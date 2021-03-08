濃霧裏「單M連走」　大東山、鳳凰山後驚現最大伏位｜Hikipedia

撰文： Kylie - Hikipedia 山上。山下 最後更新日期： 2021-03-08 11:44

自去年年底，我們展開了「香港五嶽」賽事挑戰。經歷過12月針草帽、1月九龍坑山及八仙嶺，原定於2月27日繼續第三場，大東山及鳳凰山的「單M連走」。當日早上6時起床時，發現窗外風雨綿綿，稍為商議後，決定延後一日，改於限期前的2月最後一天才出發，博次日天氣會有好轉，那料未出發先驚嚇！ （編按：本文為Hikipedia投稿，由《01體育》編輯）

何謂「單M連走」，立即按圖看簡介：

所謂「單M連走」，是一口氣走過大東山及鳳凰山的路線，在地圖剛好展現為一個M字。當中要接連走過海拔869米的大東山，和海拔934米的鳳凰山，總攀升超過1400米，絕不輕鬆。所以，選擇挑戰這個「大M」的人，或許是種「M屬性」的認證。

單M的標準路線，一定是由鳳凰徑二段登大東山。

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由於已到月底，2月28日已經是這回合比賽的最後限期，我們見天色尚可，便立即乘坐早上7時的頭班船，由中環碼頭出發至梅窩。為此亦糾結良久，到底應早點起床好？還是多睡一會，乘8時的船？最後還是決定早點到梅窩吃個早餐再上路。

賽前上網搜尋資料時發現，所謂的「M路線」有不同版本。有人會沿黃龍坑郊遊徑登上大東山，亦有人取道白芒登山。我亦聽過前輩形容，單M的標準路線，應該是由梅窩出發，先完成鳳凰徑1至3段。大會的要求確立了這個版本，參加者需由梅窩作為起點，沿行人路（鳳凰徑一段）上，至南山接上鳳凰徑第二段登大東山。

大東山頂打卡是比賽要求。

或許是當天大霧繚繞，氣溫也較低，我們輕輕鬆鬆便登上大東山了！只是能見度不足10米，我們臨近山頂時一直要拿著手機，按GPS指引前進，以防走錯路。到達大東山頂的Check Point打卡後，便匆匆下山至伯公坳。卻因非常潮濕的關係，Avis在石面上摔了一跤，我回頭一看，幸好無甚大礙。

大東山霧裏前行：（按圖放大）

要不是天氣因素，整條路線其實非常清晰，不消一小時我們便從山頂下降至伯公坳，稍稍拉筋和補水便繼續路程。相比登大東山的路段，登鳳凰山的路線是「先苦後甜」，樓梯之間夾雜更多緩衝的小平路，攀升幅度亦較大東山為低。雖說大東山不及鳳凰山高，不過從梅窩出發乃由海拔0米登上869米，但從海拔325米的伯公坳，連接登上鳳凰山，卻只需多上攀600多米就能到頂，心理上反而輕鬆得多。

又到了鳳凰山頂，「打完大佬」明顯出現疲態了。

登鳳凰山初段，本來以為天氣好轉，終於守得雲開了吧。然走到半山，便開始迷霧一片，至山頂更是「十級風勢」，吹得人搖搖欲墜！我們又要趕緊在鳳凰山頂的第二個Check Point打卡後，立即匆忙下山。而且Avis下山時再次摔跤，嚇得我立即回頭，幸好看上去並無大礙，應該是行山杖卸力緩和了跌勢吧。

辛辛苦苦地到達心經簡林，便沿彌勒山郊遊徑走到昂坪360救援徑，原本還自我感覺良好，成功「打大佬」，還有剩餘體力，誰知道好戲在後頭。這次的經歷給我最深刻的印象，就是雨後和潮濕的天氣，都千萬不要去昂坪360救援徑！

原來這裏才是路程的最大伏位。

雨天的救援徑，絕對幫助不了救援，反而成為「自殺式任務」！木頭砌成的棧道，經過年月腐蝕，在下雨天時濕滑得要命。即使部分木板有塗上防滑物料，新修葺的木板亦有防滑塗層，依然有起碼過半木板早已耗損，防滑性能可能只剩10%左右。就算我這次已選擇穿上防滑性能良好的Scott山鞋，也試過數次失去平衡，必須慢慢走，步步為營地下山。雨濕滑，體能消耗較預計更快更大。昂坪360救援徑作為熱門的山徑，數度前往，都遇上不少家庭一家大細同行，很多都只當成普通郊遊穿上普通波鞋，其實「暗藏殺機」。

雨後救援徑不太安全……（按圖放大）

再三提醒，想輕鬆行山的話，下雨天不要前往昂坪360救援徑！下雨天不要前往昂坪360救援徑！下雨天不要前往昂坪360救援徑！

幸好走到東涌的尾端，天氣甚好。克服艱苦，心情很好！

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兩個九十後女生，因愛上行山而發現生活其實不應只有工作；走過高山低谷，希望踏遍每一片山頭與道路，不追求成績，享受跑過城市的大街小巷。

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