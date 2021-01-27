Lone Peak 5闖針山盡現闊鞋籠優點　走在沙石路要留神︱01測試

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-01-27 08:04

美國越野跑鞋品牌Altra成為跑友之間的新貴，特點是鞋楦寬闊，穿得舒適。最新型號Lone Peak 5，上月才公開發售。 今回測試走到玉桂山和針山，兩處俱有相當難度。經過又長又崎嶇的地帶，一試這款新貴的能耐。受到追捧，果然有因。

01測試

測試産品：Altra Lone Peak 5越野跑鞋

測試內容：

1）登上玉桂山，綑邊走到利南道

2）登上針山兩次

綜合評測 （5*為最優秀） 緩震能力：★★★★☆ 力量回饋：★★★★☆ 反應速度：★★★★☆ 舒適度：★★★★★ 透氣度：★★★★★

簡介

我們稱ALTRA是新興牌子，其實這款Lone Peak在2011年已推出市場，系列已有11年歷史。

Lone Peak 5有四款顏色，我喜歡貼近自然的青色。（區嘉俊提供）

Lone Peak 5保留ALTRA一貫特色，就是鞋楦寬濶和中底前、後掌「零落差」。鞋楦夠濶，跑手就不會因腳掌濶或長途山賽行到腳脹，引致腳趾受到擠壓和不舒服。如果跑手有拇趾外翻，也會因它鞋楦較濶，不易感到腳骨受壓迫。

近年跑鞋界興起厚底風潮，不少快鞋設計成後掌較高，「推動」跑手前掌落地。Lone Peak 5前後掌高低近乎相同，有利「赤足跑法」，即是讓腳掌自然落地，幫助跑手以較輕衝擊力的走法應付山路。加上中底緩震充足，解決了大部分赤足跑鞋鞋底太薄，引致腳底受到很大衝擊力的問題。

中底採用的Altra EGO重視彈性、反應快和緩衝的平衡，目的是配合到精英跑手快跑，又配合到一般跑手休閒地跑。外底採用Max Trac，它的設計結合了抓地力和耐性的需要，不同地質的路面，例如公路、泥路、沙石和草地等都能應付。鞋面採用透氣和快乾物料，讓腳步長期保持乾爽。

試後感

第一次穿Lone Peak 5，已向難度挑戰，由利東邨經山路上玉桂山，從另一邊落山，綑邊走到利南道。說是挑戰難度，因為這條不是郊遊徑，有一定技術要求。擔任飛行服務隊的朋友說，近乎每個周末都會飛到這裏執勤，接載能力不足的人，返回市區。

玉桂山3條路，我選擇沒有人造樓梯的沙石路上山，再經另一條滿佈碎石的路徑下山。途中沒有欄杆，只有繩索，而且不太實淨，走來十分容易跣倒。回程是「綑邊」到利南道，返回鬧市，難度更高，絕不鼓勵讀者貿然嘗試。

登山路上沒有樹蔭，沿途沒有樹根纏腳。Lone Peak 5的反應和緩震力相當充足，應付自如，我沒有受到考驗。從另一邊下山，第一個考驗來了！

圖中央的光禿路，全是沙石，就是下山路段。旁邊有繩索，但要留意兩人共用一條繩索，容易引致它時鬆時緊，未能「借力」，構成危險。（區嘉俊提供）

如圖中所見，下山路段佈滿碎石，沒有梯級，亦沒樹幹可抓住借力，較難站穩。萬一跣腳，有機會滾下山。當時，我覺得Lone Peak 5抓地力不足，無論立定先行下一步，還是左右彈步，都覺得未能走得穩健，為了減低風險，我手腳並用，緩緩下山。不過，這條下山路段實在太多碎石，就此評價它的抓地力不夠公道，所以這點我在行針山的測試中補充。

落到山腳，我再走到旁邊的鴨脷排盡頭先回程，方法是繞崖綑邊，回到市區的利南道（綑邊太危險，我不分享照片了）。

這時候，我最感受到Lone Peak 5優點，中底緩震力充足，走了4小時腳部不覺疲勞。前掌夠濶，腳趾有足夠位置自然伸展開，在狹窄石頭上仍可以發揮，讓腳趾發力抓地。鞋頭較圓和貼近腳趾，就算落急斜，腳掌不會衝前和撞瘀腳趾。

玉桂山太多碎石，太少梯級，不足以測試Lone Peak 5的上落梯級反應和抓地力。我又穿它走過麥理浩徑第七段的針山2次，「試真啲」。

上落針山是梯級為主。它鞋頭貼腳，在狹窄梯級快上快落，都不用「就住就住」，毫不擔心不夠位「落腳」，而且中底容易隨腳掌屈曲，我可以盡情地按自己速度走。風和日麗登針山，抓地力很充足，但覺得它和Vibram物料相比，防滑功能就略有不及。

我雖沒穿過Vibram鞋底的越野跑鞋走玉桂山，但穿過Vibram鞋底走近似的沙石地，在我的印象中，穿起Vibram底較少「落腳」後往前「跣」一小步，不似這次穿起Lone Peak 5測試的感覺。由此估計，Vibram鞋底玉桂山走斜坡下山時，亦會較易站穩，較少需要手腳並用。

總括而言，我很喜歡穿Lone Peak 5走到不同山野，但雨後或沙石為主的路段，我就會選擇抓地力更強的越野跑鞋。

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