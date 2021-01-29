【越野跑】菲律賓跑手3個半小時內完成港島徑　刷新最快已知時間

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-01-29 19:00

最快可以用幾多時間跑完港島徑？ 菲律賓越野跑手John Ray Onifa（別名StingRay）今日以3小時26分，跑完實際長約43公里的港島徑，打破11年前的紀錄，刷新港島徑的最快已知時間。

30歲的StingRay今日由山頂出發，沿港島徑跑，以3小時26分56秒，完成實際長度約43公里的港島徑，跑到石澳的大浪灣，刷新港島徑最快已知時間，比舊紀錄快13分鐘。StingRay的配速平均每公里用4分45秒。

【John Ray Onifa今日刷新港島徑最快已知時間】

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之前港島徑的最快紀錄在2009年創下，由William Davies在山賽「綠色力量環島行」中，在有補給之下跑出3小時39分鐘。

StingRay在1月15日第一次挑戰港島徑最快紀錄，但在沒有支援補給下，出現脫水徵象，以7分鐘之差未能破紀錄，但已創出沒有支援補給下的已知最快港島徑完成時間。

休息兩周後，StingRay今日再挑戰。他表示今次的飲水及補充能量計劃準備得更好，他說：「今日感覺非常好，不像兩周前頭暈。我今次食多一點東西，中途也食用了多一點電解質。今日非常完美，我十分高興。」

港島徑以山頂為起點，經過薄扶林水塘、灣仔峽、黃泥涌峽、柏架山道，再入大潭水塘，之後到土地灣，經過龍脊，至大浪灣為終點。雖然官方指港島徑全長50公里，但據StingRay的運動手錶統計，實際全長43.46公里。

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