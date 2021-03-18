越野跑｜盧巧音苦練克服「樓梯恐懼症」　首戰山賽跑「針草帽」

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-03-18 13:48

歌手盧巧音首次參加山賽，昨日跑了虛擬越野賽「The 12 Peaks」的16公里路線，連走針山、草山及大帽山，在4小時內完成。盧巧音表示她只是個「行山BB班」，又有「樓梯恐懼症」，但經過幾個月的練習，最後可以跳住落樓梯到荃錦坳，抵達終點連姐的茶水亭。

盧巧音在Instagram分享照片及感受，她昨日參與虛擬山賽，跑16公里的「針草帽」，花了3小時51分鐘完成。16公里的賽道由城門水塘起步，沿麥理浩徑第7段走，先登針山，再上草山，落到鉛礦坳，接麥理浩徑第8段，上四方山，再登大帽山，最後落到大帽山連姐的茶水亭。

【盧巧音跑「針草帽」的點滴】

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這是盧巧音第一次參加山賽，她在網上寫：「2021年剛開始的時候，我跟自己說要找一些目標，要定下想做的事情，給自己一些挑戰。」她害怕行樓級，甚至自稱有「樓梯恐懼症」，但她決定挑戰自己，苦練上落樓梯。她續寫：「這個行山BB班，居然參加了人生第一個山賽，亦是第三次帶着汗水（其實都只是第三次），衝向波波。」她表示終點的連姐及同行隊友是動力的來源。

盧巧音還分享了她落樓梯的短片，證明她克服了「樓梯恐懼症」。她寫：「噚日越野賽，終於可以將辛苦練返黎嘅嘢放喺個比賽度，終於可以跳住落樓梯去搵連姐。呢幾月，我行咗好多樓梯，未試過咁認真去練習，亦未試過咁堅持。」

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