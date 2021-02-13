農曆新年｜慢跑1小時消耗多少年糕？　三個貼士食得健康其實唔難

撰文： PollySam 普利森 最後更新日期： 2021-02-13 10:20

農曆新年假期，只能留港度歲，多吃新春糕點，切記運動消脂。 應跑多久才能消耗糕點糖果帶來的熱量？一條算式就能計清。

我們可根據以下這個表，用這條公式計算：

能量消耗（卡路里） = （0.0175 x METS x 體重（公斤）） x 運動時間（分鐘）

配速為大約數值，只供參考。（01美術製圖）

假設你體重60公斤，以約每公里6分鐘的配速慢跑60分鐘，你消耗的卡路里是：

（0.0175 X 10 X 60）X 60 = 630

那麼，630千卡即是多少份量的賀年糕點和小吃？可以先看看各款糕點的卡路里，糕點為以每100克計算，大約兩小件。

年糕：約260千卡。（Getty Images）

吃兩小件年糕、兩小件蘿蔔糕和兩隻油角，已經大約650千卡。若你是60公斤重的成年人，即是要最少以6分11秒配速慢跑1小時，方能差不多消耗掉這少許糕點。

賀年食品一年一次，放肆難免。其實也有方法吃得較健康，大家可以參考。

大家記緊，卡路里有入就要有出，滿足口腹之後，也要好好練跑。體重受不同因素影響，想詳細了解，宜向醫生或註冊營養師等專業人士查詢。

食完年糕要keep fit，可以參考以下文章：

家居健身︱Decathlon平民健身裝備 五舊水加心機換六嚿腹肌

家居健身︱平價居家健身組合過年良伴 3組進階動作留住腹肌

註冊營養師潘德翹建議的十大跑步飲食貼士：（按圖放大）

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