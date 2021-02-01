齊動LetZ Goal︱牛年贏走Dyson吸塵機　掃除神器度新歲︱2月活動

撰文： 齊動 LetZ Goal 最後更新日期： 2021-02-01 09:00

「齊動 LetZ Goal」上月送出不同運動裝備，來到2月將會送出日常生活必用的禮物！今個月重頭戲會送出人氣 Dyson吸塵機，適逢新年需要清潔家居就最好不過，務求一機滿足你需求！

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即將踏入農曆新年，若你尚為大掃除煩惱，就要密切留意齊動於2月的每月激賞挑戰了。齊動將會送出人氣 Dyson吸塵機，助你清潔家居更事半功倍。本挑戰由2月5日開始，直至2月28日晚23：59為止。立即登入「齊動 LetZ Goal」的「二月激賞」挑戰頁面，按「立即參與」後跑步10K，同步數據後填表答問題，就有機會得獎！

【重要提示】齊動只容每次參加一項虛擬跑挑戰，用戶須暫停參與原先挑戰，方可參與今回「一月激賞」或其他虛擬跑挑戰。挑戰只計算「參加中」的里數，未按參加或暫停中的挑戰，將不會計算相關跑步數據。除了「二月激賞」，每個星期一都有「Monday Challenge」，獎品同樣吸引！

除了「每月激賞」會送出大禮，2月份「Monday Challenge」仍會繼續。提起2月，相信一定會聯想到2月14日的情人節。有見及此，齊動亦會送出BRUNO即熱式飲水機，絕對適合送給你的另一半，身體不適時可以多飲熱水。由本月開始，「Monday Challenge」會每兩周送出一次「01積分」，讓跑手多一個渠道賺取「01積分」，到01會員專區換兌換不同獎賞。

2月份「Monday Challenge」虛擬跑一覽：

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關於「齊動 LetZ Goal」

運動，從此不一樣。「齊動 LetZ Goal」作為一個互動平台，將你的運動里數換成獎賞。大家可在齊動留下汗水紀錄、參加挑戰、解鎖成就、賺取積分。運動不再是一個人，一同齊動，賦予你運動全新的意義！

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關於綁device

特別提醒iPhone用戶，Apple Health本身不能記錄跑步數據，大家必須使用第三方跑步App，並允許Apple Health存取數據，再把Apple Health綁定到「齊動 LetZ Goal」。關於綁Device問題，可按以下連結： 若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過Apple Health連結其他跑步App，Sync數據到「齊動 LetZ Goal」。

請點擊下列連結，了解更多：

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我用Android，又用Garmin手錶

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關於其他疑問

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