【跑步機上】超馬跑手挑戰100K紀錄　5000人連線「幫拖」衝破難關

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-02-02 19:54

跑步機是不少城市人的運動良伴。工作繁忙，午飯時下班後，為了出一身汗做隻「老鼠」跑幾K。 德國有跑手上周末挑戰跑步機世界紀錄，路程為100公里，結果達成目標。雖然因為疫情緣故，未獲認證，但他為此自豪，並說在科技協助下，解決一大難關。這個紀錄，體力要求高，耐性要求可能更高。

德國超馬跑手奈舒雲達（Florian Neuschwander）在上星期六（1月30日）在德國一個健身室挑戰室內100公里世界紀錄，舊紀錄為去年6月由美國跑手文杜沙（Mario Mendoza）跑出6小時39分26秒。

奈舒雲達「上路」時，不少運動迷身體力行支持。（PUSHING LIMITS）

奈舒雲達在活動中透過手機應用程式，與世界各地擁躉一同「上路」。參與的觀眾除了可以發出打氣訊息，更可以陪他「跑幾K」。各地跑手透過同一程式，在跑步機或健身單車上運動，可以即時連線到畫面。奈舒雲達看見屏幕上發現「吾道不孤」，有動力向前，結果有超過5000人與他同行。

跑1小時或可輕易，6小時你又有沒有想過?（PUSHING LIMITS）

他形容頭半程相當容易，從60公里開始才是挑戰，「我從未在跑步機跑這麼多，而且要保持那個速度」。進入「新境界」，起初感覺不錯，但到了70公里至85公里，感覺最難熬，「要認真埋頭苦幹，尤其精神方面」。不過，路跑與跑步機長跑，至少有一點相同，終點在望最美好。奈舒雲達全程保持約3分52秒配速，最後1公里快至3分20分，為全程最快，結果以6小時26分14秒完成跑步機100K，較世界紀錄快超過13分鐘。

奈舒雲達衝破難關，達到目標。（PUSHING LIMITS）

礙於防疫考慮，健力士世界紀錄認證人員未能到場，令成績未能成為世界紀錄。奈舒雲達未為此失望，回顧全程，坦言沒有網友落力支持，難以完成。「如果我獨自在跑步機跑100K，沒有他人與我互動，就太難捱。後段愈來愈難，無人激勵你，實在不可能繼續」，奈舒雲達在去年2月已打破50K跑步機世界紀錄，下一個目標，將是德國室外100K紀錄。

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