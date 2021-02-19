香港四徑超級挑戰｜回顧梁俊強創紀錄之路　四大高手領先到墮後

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-02-19 16:49

由年初一到年初三舉行的「香港四徑超級挑戰（HK4TUC、簡稱四徑）」，越野跑手梁俊強（Jacky）在無心插柳之下，以49小時21分跑完298公里的麥理浩徑、衛奕信徑、港島徑及鳳凰徑，成為史上第一位在50小時內完成香港4大遠足徑的跑手。 雖然這屆四徑以「Breaking 50」為主題，但梁俊強本來無心挑戰50小時內的紀錄，只是以55小時為目標，在麥徑及衛徑都守在中游。不過，他很幸運地沒有嚴重的受傷或腸胃問題，由港島徑起愈戰愈勇。當他抵達梅窩時，才發現50小時的紀錄並非想像中那麼遙遠……

今年是第10屆四徑，大會邀請之前的完成者及生還者再度參加。在高手雲集的氣氛下，希望有人打破53小時的場地紀錄，甚至造出50小時內的佳績。去年以58小時31分完成四徑的梁俊強亦有報名，但名額有限，在先到先得之下，他排在候補名單第6位，參賽機會不大。不過，在疫情之下，很多外國選手無奈放棄來港，梁俊強在去年12月9日才獲通知，可以後補參加。

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加強速度訓練 食中藥調理腸胃

梁俊強準備四徑的時間不多，當他1月中完成HK100的比賽後，才正式開始訓練四徑。在完成HK100的那個星期，他立即加強訓練，8日內合共完成到280公里，確保有耐力可以完成298公里的四徑。之後，他減低訓練量，轉為鍛煉速度。他一而再刷新個人10公里的最快時間，而在四徑前一星期，他試過38分46秒跑完10公里。他說：「見到狀態隨訓練減量而提升，這次10K給予我一次強心針，令我知道心肺及身體都準備好跑四徑。」

梁俊強跑山15年，過往參加長途賽常常受腸胃問題影響，所以他在今次四徑前3星期看中醫，食中藥調理身體，而且戒凍飲及刺激性的食物，每日盡量早睡早起，「令到個人有充足的休息，為自己的腸胃功能做了很多工夫。」在策略上，梁俊強打算削減在四徑期間的睡眠時間。他去年造出58小時31分，當中他用了8小時睡覺，只要減少睡眠，就可以縮短完成時間。他強調：「我的確有部署，但不是為了衝50內，而是希望做到52到53小時。」

年初一清晨，梁俊強（左）在屯門出發，開始四徑之旅。（Photo by Vincent Chan）

年初一清晨，18位跑手齊集屯門，分別出發，梁俊強排尾3起步。在麥徑路上，梁俊強超越了多個跑手，例如他在麥徑第4段遇上羅楚健，後者表示已經嘔了兩次。在麥徑，梁俊強發揮如預期，花了13小時多，在年初一晚跑完100公里的麥徑，抵達北潭涌。

【18名參加者先逆走100公里麥理浩徑】

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那時候，跑得比梁俊強快主要有4人，分別是Tom Robertshaw、曾小強、Salomon Wettstein及羅啟邦；梁俊強稱這4人為四大高手。梁俊強說：「我賽前跟所有人說，只有這四大高手才有資格講破50小時。Tom Robertshaw做過53小時，是場地紀錄保持者。曾小強做過54小時。邦邦（羅啟邦）訓練量接近1000公里一個月，實力很強。Salomon針對破50小時做了很多準備工夫。」

【梁俊強口中的四大高手在麥徑領先，4人在年初一晚先後到北潭涌】

年初一晚上，梁俊強坐車由北潭涌到南涌，開始跑78公里的衛奕信徑。初時天氣清涼，他下車後，穿着風褸跑了15分鐘，才感覺熱好身。經過八仙嶺，上到九龍坑山，在落太和的途中，他遇見了四大高手之一的Tom Robertshaw。梁俊強說：「我見到Tom，他表示自己腹痛，吃不下東西，一跑落山，腹部就更加痛，所以他跑不到。」山上大風寒冷，Tom Robertshaw也不能在此小睡恢復。他之後不得不退出，未能完成今年四徑。

