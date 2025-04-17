跑步︱新加坡馬拉松半全馬首次分開兩日舉行　香港渣馬可借鏡？

一年一度的渣打香港馬拉松（又稱：港馬／渣馬）每年都大受歡迎，2025年多達74000人報名參加，可是10公里、半馬和全馬賽事擠在同日舉行，精英組跑手要半夜摸黑出門，甚至跑完都未天光。



與香港渣馬同屬國際田聯金標（Gold Label）級別賽事的新加坡渣馬，近日宣布今年12月舉行的新一屆賽事首次引入半馬與全馬賽事分拆兩日舉行的新模式。香港渣馬未來會否仿傚同一做法？



熱愛跑步的發哥（周潤發）近年成為渣馬Icon。（資料圖片）

新加坡馬拉松年底首推兩日賽事

新一屆新加坡馬拉松將於2025年12月6至7日上演，半馬拉松和全馬拉松賽事首度分開兩日舉行，大會指是為了同時提升參賽者和觀眾的整體賽事體驗，令賽事更順暢，「確保跑手擁有難忘的經歷」。

2024年新加坡馬拉松吸引55000人參加，打破歷屆紀錄，大會指出2025年賽事把半、全馬分開兩日舉行，「可讓更多跑手參與盛事。」新加坡馬12月6日會先舉行半馬、5公里和兒童衝刺賽，繼而在12月7日舉行全馬、接力及10公里賽。香港渣馬參賽人數較新加坡馬更高，未來會否考慮相同做法，將賽事分開兩日舉行？

渣打香港馬拉松每年吸引大量市民參賽，2025年多達74000報名參加。（資料圖片）

賽事分開兩日上演的好處

渣馬2025年多達74000人報名參加，基本上人數方面已呈飽和狀態，但如果把賽事分開兩日舉行，相信無論在10公里，半馬或全馬賽事，均可提高參賽人數上限。

今年渣馬最早出發的是輪椅組10公里賽事，凌晨5時起跑，而10公里及半馬挑戰組均為5時30分出發，全馬挑戰組則為6時開賽，換言之參賽跑手全數都要半夜起床、摸黑出門，10K和半馬前列跑手完成賽事天仍未亮。如把賽事分流在兩日上演，或有機會稍為延遲出發時間。當然若以封路及交通安排角度考量，延遲起步的空間有限。

以新加坡馬為例，舊有模式半馬及全馬為最早出發的賽事，同樣在凌晨4時30分開賽。新模式下，12月6日（周六）上演的半馬賽事，以及12月7日（周日）舉行的全馬賽事，依舊分別在凌晨4時30分起步。

+ 4

渣馬明年或改由啟德體育園出發？

事實上隨着啟德體育園啟用，早前已有傳渣馬明年有機會更改路線，由啟德體育園起跑，至於會否一拼更改賽事模式，分作兩日舉行？根據《南華日報》日前報道，香港渣馬「肯定會研究」（will sure study）新加坡馬拉松將全馬、半馬賽事分開兩日舉行的新模式，並對「賽道新路線持開放態度」。《01體育》向主辦賽事的中國香港田徑總會（田總）查證消息以及何時有機會落實新模式及路線，暫未獲回覆。

2026年渣馬已定於1月18日舉行，因此估計分拆成兩日模式最快也要到2027年才有機會實行。渣馬在2025年2月5至8日首次舉辦一連4天的博覽會，地點正是啟德體育園，當時田總行政總監伍于豪已曾承認，他們考慮過更改路線，並曾跟相關部門溝通。

然而大幅改動路線涉及對交通和賽事氣氛等多方面考慮，需要時間為交通流量影響作出評估，伍于豪表示須交由顧問公司進行研究，然後再跟政府商討，「這個過程都不是短時間內可完成」，因此總結更改賽道路線一事，按目前情況而言是「言之尚早」。