易被不法之徒「撞」破。

3賊破解儲物櫃「轉輪式」密碼鎖 運動場張貼通告 籲用鎖匙掛鎖

密碼鎖不少以鋼線代替傳統鎖的鐵勾，鎖匠認為保安能力較低。（何偉畧攝）

警方叮囑使用安全度較高的密碼鎖，黃瑞昌則認為不同密碼鎖的保安程度，沒有高低之分。他建議還是選用傳統「福來鎖」，體積稍大但設計上不容易被撬開。此外，市面亦有以指紋認證的指紋掛鎖，不過價錢較高。

指紋辨識掛鎖，價錢較高，但不少有鐵栓設計，保安程度較高。（網上圖片／OUTLET EXPRESS）

但黃還是提醒一下，不論密碼鎖、指紋鎖或傳統鎖，保安程度純屬「止咳」，「少帶貴重物品為妙」。

跑馬地運動場的儲物櫃須用者自備鎖具，鎖匠認為傳統掛鎖的保安程度較佳。（香港01記者攝）

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