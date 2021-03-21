教練跑手．身心受不了的重　為跑癮為學生不停步｜跑手接龍141

撰文： 草系奇異種子 最後更新日期： 2021-03-21 08:08

筆者：「你好，黎sir 請問你教邊間學校。」 黎sir :「我其實唔係老師，我係學校教田徑隊教練，好多人誤會了，哈哈。」 筆者：「你有冇英文名，或者平時其他人點叫你？」 黎sir :「冇呀，教跑十幾年個個都叫我黎sir啦，我之前主要教短跑。」 自信、有禮這是黎sir給第一個印象。

【編按】「跑手接龍」用接龍方式連結跑手，每名受訪者都要推介一名跑友作為下一篇文章的主角。上期「地盤跑手」Akon 推介「短跑老師」黎sir（黎振雄） 。

地盤跑手．紮鐵真漢子Sub3夢 看我成為千金先生｜跑手接龍．140

眼前的黎Sir是長跑好手，卻有過跑跑也痛的時候。（受訪者提供／圖片來自香港運動攝影協會）

黎sir 跟Akon同樣是39歲，卻是長跑老師，很多人看到這裏，應該黑人問號：「究竟黎sir是長跑教練，還是短跑教練呢？」

黎sir 跑步背景比較得意，年少時曾是香港田徑隊代表，參加中、長途賽事，畢業後投身全職短跑教練，訓練那些極速衝刺，1分鐘內完賽的選手，經驗已逾10年。至於長跑教練，只是幾年前加入RMAC的事情。他，自然是Akon的長跑教練。

放下跑鞋，一度變成190磅大肥仔

「睇見學生咁用心跑，我就想一齊跑」，黎sir 欷歔說道。他是全職教練，但當時主力指導選手，運動量少，漸漸疏於練習，體重一到爆升到190磅。本來生活如常，直至某天想過跑癮，才感覺那份重量，其實承受不了，「腿也抬不起」。感覺自己很不濟，決心減肥。

最新跑鞋實測：

跑鞋｜Puma新世代「氮氣鞋」練速度見威力 放慢腳步瞥見一盲點

UltraBOOST 21改變超預期 歷代最具誠意媲美元祖經典

實測超厚底ZoomX Invincible 跑感輕盈寓養腳於練習

黎Sir年少時代表港隊，後來成為教練，獲得田總長期服務獎。

正所謂萬事起頭難，包括減肥。黎Sir曾經代表香港出戰，也有過「跑5K，就斷氣」，叫苦連天的時候，跑到作嘔是常事。筆者不禁問道：「咁辛苦，咩原因令你堅持？」黎sir 堅定語氣：「最初我沒有訂下任何減肥目標，看著時間一秒一秒快下去，就很想繼續跑下去。」

黎Sir教長跑是近幾年的事，他多年來主力教短跑。

而我想一秒一秒守 還記得初衷不放手 電影 《一秒拳王》主題曲——《時間的初衷》

「我們的超能力是不放棄」，一秒拳王有這麼一句對白，黎sir 早已懷着這個精神去跑。

毋需一年，一路從190磅跑到135磅，體重回到青少年時代的巔峰，此時成績也破了自己的PB。黎sir 最後說了：「長跑是一件很得意的事情，我們要拉長來看。年輕力壯時未必能體會，容易失去自己節奏。其實長跑不是和別人比較，是不斷做好自己，落後時不要放棄，自然就會跑出成績。」

加入了RMAC，看着學生努力，自己也想跑下去。

「01測試」有持續更新跑鞋評測評分：（按圖放大）

+ 17 + 17 + 17

濕疹人士適宜行山跑步，但要注意以下事項（按圖放大）：

+ 9 + 9 + 9

🧘‍♀️很多人把普拉提和瑜伽混淆，以下8張圖就解構了它們不同之處🧘‍♀️

+ 2 + 2 + 2

註冊中醫師徐澤昌教你5大貼士預防靜脈曲張（按圖）：

承接「接龍」概念，跑手接龍將集合各路跑手，並會定期舉行跑步活動，將來自五湖四海的朋友連結起來！如果你也熱愛跑步，歡迎一齊來跑出生活平衡點！即加入跑手接龍Facebook群組。