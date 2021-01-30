齊動LetZ Goal︱「遊協」線上慈善跑2021　幫助修頓場館優化設施

撰文： 胡俊緯 最後更新日期： 2021-01-30 17:00

一直以來，齊動旨在鼓勵大家多做運動，並將汗水換成獎賞。原來跑步同時亦可以做善事，用跑步里數及捐款支持社會慈善項目，「齊動 LetZ Goal」全新功能—慈善跑正式登場！

齊動與香港遊樂場協會攜手合作，首次舉辦線上慈善跑活動，特設10K及全馬賽事，適合各路跑手參加。揮灑汗水同時，籌得的善款更會全數用作修頓場館設施的翻新及優化，以推廣社區活動讓青少年和長者參與，成就他們發揮個人所長，踏上更大舞台！

「遊協」線上慈善跑2021會由2月1日起至2月20日，在齊動 App 內進行。只要在線上跑期間完成指定累計跑步里數及籌款，即可獲豐富奬賞。立即細看各組別內容並按以下連結參加：

10K組別適合休閒跑手參與，10K賽事報名費用為港幣$30，最低籌款額為港幣$100。10K 跑手更可獲得賽事限定 3K、5K及10K虛擬獎章，豐富齊動獎章櫃。

假如10公里對你來說輕而易舉？全馬賽事就滿足到熱愛挑戰的你。全馬賽事報名費用為港幣$60，最低籌款額為港幣$200。完賽跑手除了可贏取3K、5K、10K、15K、半馬及全馬，合共6款賽事限定虛擬獎章外，更可獲得精美實體獎牌。

是次遊協線上慈善跑2021主題成「修頓場館」，灣仔修頓場館耳熟能詳，但它背後的故事你又真正了解嗎？

修頓場館｜香港第一間室內體育館 國際級「籃球聖地」陪港人成長

「齊動 LetZ Goal」慈善跑挑戰常見問題 問：我參加了慈善跑挑戰活動，並完成了指定的里數後，為什麼尚未完成該挑戰？ 答：參加者除了完成指定里數同時，亦需要完成指定籌款金額（包括自行或/及他人捐款），方能完成整個慈善跑挑戰活動。 問：慈善跑挑戰的籌款項目可邀請朋友募捐嗎？ 答：參加者可選擇自行籌款及或邀請朋友募捐，以完成籌款目標。 問：慈善跑挑戰需要繳付任何參加費用嗎？ 答：會員需付款購買門票，以參加慈善跑挑戰，當中會經由「01空間」平台提供登記、報名與購票服務。

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關於「齊動 LetZ Goal」

運動，從此不一樣。「齊動 LetZ Goal」作為一個互動平台，將你的運動里數換成獎賞。大家可在齊動留下汗水紀錄、參加挑戰、解鎖成就、賺取積分。運動不再是一個人，一同齊動，賦予你運動全新的意義！

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關於綁device

特別提醒iPhone用戶，Apple Health本身不能記錄跑步數據，大家必須使用第三方跑步App，並允許Apple Health存取數據，再把Apple Health綁定到「齊動 LetZ Goal」。關於綁Device問題，可按以下連結： 若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過Apple Health連結其他跑步App，Sync數據到「齊動 LetZ Goal」。

請點擊下列連結，了解更多：

若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過AppleHealth連結其他跑步App，Sync數據到「齊動 LetZ Goal」。請點擊下列連結，了解更多：

我用iPhone，又用Nike Run Club，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Runkeeper，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Strava，請按此了解玩法

若你是Android手機用戶，不論有沒有Garmin手錶，都可以使用齊動 LetZ Goal。請點擊下列連結，了解更多：

我用Android，又用Garmin手錶

我用Android，沒有Garmin手錶

關於其他疑問

若大家對「齊動 LetZ Goal」仍有疑問，可再按以下文章：

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