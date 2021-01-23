行山｜黑角頭快閃探險　一小時睇盡隱世碉堡加高清「大電視」

撰文： Kylie - Hikipedia 山上。山下 最後更新日期： 2021-01-23 10:34

早幾日，突然有朋友Signal問到：「周六有空行山嗎？」我詫異地看著手機，整整1分鐘，皆因這位朋友一向沒有行山習慣，居然約我行山？但看到對方盛情邀約，那怕當日時間不太充裕，但一場朋友，還是不要推卻吧，於是我問他：「怕早嗎？我只有早上有時間。」 誰知他一口答應！於是我又挑選了幾條我想去，又未曾去的地方，卻被他嫌太簡單，最後才選擇到港島東部的黑角頭，尋找隱秘的歌連臣角探射燈碉堡。 （編按：本文為Hikipedia投稿，由《01體育》編輯）

黑角頭、歌連臣角碉堡路線資料簡介：（按圖放大）

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疫情肆虐的一年，改變了社會上下的生活日常。我那個從不行山的朋友，原來因為疫情而漸漸養成行山習慣，數著數著，已經踏遍近30個本地山頭，有難有易，幾乎每周一行。當然，作為行山初哥，之前走過的地方大部分都是鋪設好的山徑。這次走黑角頭的路線，其實都不是太難，距離小西灣也不算遠，竟然也可成為一個給他的小測？

探險+靚景，其實只係鄰近市區。

黑角頭、歌連臣角碉堡沿路風景：（按圖放大）

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黑角頭位於港島東，原名歌連臣角，由於該處的地勢險峻，且海面航道狹窄，古時屢有撞船事故，不斷造成傷亡慘劇，故被稱之為「黑角頭」。話雖如此，看到「險峻」一詞，可能會嚇怕部份山友，但其實黑角頭海旁有一條鋪設良好的晨運徑。從小西灣海濱花園出發，半小時左右便可以到達晨運徑盡頭，沿一條陡峭的小徑下至崖邊，游繩約10分鐘便可到達一處大平台，此處亦是釣魚發燒友常到之處。

游繩約10分鐘便可到達一處大平台。

然後沿路走回龍躍徑，往歌連臣角道方向前進，到達歌連臣角道懲教所之前，要留意一下近海的欄杆外圍，會否發現一條隱密小徑。只要找得到並越過欄杆，小心地從開頭一小段陡峭沙泥斜坡下行，便可踏回水泥鋪設的隱密小徑，沿路走就是歌連臣角的另一個海崖，可以尋找「傳說中」隱秘的歌連臣角探射燈碉堡，從碉堡內望向大海，其形狀像似大電視的屏幕，因而成為大熱的打卡點。

「大電視」是打卡熱點。

這裏原本有兩台「大電視」，可惜因為2018年颱風山竹襲港後，摧毀了其中一台探射燈碉堡，現在只剩一台探射燈碉堡可供打卡，不過其前端頂部亦已被壓碎……不過，走在碎石瓦礫碉堡上，還可以欣賞到超高清無敵海景，亦是心曠神怡。

由於我只有上午時間參與這次急行，所以只到訪了黑角頭和歌連臣角探射台碉堡，下次時間充裕，其實還可以尋找二戰發電碉堡等遺跡。這一帶距離鬧市不遠，主要接駁路線亦鋪設良好，不想付出太多時間和體力，又想過過「探險癮」的山友便適合不過了。

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兩個九十後女生，因愛上行山而發現生活其實不應只有工作；走過高山低谷，希望踏遍每一片山頭與道路，不追求成績，享受跑過城市的大街小巷。-The Hikipedia@Kylie & Avis