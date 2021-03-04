【齊動 LetZ Goal · 教學】同步數據：Android用戶（GoogleFit）

撰文： 齊動 LetZ Goal 最後更新日期： 2021-03-04 15:21

Google Fit正式登陸齊動 LetZ Goal！Android手機用戶如無Garmin手錶，現時可以使用Google Fit應用程式，紀錄數據後，同步到「齊動 LetZ Goal 」。

Android用戶如無Garmin手錶，以往就必須使用MapMyRun手機應用程式。但隨着「齊動 LetZ Goal」正式開通Google Fit，大家可到Google Play Store下載。

首次登入齊動 LetZ Goal，會要求你綁定裝置（如下圖）。

首次登入齊動，會要求你綁定裝置，大家可選Google Fit。（齊動 LetZ Goal圖片）

接下來，只需幾個步驟即可綁定（按圖放大）：

圖片詳解Android用戶以Google Fit紀錄及同步數據到「齊動 LetZ Goal」：

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想了解「齊動 LetZ Goal」更多？立即按下圖，瀏覽我們的全新介面，然後按此下載「齊動」App！關於「齊動 LetZ Goal」

關於「齊動 LetZ Goal」

運動，從此不一樣。「齊動 LetZ Goal」作為一個互動平台，將你的運動里數換成獎賞。大家可在齊動留下汗水紀錄、參加挑戰、解鎖成就、賺取積分。運動不再是一個人，一同齊動，賦予你運動全新的意義！

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關於綁device

特別提醒iPhone用戶，Apple Health本身不能記錄跑步數據，大家必須使用第三方跑步App，並允許Apple Health存取數據，再把Apple Health綁定到「齊動 LetZ Goal」。關於綁Device問題，可按以下連結： 若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過Apple Health連結其他跑步App，Sync數據到「齊動 LetZ Goal」。

請點擊下列連結，了解更多：

若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過AppleHealth連結其他跑步App，Sync數據到「齊動 LetZ Goal」。請點擊下列連結，了解更多：

我用iPhone，又用Nike Run Club，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Runkeeper，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Strava，請按此了解玩法

若你是Android手機用戶，不論有沒有Garmin手錶，都可以使用齊動 LetZ Goal。請點擊下列連結，了解更多：

我用Android，又用Garmin手錶

我用Android，沒有Garmin手錶，會用Google Fit

關於其他疑問

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