齊動LetZ Goal︱齊動一周年　逾300萬積分慶生日︱3月活動

撰文： 齊動 LetZ Goal 最後更新日期： 2021-03-02 16:41

「齊動 LetZ Goal」虛擬跑平台去年3月3日正式發布，來到一周年，齊動與大家一同慶祝生日！為慶祝齊動3月3日踏入一周年，今個月更會送出330萬積分，完成挑戰即可得獎，讓大家一齊全民搶分！

立即下載「齊動 LetZ Goal」虛擬跑App，參加挑戰贏走一齊瓜分330萬「01積分」！

齊動於3月3日將踏入一周年，為答謝各用戶的支持，特此推出「全民搶分」挑戰活動，隨時可攞走330萬「01積分」！本次挑戰方法非常簡單，只要參加是次挑戰，所有完成挑戰的用戶即可瓜分330萬「01積分」，可到01會員專區換兌換不同獎賞。

本挑戰由3月3日開始，直至3月31日晚23：59為止。立即登入「齊動 LetZ Goal」的「全民搶分」挑戰頁面，按「立即參與」後跑步3.3K，同步數據後即可完成挑戰，人人有獎！

【重要提示】齊動只容每次參加一項虛擬跑挑戰，用戶須暫停參與原先挑戰，方可參與今回「全民搶分」或其他虛擬跑挑戰。挑戰只計算「參加中」的里數，未按參加或暫停中的挑戰，將不會計算相關跑步數據。除了「全民搶分」，每個星期一都有「Monday Challenge」，獎品同樣吸引！

除了生日挑戰會送出積分讓大家一起搶，3月份「Monday Challenge」每星期仍會繼續送出不同小家電，鼓勵大家將汗水換成獎賞。

立即按下方按鈕參加「Monday Challenge」虛擬跑：

3月份「Monday Challenge」虛擬跑內容一覽：

Monday Challenge#9 活動日期：3月1日至3月14日 獎品：IRIS OHYAMA Ricopa IH 電磁爐 Monday Challenge#10 活動日期：3月8日至3月21日 獎品：Momax 智能空氣淨化抽濕機 Monday Challenge#11 活動日期：3月15日至3月28日 獎品：Toffy 復古小焗爐 Monday Challenge#12 活動日期：3月22日至4月4日 獎品：Eufy 智能電子體脂磅

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關於「齊動 LetZ Goal」

運動，從此不一樣。「齊動 LetZ Goal」作為一個互動平台，將你的運動里數換成獎賞。大家可在齊動留下汗水紀錄、參加挑戰、解鎖成就、賺取積分。運動不再是一個人，一同齊動，賦予你運動全新的意義！

按即立即體驗「齊動 LetZ Goal」虛擬跑App

關於綁device

特別提醒iPhone用戶，Apple Health本身不能記錄跑步數據，大家必須使用第三方跑步App，並允許Apple Health存取數據，再把Apple Health綁定到「齊動 LetZ Goal」。關於綁Device問題，可按以下連結： 若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過Apple Health連結其他跑步App，Sync數據到「齊動 LetZ Goal」。

請點擊下列連結，了解更多：

若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過AppleHealth連結其他跑步App，Sync數據到「齊動 LetZ Goal」。請點擊下列連結，了解更多：

我用iPhone，又用Nike Run Club，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Runkeeper，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Strava，請按此了解玩法

若你是Android手機用戶，不論有沒有Garmin手錶，都可以使用齊動 LetZ Goal。請點擊下列連結，了解更多：

我用Android，又用Garmin手錶

我用Android，沒有Garmin手錶

關於其他疑問

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