跑鞋｜UltraBOOST 21改變超預期　歷代最具誠意媲美元祖經典

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-03-13 08:39

去年網上的「諜照」流出開始，等了幾乎一年，終於親身試穿UltraBOOST2021！誠言本身並非特別喜愛穿UltraBOOST練跑，卻因為工作關係，幾乎每一代體驗過，對這個跑鞋系列總叫有點個人心得，以及帶點「感情分」。 新一代UltraBOOST迎來了系列推出6年以來最大改動，最明顯莫過於中底加厚了足足10毫米。從品牌提供的數據，緩衝性能看來大大提升，但實際表現要「試過先知」。鑑於以往UltraBOOST系列「往績」，換代多是小修小補。看過2021版一些外國權威網站，評分比20和19版本更低，因此本來不抱大太期望，預計腳感類似。 親身上腳後，方感這次改款的變動，絕非取巧。 文、圖：楚戶三

測試鞋款：adidas UltraBOOST 2021（按圖放大）

（01美術製圖）

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綜合評測（5★為最優秀） 緩震：★★★★☆ 透氣：★★★★★ 舒適：★★★★★ 穩定：★★★★☆ 反應：★★★★☆

鞋款簡介

無可否認，adidas UltraBOOST絕對是近年其中一款坊間有名的跑鞋系列，即使運動性能始終不及當今盛行的「碳板鞋」，系列定位亦非「最專業」。然而，因為絕多數長跑愛好者都不可能是「專業」，加上外型設計上實在上乘，入得跑道又能行街襯衫，於是在最初推出、風頭最盛的時候，穿UltraBOOST跑步甚至是有點奢侈的行為。鞋在不易入手的情況下，都被當成潮鞋，用在穿搭，哪捨得用來粗著？



直至近年，UltraBOOST的定位總算專注回長跑，但外型與性能兼備的特性始終不減，怎樣看都是一款「很易入口」的靚跑鞋。這一點說出來看似膚淺，其實非常重要，尤其對普羅草根跑手來說，性能以外，也需要自我感覺良好吧。這方面絕對是UltraBOOST的一大賣點，穿它練跑保證有一定「回頭率」。

（01美術製圖）

這一代UltraBOOST從整個鞋子輪廓、中底硬度和厚度等變化，都看到它的結構調整，最明顯莫過於品牌從基礎上捨棄了UltraBOOST的原始比例，中底加厚了10毫米，比19、20版本的BOOST成分亦增加了20%。而掌跟差方面，則維持在10毫米的比例上。

由於一般來說，掌跟差愈大，緩震就愈強，可見這一代UltraBOOST未有意思在「碳板鞋」的熱潮中，追求同時增強提速與緩震的「高效率」物料平衡，而是維持緩震上的根本要求，做好一款輔助舒適訓練、或享受跑步的鞋款角色。提速的競賽層面，大概是留給品牌新一代碳板鞋adizero adios Pro的任務。事實上單憑外觀看，其實已可肯定UltraBOOST 2021的跑感跟以往5代款式比較，多少會有變化，這一點在試後感上再詳述。

坊間各大品牌的跑鞋來說，UltraBOOST就是不會為人失望。

此外，另一個新UltraBOOST的明顯改動，在於設計團隊將品牌聞名的Torsion System穩定系統抽走，採用新一代的LEP (Linear Energy Push) 系統取代之。它最特別的地方，在於防止不正常左右扭曲之外，亦加強了15%中底硬度，令向來被嫌太軟身的BOOST物料相對堅挺，鞋身較難前後彎曲，結構上減少鞋身在步伐間的變化，以免腳掌扭曲時減弱了前向推進的能量，物理上增強了緩震與動能間的平衡，這一點我在試鞋時都有一點體會。

UltraBOOST 2021的改變，絕非取巧。

最後就是它的Heel Counter部件亦從19、20版本的「橫8字」柱狀結構，回歸更接近元祖作的夾片狀結構；品牌標誌性的三間的製造穩定腳掌的部件，亦一改上一代有輕量而變得單薄的結構，再一次以相對堅挺的狀況示人。雖然上述配置，都成為了鞋子被坊間評論「太重」原因，但其實這百多克的重量，換來更貼合的穩定腳感，如果一心將它視為日常長課或recovery run等的訓練鞋，個人感覺其實並無太大問題。

解構UltraBOOST 2021 Part.1（按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

行山跑步行氣活血助排濕 常見補給食品易引爆皮肉之苦

漠視成因只跟食療藥石亂投 一種體質易愈跑愈虛

試後感

近月各大品牌紛紛推出新跑鞋，下星期又要分享Puma全新氮氣中底跑鞋Velocity NITRO，同時又要兼顧山鞋的測試。說實話，每對鞋都難以分配太多時間，就像今次對UltraBOOST 2021的評測，其實我都只穿過它跑了一星期，共3課日常10K的街道慢跑而已。但是，我刻意測試它的抓地、緩震、轉向和穩定等方面表現，也有點感想。

