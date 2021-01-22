【Virtual Run】倫敦馬拉松虛擬跑今年都有　下月中報名先到先得

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-01-22 13:11

世界六大馬拉松去年遇上新冠肺炎疫症爆發，部分舉行虛擬跑，讓全球各地跑友一齊參加，反應良佳。 倫敦馬拉松跑席一向難抽，去年虛擬跑讓不少跑友一圓心願。倫馬主辦單位公布今年亦會舉辦虛擬跑，讓全球跑友用腳步贏取完賽牌。

倫馬官網公布今年繼續舉行虛擬跑，名額5萬位，讓全球跑友在疫情中一同參與。主辦單位會先讓報名參加倫馬實體跑的落選人士，在2月9日至16日報名，完成後才於2月16日公開接受報名，先到先得。

東京馬拉松2021都有虛擬跑 付款買一個希望

去年倫馬在疫情之下，變成精英決鬥。（Getty Images）

參賽者須下載專用手機應用程式，在香港時間10月3日上午7時至10月4日上午7時完成42.195公里，可以得到完賽獎牌及記念Tee，海外跑手收費為38英鎊。

倫馬虛擬跑｜香港參賽人數躋全球三甲 另有17位跑友值得大力鼓勵

世紀之戰最後因比基尼賽前退出，未能成事。「Sub2」跑手傑祖基則失準，未能掄元。（Getty Images）

+ 2 + 2 + 2

去年10月4日倫敦馬拉松，香港有2289人報名參加倫馬虛擬跑，在香港街頭奮鬥，爭取在限時內完成42.195公里。香港參加倫馬首次虛擬跑的人數，位列世界第3，僅次於英美。

長跑教練兼跑鞋專家楊肇麟的虛擬跑攻略：

🍂中醫建議進食以下補給品，免耗氣傷津🍂

🐕練跑遇到狗，專業訓犬員Derek Wong教你自保🐕