齊動LetZ Goal︱商業策劃遇上艱難時刻　懷着跑者魂與疫同行

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世紀疫情打亂大多數跑手的日常，對去年推出的《齊動 LetZ Goal》應用程式來說，更是一個令大家都始料不及的現實；要在一個跑步氣氛低迷的時候，維持對跑步的熱情，推廣一個凝聚跑步人的平台，作為「無賽日子」中，長跑生活的日常目標，想起都甚艱難。

今回「每月MinPlay——跑向港馬」的主人家，《齊動》團隊的商業策劃阿Mo，本身也是一個「入血」越野跑愛好者，疫情對她的影響，從工作到生活，無孔不入，卻又能夠保持樂觀的態度，憑藉的，或許就是多年來內心的「跑魂」。

《齊動 LetZ Goal》「1月MinPlay」虛擬跑活動，定下42公里和100公里的里數目標，作為每位齊動跑手的每月最低里數。本月我們「主人家」《齊動 LetZ Goal團隊》親當「領跑手」，一起燃喚初心，共同穿越跑季的征途！

全新運動App「齊動 LetZ Goal」登場！按此下載，將汗水換獎賞！

身為《齊動 LetZ Goal》團隊，本月便由「主人家」親當「MinPlay領跑手」。（梁鵬威攝）

如果說「貧窮限制想像」，疫情令本地長跑氣氛蕭條，自然限制了《齊動》舉行活動的想像，推廣難度倍增。此時此刻，形勢局限，怎樣維持對跑步的熱情，維繫跑手與不同單位的互動，無疑是個難題。

《齊動》團隊的商業策劃阿Mo要應付這方面的工作，自小從田徑訓練而出來的「長跑精神」，以及生活中表現出對運動的熱愛，或許就是她堅守崗位的憑證。

《齊動》團隊成員：

幕後造章師—設計完再跑　紀錄最齊虛擬章圖鑑

禮物專員有得睇無得食　教你答問題增得獎機會

有勞無功的IT專員　負評下懷着感恩心情促《齊動》改進

在團隊中，阿Mo絕對是神人。

記：記者 M：Mo

記：跑步來說，你在《齊動》團隊中絕對是神人了。

M：哈哈，不可以叫做神人啦，我都是個越野跑初哥。

記：那不如你輕輕分享一下你的跑步經歷，讓大家自行判斷吧？

M：這樣說，我又真的是「由細跑到大」。中學時期是田徑運動員，主項是400米跨欄。出來工作後接觸到長跑和越野跑，然後就愛上了！畢竟，全職工作的體能狀態，短跑要有成績，難度很大。之後我去過很多地方比賽，澳洲、冰島、日本、智利等等，最難忘比賽有兩個。

第一個，是第一份工作時，帶著一班學生跑澳洲黃金海岸馬拉松的10公里賽事。一個團隊，從香港訓練、選拔到帶隊，都是跟著這同一班年輕人，一起流汗、一齊經歷，十分難忘。

然後我又到過智利Atacama Desert的250KM Stage Race，需要背上全身「Full Gear」的裝備跑沙漠，實在很不容易。可說是嚴峻非常的環境，亦要赤裸地認識真實的自己。現在回到現實，當我工作感到好辛苦的時候，都會跟自己說：「我在沙漠都無死，眼前的難關一定捱得過！」

自小是田徑運動員，在《齊動》工作特別富使命感。

記：喜愛跑步，令你在《齊動》團隊工作會不會特別富使命感？

M：問心，工作以外，也的確有點使命感。我在求學時修讀「體育及康樂管理」，自己也是運動員，喜歡運動，自細已希望推廣這件事，將運動當中給我的快樂與得益，推薦給所有人。而在《齊動》app層面上，它本身熱忱跑步的群體以外，亦接觸到很多初階跑手，或者剛開始運動的愛好者，透過這個app，建立運動習慣，本來就是我想做的事。