Tom Robertshaw退出，無緣衝擊四徑50小時。（Photo by Vincent Chan）

梁俊強在衛奕信徑也不好過。在太和食完杯麵後，他上鉛礦凹，經城門往沙田坳。在這段較沉悶的引水道路，他睡意來襲，愈行愈慢。到沙田坳的士多，他吃不下杯麵，有作嘔感覺。他說：「由沙田坳到藍田，比較多上上落落，在疲倦之下很難掌握到節奏，又拖慢了進度。」在能量不足下，他捱到去藍田，食了燒賣，還破戒飲了可樂。

衛徑第2段後狀態復蘇

「我平時不建議飲可樂，一來影響腸胃，二來影響肌肉發揮。」但這次卻有功效，他說：「在港島的4座山，我整個人醒了，精神起來，開始跑得爽。」在年初二的早上，他跑過兩段衛徑，中午到孖崗山，再落到赤柱。花了15小時5分，梁俊強完成衛徑，比他預期慢了兩小時。他笑言情況跟去年一樣，在衛徑最痛苦，進度最慢，「我都知衛徑一定『炒』！我這兩年跑四徑，在衛徑都很慘烈。」

梁俊強在衛徑的表現較差，比預期慢了兩小時。（Photo by Vincent Chan）

在衛徑慘烈的豈止他一個！四大高手之一的曾小強膝傷痛楚，咬緊牙關落到赤柱，儘管他堅持去行港島徑，但到龍脊已經捱不住要退出了；另一名四大高手Salomon Wettstein也是在衛徑開始四頭肌痛楚。年初二下午1時半，梁俊強由石澳起步，開始征服50公里的港島徑。他由衛徑的低谷中逐漸復蘇，狀態提升。過了陽明山莊，去到貝璐道前，他遇上四大高手之一的羅啟邦。

【Salomon Wettstein及曾小強率先搭地鐵過海，繼續行衛徑】

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香港四徑｜曾小強忍痛完成衛徑退賽 難敵膝傷無緣衝擊50小時紀錄

【羅啟邦及梁俊強在年初二行上渣甸山，兩人都熱到脫去上衣】

港島徑上鼓勵羅啟邦

梁俊強說：「邦邦盡力慢慢跑，很堅持，可惜他真的力不從心。他那時又痾又嘔又腳痛，吃東西都提供不到能量，很難走得快。我給他一個鼓勵，話晚上9時中環碼頭見。希望能夠燃起他那團火，有個目標。」梁俊強在8時40分到達山頂廣場，花了7小時6分完成港島徑，即坐上朋友的車，趕去碼頭，坐到9時小輪班次往梅窩。

梁俊強在港島徑愈戰愈勇，曾打算趕晚上8時20分往梅窩的班次，最後趕到晚上9時的。（Photo by Vincent Chan）

【羅啟邦慢一步到碼頭，身體狀態不太理想】

梁俊強跑了兩日，四徑已完成其三。雖然他曾作嘔，但已經回復過來，狀態穩定，他亦慶幸腸胃沒有大問題。上到船，他吃飯及睡覺，接受支援員的按摩。他很清楚，在前面等待他的是70公里的鳳凰徑，但想不到的是，等待他的還有一直領先的四大高手之一Salomon Wettstein以及50小時的紀錄……下回待續。

什麼是四徑？

香港四徑超級挑戰要求參加者連走香港四大遠足徑，分別依次序是100公里的麥理浩徑、78公里的衛奕信徑、50公里的港島徑及70公里的鳳凰徑，全程298公里。能夠在60小時之內完成的，會獲得「完成者」榮譽，而在72小時內完成的就會被稱為「生還者」。之前9屆比賽，大約160人參加，只有16名完成者及31名生還者，其中18人今年再度挑戰。