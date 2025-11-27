宏福苑五級火︱樂施毅行者2025宣布取消　公眾捐款物資援大埔災民

今個周末香港有多項體育盛事舉行，鑒於大埔宏福苑五級火災，原定11月28日（周五）起一連三日的樂施毅行者，率先宣布取消。



樂施毅行者2025宣布取消活動。（IG）

樂施毅行者2025取消 公眾捐款及適用物資全數撥予支援大埔災民

大埔宏福苑五級火造成至少44人死亡及62人受傷，原定11月28至30日舉行的「樂施毅行者2025」活動宣布取消，大會在社交平台發聲明指出：「樂施會對大埔火災事件深感痛心，並向死者的家屬及傷者致以最深切慰問。」

「樂施會宣布取消原定於11月28至30日舉行的「樂施毅行者2025」，以便政府及救援人員集中資源，全力投入救援工作。同時，樂施會已啟動緊急支援機制，並決定將「樂施毅行者2025」所籌得的公眾捐款及適用物資，全數撥予支援受火災影響的居民，協助他們渡過難關。」

聲明指出，有關「樂施毅行者2025」的後續安排，將會盡快公布，「我們再次向各位參加者、義工、合作夥伴及支持者深表歉意，並衷心感謝大家的諒解。讓我們攜手同行，共渡難關。」

「寶礦力水特跑步祭2025」10公里賽道折返點（紅圈）鄰近宏福苑。（賽事官網截圖）

「寶礦力水特跑步祭2025」10公里賽道鄰近宏福苑

原定11月30日（周日）在香港科學園舉行的「寶礦力水特跑步祭2025」，稍後亦會有公布。「寶礦力水特跑步祭2025」原定周日在香港科學園高錕會議中心廣場（金蛋）全日舉行跑步比賽、運動體驗班、舞蹈及音樂表演等多項活動，當中跑步賽事分為3公里、5公里及10公里個人賽，及3公里障礙賽。

跑步賽事全部在科學園內起步，而10公里賽事大約半程的折返點，位置與周三發生五級火的宏福苑接近，社交媒體上不少跑者認為賽事應暫停或改期，「星期日寶礦力喺科學園跑。10K條路對到正宏福苑......點會仲有心情跑」、「其實好應該暫停賽事」。

計劃在11月30日舉行的體育盛事，還有香港單車節及石門10公里長跑賽事。