記：跑步對你實在既是工作，又是生活！

M：可以說，跑步在我人生中，佔一個特別位置。現在雖然說不上每天練習，爭取成績的運動員，但我亦試過因工作佔用太多時間，不能行山跑步而請辭，運動是我生命中的必需品！此外，跑步也影響了我處理事情的態度。年輕時，我是田徑運動員，如果訂立了目標，就會用盡所有能力和方法達成。有時或會撞板，但總會好好反省後，重新再來。太多事情都跟跑步相同，正因為有進有退，才能感受「PB」的喜悅。

疫情局限了《齊動》的推廣。

記：說了那麼久，還未介紹你在《齊動》的角色。

M：我主要負責《齊動》的商業策劃和合作，開拓這個app跟不同單位聯乘的合作項目，並為項目爭取收益、支持營運、及為參加者帶來不同的運動體驗等等。

記：本身作為一個跑步神人，一定用過很多跑步app，你眼中的《齊動》是一件怎麼的「產品」？

M：我不是神人好嘛…….但我眼中的《齊動》，是一個匯聚不同運動程度參與者的平台。初接觸運動的朋友，希望透過平台理念，「用汗水換獎賞」令他們持續做運動，建立跑步習慣；又有一些高階的運動員。想成功，其實需要兼集內、外動機，《齊動》正好是一個互動的平台，跟各跑手聯誼、用訓練里數，參加不同虛擬挑戰等等，為刻苦訓練，提供一點趣味。

《齊動》為刻苦訓練以外，提供一點趣味。

記：本來很多想做的事，卻因為疫情，對經營《齊動》有什麼影響？

M：影響一定有，《齊動LetZ Goal》在去年3月推出，本計劃了大量加強推廣的策略，但後來出現疫情，太多人work from home；運動的話，又因為太擔心，所以決定以家居健身的方式維持，所以我們不得不改變策略。除了在功能上提升，亦以不同類型的挑戰應對，讓跑手可以繼續享受這個app的樂趣。還有積極聯絡不同品牌，尋求合作聯乘，希望在疫情完結或緩和後可以推出吧。

記：你最喜歡《齊動》的什麼功能？

M：我會貪心地選兩樣，對跑手「最正」的功能，一定是「虛擬挑戰」和「團隊功能」啦！本身訓練里數可以換獎賞，還可以看著自己團隊的龍虎榜來作目標，跑的時候更有動力；

雖然《齊動》app 由發布至今，差不多一年，確實需要更多時間建立和改善。我們一直期望可以營造一個，結合內容、社交及運動向的社群，就像我剛才說，為不同訓練層級的跑手帶來不一樣的運動體驗，以及為各大品牌單位提供一個建立正面形象及推廣平台。

大家繼續加油吧。

記：預告未來《齊動》會有什麼發展目標？

M：首先是功能會升級啦，增加綁定裝置和新增運動頂目，先預告一下，我們在第二季公布「行山功能」，讓山友綁定行山數據，因為《齊動》的名稱，本來就是想多些人「一齊運動」，不限於跑步，因此日後也會增加不同種類的運動；

然後團隊功能也會增加，團隊中會增設獨立的排行榜和挑戰，稍後時間還個別團隊定立他們的目標；最後是虛擬跑層面的改進，我們將會增加品牌合作，無論是挑戰，還是慈善跑方面都會出力，因為我們都覺得，跑步是一個很好的社群，社會上有很多機構，值得支持用行動增加他們的資源，達至全民運動之餘，亦賦予個人的生活取態一個更美好意義。

任何下載《齊動LetZ Goal》的齊動跑手都能參加「跑手接龍」虛擬跑團，並參加團隊活動一起努力。各位團員不妨以「42公里/100公里MinPlay」作最低目標，為不同的跑步目標繼續努力。如欲加入任何實體跑團或有疑問，歡迎登入「齊動 LetZ Goal」Facebook專頁，inbox我們查詢。

什麼是每月MinPlay？

齊動LetZ Goal「每月MinPlay」，每月邀請不同跑步人作領跑手，一起跑完「Level 2-42公里」和「Level 1-100公里」的「每月最低里數」，嬴取「MinPlay虛擬章」。

今個跑季「每月MinPlay」換上「跑向港馬」新主題，用虛擬章紀錄香港馬拉松路上的12道風景；

立即按此下載/登入「齊動 LetZ Goal」，一起跑、一起進步！

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