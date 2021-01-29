跑鞋︱Fresh Foam v11穩打穩紮　NB中階鞋模範小改變慢跑最宜

撰文： 曾柏熊 最後更新日期： 2021-01-29 17:36

基本上，一個跑鞋系列能夠推出到第10代以上，為了貫徹大量系列的傳統元素，很難有太多新突破。另一方面看，「衰極有個譜」亦是這類長壽系列的特色，New Balance的Fresh Foam系列就是好例子。 早前我在品牌的安排下，率先試穿了新一代Fresh Foam X 1080 v11練跑。我往日並非New Balance跑鞋捧場客，誠言是陌生的新體驗。Fresh Foam X中底給我的跑感，又確實無負坊間多年來的正面評價。

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測試鞋款：New Balance Fresh Foam X 1080 v11（按圖放大）

New Balance Fresh Foam X 1080 v11（01美術製圖）

利申，我本身對New Balance的跑鞋認識不算深。近月非常喜愛穿327作日常配襯，但講到用來跑步，著用的年資不長。近年常穿的是旗艦級的FuelCell TC或FuelCell RC Elite兩款碳板鞋，由於「試過真係返唔到轉頭」，即使都有過Fresh Foam系列的跑鞋，都是粗略試穿過1080 v10數次罷了。印象中，它作為一款高緩震的日常訓練用跑鞋，舒適感是不俗的，甚至可以另一品牌adidas的BOOST系列作類比。

綜合評測（5★為最優秀） 緩震：★★★★☆ 透氣：★★★☆☆ 舒適：★★★☆☆ 穩定：★★☆☆☆ 反應：★★★☆☆

鞋款簡介

New Balance在2014年開始，推出搭配Fresh Foam物料的跑鞋系列，時至今日，無論應用在比賽、訓練、還是野外山徑道路的設計上，其高效的緩衝性能，坊間一直有不俗的評價。雖然鞋款的反應與緩震比例，未及至FuelCell系列般全面，但考慮到它針對日常訓練用途，及相對較低的價錢定位，依然稱得上是品牌當代的皇牌緩震技術之一。

New Balance Fresh Foam X 1080 v11的細節（按圖放大）

橫看跑鞋的中底比例。（曾柏熊攝）

+ 11 + 11 + 11

Fresh Foam X 1080 v11的中底，除了應用物料本身的性能外，全掌的Fresh Foam X外層亦作出鐳射切割處理，那些有點像「爆筋」的凹凸刻痕，目的是在物理上用盡中底緩震效率，並非純粹為「好看」而作出的設計。另外，跑鞋分別配上了透氣的Hypoknit，作為鞋身結構的主要物料；Ultra Heel作包裹腳跟的部件，亦能減少磨擦；Ortholite鞋墊，抗濕保持腳掌通爽；以及擁有一定獨立回彈力的外底橡膠等等技術物料，組成了整對跑鞋。重量只有271克，比上一代微微輕了10克，雖然分別不大，卻見設計團體盡力在輕量化過程中的心思。

然而，以這樣的配置來看，V10和V11之間，無論外型和物料配搭上，真的沒有大分別；這是前面所述，貫徹傳統元素的「系列跑鞋」特色。惟獨是在中底的厚度上，整體微微增加了1毫米。但所謂差之毫釐謬之千里，小小的調整，跑鞋的緩震、反應就已經改變，這亦成為了我今次測試Fresh Foam X 1080 v11的主要方向。

早前在品牌安排下，率先試穿了新一代Fresh Foam X 1080 v11練跑。（品牌圖片）

試後感

過去一直有一個感覺，就是New Balance Fresh Foam跟adidas BOOST，甚至Nike React都有點類似，都是高緩震的物料，應用在日常「不傷腳」為目的之訓練上，都是非常合適的鞋款。當中我對Fresh Foam的印象挺正面，喜歡它的中底物料比例，回彈力充足之餘，卻不會有種腳掌深陷中底內的「黏腳感」，步頭爽快反應良好。然而，我亦曾聽過跑手反應，Fresh Foam耐久度不足，穿多了，中底較易下陷，從而影響到中底回彈力。考慮到每個人的跑步習慣、體重身型等等不同，我便未經歷過這種情況，這種說法純粹給大家參考一下吧。

Fresh Foam沒有腳掌深陷中底內的「黏腳感」。（曾柏熊攝）

回到今次測試上，品牌教練安排了我們跑動的里數不算多，多數都是用「高抬腿」等數個訓練動作，感受鞋子的回彈力。此外，我額外練習一次約10公里的日常慢跑，寫下這次鞋評分享。

前面說過，Fresh Foam X 1080 v11比上一代的中底厚，分別由後跟29毫米、前掌21毫米，加厚至後跟30毫米、前掌22毫米。如果跟早前發布的UltraBOOST 2021比較，兩者的中底厚度，其實只相差了0.5毫米，同屬回應了當代高緩震跑鞋潮流的厚底鞋款。

Fresh Foam X 1080 v11的評分。（01美術製圖）

至於掌跟差方面，兩代Fresh Foam X 1080皆維持在8毫米的比例上。按照針對緩震的跑鞋，掌跟差通常都會較大的定律看，New Balance未有在鞋子的提速性能上著墨，純粹是在緩震方面微調。鞋的中底內層沒有碳板等部件，純靠物料本身提供中底性能，加厚增強緩震，可能就會換來那種「下沉」的腳感，或許得不償失。

經過幾回訓練動作的測試後，這個疑慮一掃而空，全掌的Fresh Foam X從外底的彈性橡膠開始，帶動整個步伐起動。一踏一彈十分流暢，毫無「黏腳感」。回彈的反應來得實時，反應與緩震之間的平衡理想。但是，鞋子明顯適用於日常「養腳」慢跑的針對性功能。8毫米的掌跟差，比UltraBOOST的10毫米已經較少，但是它在提速方面，還是沒有明顯的分別，用它來跑Tempo Run等練習的話，未必可得到最理想效果。

Fresh Foam絕對是New Balance中階跑鞋的範例。（品牌圖片）

但整體而言，如果了解到鞋子所針對的面目，用得其所的話，Fresh Foam X 1080是不會令人失望的。鞋面的Hypoknit物料，除了透氣之外，彈性亦充足，未至盲目「求輕求薄」，而令觸感變得很不實在，相反它的包裹感鬆緊得宜，就算用在輕鬆的Recovery Run上，都會很舒適。

雖然它不會像碳板鞋般輔助提速，但是每一步的回彈反應都「很實時」，乾地上的抓地力足，踏步很前的動能感覺實在，亦能保持步伐爽朗。雖說兩代之間的微調，絕對不至令Fresh Foam X 1080 v11有什麼驚為天人的突破，但換個角度看，到於喜歡、想繼續應用這種跑感的跑手來說，換鞋時實在可以無慮即決，亦無負Fresh Foam作為New Balance中階跑鞋的範例。

對比鞋款：adidas UltraBOOST 2021（按圖放大）

adidas UltraBOOST 2021（01美術製圖）

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