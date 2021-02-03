齊動LetZ Goal︱Run For Girls　國際培幼會線上跑︱慈善跑活動

撰文： 齊動 LetZ Goal 最後更新日期： 2021-02-03 15:47

「齊動 LetZ Goal」虛擬跑步平台將聯同國際培幼會及Cosmopolitan，推出線上「愛 · 女孩」起跑！希望透過是次線上慈善跑，籌得的善款用於支持國際培幼會爭取及推動女孩權益及公義的工作。

國際培幼會及Cosmopolitan合辦的第五屆「『愛 ‧ 女孩』 起跑！」慈善跑將「齊動 LetZ Goal」平台以線上跑形式舉行，讓大家在疫情下仍可邊跑步邊做善事！首300名完成報名的參加者即可獲得法國「嬌蘭」贊助「彩妝體驗禮遇」乙份。此外，累積最高里數或達到指定籌款額更可獲豐富禮物作為鼓勵。是次活動善款將用作支援越南反童婚項目，幫助女童認識教育的重要，助她們逃離童婚危機，活出自主人生。新一年讓我們一同為對抗童婚起跑！

按此前往「愛 ‧ 女孩」起跑！2021官方網方，查看詳細活動消息

是次「『愛 ‧ 女孩』 起跑！」慈善線上跑一共設有4個組別，賽事分為「3.8K個人組」、「10.11K個人組」、「3.8K閨蜜組」以及「1K家庭組」。賽事會由2月3日至2月28日開始接受報名，只要於3月21日前成功完成指定里數及籌款目標，即可獲得豐富獎品。於每個組別中，均設有「連跑手包」及「不連跑手包」兩個選項，參加者可自由選擇參加。立即細看各組別內容並按以下連結參加：

【重要提示】齊動只容每次參加一項虛擬跑挑戰，用戶須暫停參與原先挑戰，方可參與今回「『愛 ‧ 女孩』 起跑！」或其他虛擬跑挑戰。挑戰只計算「參加中」的里數，未按參加或暫停中的挑戰，將不會計算相關跑步數據。

個人組設有3.8K及10.11K兩種距離，「3.8K個人組」賽事報名費用為港幣$120（不連跑手包之報名費為$80），最低籌款額為港幣$40。若想挑戰長距離的你，便適合參加「10.11K個人組」，報名費用同樣為港幣$120（不連跑手包之報名費為$80），最低籌款額為港幣$40。只要於指定時間內完成挑戰，即可獲得贊助商送出跑手包，內有價值超過$500禮品。

提起女生跑，當然要與你的閨蜜一齊跑。「3.8K閨蜜組」的報名費用為港幣$240（不連跑手包之報名費為$160），最低籌款額為港幣$40。而閨蜜組的玩法稍有不同，參加者需與你的閨蜜組成隊伍，隊長於「齊動」先報名參加閨蜜組賽事。成功報名後，齊動會以電郵形式發出一個免費優惠碼至隊長填寫之電郵，供你的閨蜜於報名頁中輸入優惠碼，即可免費參加。只要二人一同於3月21日前完成每人3.8公里挑戰，並於個人籌款專頁中成功籌得$40予「國際培幼會」，即可一同獲得贊助商送出價值超過$500禮品的跑手包。

「1K家庭組」設有2人、3人及4人家庭供大家參加，根據你的家庭成員數目，均會有不同的報名費。「2人家庭」的報名費用為港幣$240（不連跑手包之報名費為$160）；「3人家庭」的報名費用為港幣$360（不連跑手包之報名費為$240）；「4人家庭」的報名費用為港幣$480（不連跑手包之報名費為$320）。參加者只要於3月21日前完成1公里挑戰，並於個人籌款專頁中成功籌得$40予「國際培幼會」，即可獲得贊助商送出價值超過$500禮品的跑手包。

成人選手包當中包括： 環保杯（只限閨蜜組；數量有限，送完即止）、K-Swiss 賽事紀念T恤、活動紀念獎牌、L’Occitane杏仁緊膚乳、innisfree面油紙、PALLADIUM $100現金劵、ChargeSPOT $10現金劵

小童選手包當中包括： Sugarman索繩袋、日本命力瑞典健鈣易(兒童配方)20粒裝、K-Swiss 賽事紀念T恤、活動紀念獎牌、L’Occitane杏仁緊膚乳、innisfree面油紙、PALLADIUM $100現金劵、ChargeSPOT $10現金劵

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