先談UltraBOOST 2021最令坊間詬病的地方，在於「重量」。相對20版本的310克，以至元祖版本的303克，UltraBOOST 2021的重量大幅增加至348克，不止是歷代最重，以當今的跑鞋標準，都是數一數二的重身。這些添加了的重量，不單來自加厚了的BOOST中底。有外國網站把整對跑鞋拆開「逐件秤」，發現它由LEP穩定系統、較厚身的新Primeknit結構、夾片狀Heel Counter以至鞋帶等等，每件都比舊作重一點，加起來就成為了今代的重量。

解構UltraBOOST 2021 Part.2（按圖放大）

盲目要求無止境的輕量，可真的是好事嗎？事實上，個人認為過往幾代UltraBOOST的更新，賣點偷輕幾克，好像過份執著於形式化的「精簡」。例如19、20版本「橫8字」柱狀結構的Heel Counter，為了輕幾克，反而變得太單薄，弄至強度不足，淡化了穩定腳掌的本意，真的值得嗎？

跑鞋這回事，輕一點點，節省多一點點體力，就是競賽場上成績好零點幾秒的關鍵。正如前面所述，UltraBOOST的定位，從來就不是競速之用，以養腳為前提的日常訓練，或者安樂地享受跑步才是。因此，如果增加那幾克的重量，換取日常訓練更舒適、穩定的表現，個人認為是值得的。試用了UltraBOOST 2021數次之後，我甚至認為這個鞋款甚至比預期略有驚喜。

落腳時既有足夠的緩震，提腿抽起腳步時卻又十分清脆，這是歷代UltraBOOST中未有過的體驗。

例如在最主要的BOOST中底方面，加厚了10毫米的BOOST，體積是歷年之最。然而，一直以來，我都形容這款跑鞋中底，跑感「較膩」，即使它非常「養腳」，但是這種腳掌陷入中底彈起的物料特性，反而令我覺得腳步容易變得很「沉」，愈跑愈無精神，不太是「我杯茶」。如果只是加厚而密度沒有調整，或配上一些針對部件，我預計這種情況都不會改善。但當親身上腳，扭轉了我多年來對UltraBOOST的最主要觀感。

加厚了的BOOST物料，結構更加穩定。

首要是UltraBOOST 2021的中底比印象中硬得多，硬得要預備跑相當距離「開鞋」，這情況在BOOST物料中是反常現象。過去的版本鮮有這種狀況出現，但當開鞋時間足夠之後，體現到一種系列前所未有的腳感。落腳時既有足夠的緩震，提腿抽起腳步時卻又十分清脆，大概要歸功於BOOST中底下採用了全新的LEP (Linear Energy Push) 系統。

LEP減少前掌多餘的屈曲，動作很有效率。

品牌數據上稱，它加強了中底15%的硬度，無論是前掌屈曲，還是轉向扭動，都令鞋子的整體結構穩定得多，減少多餘的動作，靈活度高，步頭出乎意料地爽。尤其是當我刻意測試90度街道轉向時，考驗鞋子抓地和穩定性能上的表現，都能展現出「不走樣、不變形」的強度。加上回復夾片狀的Heel Counter鎖定腳掌，即使急轉動作都十分流暢，自然令日常街跑更加暢快。這次BOOST物料調整後的靈活反應，是其中一個令我欣喜的地方。

「01測試」有持續更新跑鞋評測評分：（按圖放大）

+ 15 + 15 + 15

此外，製作UltraBOOST 2021的鞋面物料，分別使用50%Primeknit和50%Parley Ocean Plastic的Primeblue環保紗線。不僅這個「看不見」的優點，它的編織亦比上一代為厚實，相比下更像元祖版本時表現的包裹度，透氣與彈性間，拿捏不俗。鞋體通爽，特別是當跑了一定時間，腳掌肌肉開始膨脹。前掌包裹在起跑時預留一定空間而感到鬆，變得鬆緊度剛剛好，明顯是針對了長距離練習的考量。

這次Primeknit鞋面的編織法比上一代厚實，轉向時腳掌位置穩定，不易溜走。

如果要挑出我最不滿意的結構，大概是鞋背保護阿基里斯腱的部件。後彎的幅度太大，腳跟位置不夠挺，令這位置的前後包裹感不夠明顯。設計原意是令腳腕的動作更加靈活，卻失去了襪套型鞋身全方位包裹腳掌的原意，支撐力微減，這方面的確扣了一點點分數。

夾片狀的Heel Counter鎖定腳掌，即使急轉動作都十分流暢。後彎的幅度太大，腳跟位置不夠挺，令這位置的前後包裹感不夠明顯。

總括而言，如果要數一個歷代UltraBOOST的排行榜，個人來說會將2021版本和系列元祖作並列首位。但須重申，UltraBOOST的跑感絕不跟那些全能型「碳板鞋」比較。如果目的是應用在長跑長有的日常訓練之上，它還是勝任有餘，毫無疑問是市場上數一數二的「養腳」跑鞋。更重要，是它外觀設計不失歷代傳統，內外優勢兼備，依然是系列「無得輸」的地方。

日常訓練來說，內外兼備的UltraBOOST始終「無得輸」。

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