跑鞋︱實測超厚底ZoomX Invincible　跑感輕盈寓養腳於練習

撰文： 拜仁 最後更新日期： 2021-02-26 12:28

近日在社交平台上留意到一個長跑話題，一些本地著名教練談起碳板鞋的風潮時，都提倡「平日訓練別穿碳板鞋」。大概的原因，無非是這種跑鞋的目的是用來提速，對日常訓練並無幫助，習慣了，可能令自己錯判個人表現與狀態等等，未來有機會回歸賽道時，反而得不償失等等。 看到這裏，正正令我心虛。對了，我就是那些偏好穿碳板鞋作日常訓練的人嘛…… 文、圖：拜仁

然而，我這樣做並非為了提速而令自我感覺良好，而是自穿過碳板鞋之後，「試過真係返唔到轉頭」，尤其那種既舒適又富運動性能的回彈感。

即使明知日常應選擇「養腳」的訓練用鞋，但始終按捺不住。直至早前試過了Nike將於3月4日上架的Zoom X Invincible Run，終於覺得自己找到平衡兩種特性的「替代品」。

全新運動App「齊動 LetZ Goal」登場！按此下載，將汗水換獎賞！

測試鞋款：Nike Zoom X Invincible Run（按圖放大）

Nike Zoom X Invincible Run（01美術製圖）

綜合評測（5★為最優秀） 緩震：★★★★★ 透氣：★★★★☆ 舒適：★★★★☆ 穩定：★★★☆☆ 反應：★★☆☆☆

鞋款簡介

如你是跑步界一分子，平生不識Nike Next%「神鞋」，大概「好打有限」。2017年《Breaking 2》計劃開始，設計出目標令人類馬拉松紀錄推進至兩小時內的碳板鞋，幾年來幫助了世界各地無數職業與業餘跑手，打破大大小小比賽紀錄。「神鞋」的地位並非盲目追捧，而是有根有據。近年各大品牌亦爭相推出自家的「碳板方案」，成為長跑世界的風潮。但是，單單一塊中底間的碳板，不代表能做到提速，要是這麼簡單，便不足以令這個系列鶴立雞群。

Zoom X Invincible Run37毫米厚的中底，實物比例其實更誇張。

Next%的成功關鍵之一，不離品牌對被喻為「跑鞋靈魂」的中底科技研發，也就是配用了Nike獨家的Zoom X物料。過去Zoom X物料都一定只會用在碳板鞋之上，當碳板提供前向推力之時，Zoom X物料就產生又彈又軟的腳感。

外底結構簡單，但抓地力不俗。

下周上架的Zoom X Invincible Run，可以理解成第一款使用全Zoom X中底的無碳板跑鞋。跑感亦有別於Zoom Pegasus Turbo那種中層ZoomX，外層React的配置。Zoom X Invincible的中底後跟，單是ZoomX物料本身已經厚達37毫米，真正體驗到純粹ZoomX的緩衝性能。此鞋款配合了取材自React Infinity Run的結構設計，幾何結構設計的前掌增寬網格，以及用泡棉塊包裹的鞋領等等，將保護與緩震性能作為鞋子設計的主要目的，亦是Nike日常「養腳訓練鞋」的新方案。穿起來訓練，便不會使用了無助提高狀態的提速功能，卻又享受到每一步非常明顯的回彈力。

全Zoom X中底，沒有碳板；卻有別於Zoom Pegasus Turbo那種中層ZoomX，外層React的配置。

+ 4 + 4 + 4

試後感

試穿前拜讀外國跑手對於Nike Zoom X Invincible的試後感，不少人把它與New Balance Fresh Foam 1080 v11，或者HOKA ONE ONE Mach 4歸類成同類跑鞋。剛巧早前穿過前者練跑，實測前也有點點概念，大概猜到Zoom X Invincible會是怎樣的跑鞋。出於個人喜好，體重不輕的我近年偏好這類高緩震跑鞋，但有時又會嫌這類跑鞋太「黏腳」。雖然志在「養腳」，但當腳掌有種深陷中底內，便覺「愈跑愈無神氣」。因此我對「高緩震」掛帥的訓練鞋，總是格外要求高，令我後來養成了穿碳板鞋訓練的壞習慣。然而，當我試穿Zoom X Invincible練跑後，總括而言是有驚喜的。

Fresh Foam v11穩打穩紮 NB中階鞋模範小改變慢跑最宜

高回彈又不黏腳，腳頭很爽。

時間關係，由於想趕及下周上架前率先分享測後感，只穿過這對Zoom X Invincible兩次，輕鬆路跑了約20公里。從家中穿上鞋子步行到訓練路線，已經明顯感受到Zoom X物料的回彈力，每一步都「彈彈下」，十分輕盈，但真正起跑時會否出現剛才提及的「黏腳感」，才是真章。起步後，方能真正體現到Zoom X的與別不同，神奇在於明明是高回彈的物料，卻又擁有恰到好處的硬度。尤其在腳掌屈曲時，因為物料本身擁有一定硬度，中底不會嚴重屈曲變型，令踏出另一步時，中底回復本來形態，變相令腳掌感覺到一定推力。著地壓力低，步頭卻很爽，心中一直有種加快腳步的衝動，要刻意提醒自己維持配速。亦因為它的回彈力太好關係，令鞋子上腳後的重量感比實際為輕，那些為了加強腳掌保護而加厚了的Flyknit和鞋領泡棉，並無影響鞋子的發揮。

硬度恰到好處的，中底不會嚴重屈曲變形，變相令腳掌感覺到一定推力。

雖然我給予Zoom X Invincible的評價很高。穿起它，步頭爽、緩震性能好，得到十分舒適的跑感，要不是缺少了向前的提速感，幾乎令我忘記了它是一款沒有碳板的跑鞋。但它並非毫無缺點，我認為主要是跑鞋的結構偏向簡單。除了Zoom X中底物料，在穩定和靈活等方面無太多著墨。單純靠內側深扇形結構，支撐足弓，以及前掌增寬網格的幾何結構去穩定步伐，尚可足夠應該在運動場向前跑。

鞋子的穩定結構不足，轉向的話，鞋身卻較易變形。

不過，由於訓練鞋很多時為了提供肌肉膨脹的空間，而作出較寬的鞋身剪裁。換在街道穿梭，轉向較頻繁，鞋子穩定結構不足，鞋身便很容易變形。跑得愈快，對轉向時步伐流暢度的影響就愈大，絕對是鞋子設計上的盲點。

跑得愈快，對轉向時步伐流暢度的影響就愈大。

然而，要知道每款跑鞋都一定有各自針對的地方，很難要求面面俱圓，最重要是了解自己的需要後，選擇合適的跑鞋。如果要我形容，碳板鞋是跑鞋中的「超跑」， Zoom X Invincible就是跑鞋中的「SUV」。你不會用它來競速，但是用來舒適地享受沿路風景，絕對是種慢活。

「01測試」有持續更新跑鞋評測評分：（按圖放大）

+ 14 + 14 + 14

徐國峰分享的運動知識：（按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

松浦彌太郎的跑步語錄：（按圖放大）