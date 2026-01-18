渣打馬拉松2026｜紀嘉文奪半馬全場季軍　稱「今次真係最後一次」

前香港紀錄保持者紀嘉文征戰26年，今年渣打馬拉松出戰半馬拉松仍然跑出1小時09分32秒，奪得男子組全場總季軍。

即將踏入42歲的紀嘉文，賽後訪問不斷指自己「年紀大，今次真係最後一次」參加渣馬，對自己跑出此成績感滿意。他總結自己多年跑步生涯，跑過過千場比賽，感激「自己選擇了跑步、跑步也選擇了他」，並寄語後輩「要破更多香港紀錄」。



衝線時辛苦得一度攤在地上的紀嘉文，一見到記者時已稱自己「年紀真係大，愈越愈越唔掂當」，不過他覺得落到場就拼盡無悔，「跑步最簡單，係鬥快，唔想俾自己後悔」，所以今日仍然拼盡全力跑。

紀嘉文衝線後一度攤在地上。（楊宇翹攝）

問到今日比賽策略，他表示今年心態上很不同，「以前自己一定好衝動，會衝上去跟住甩開自己的人，現在已沒有能力，唯有跟住年輕人跑吓先，搵佢哋擋吓風。」他認為自己現時已無能力和體力去自己帶自己衝，所以跑來有些策略。對於自己成績他感到很好滿意，「這個年紀......本來目標在110（1小時10分）樓下，現在跑出109好OK，因為開頭不算太快，過了西隧之後才加速。」

他亦有感自己再沒有能力，聲稱今年是最後一年參加，「今日最後一次，唔好搞我啦，真係年紀大、體力有限。」

紀嘉文稱今年是自己最後一年參加渣打馬拉松。（楊宇翹攝）

被問及有什麼原因令自己繼續堅持這麼多年？紀嘉文即時指向身邊的年輕學生道：「佢哋囉，睇住佢哋越來越快，他們是我的動力，每次和小朋友練習時都覺得好開心睇住佢哋成長。」他續指：「覺得和年輕人一齊跑時，好似種咗棵樹咁，睇住佢地由樹苗變成一棵樹。」他特別點名提起，去年在亞洲青年運動會男子1500米摘下銅牌的區皓駿，紀嘉文稱那刻的感動，較自己有好成績更強烈。

紀嘉文愈說愈哽咽，表示「我好希望自己有能力可以和他們一齊跑，但自己年紀大，以前和他們跑，而家望住他們背影越來越快。未來要交給他們，唔應該係我呢啲年紀上頒獎台。」

紀嘉文奪得男子半馬全場總季軍。（楊宇翹攝）

總結26年跑步生涯，紀嘉文指「人生咁多年，都應該跑咗成千場比賽，半馬應該都過百場。」他感嘆「試過有高有低有迷惘嘅時候，又受過傷，到了這個年紀已無需再去證明什麼，只會盡力享受比賽。」

他表示，好慶幸當年有選擇跑步，跑步都選擇了他，無後悔26年跑步生涯，現在是時候要轉跑道，但會繼續做運動，未來專注提拔新一代或者找其他興趣。他指現時一眾後輩「一定比我們更有能力，一定比我們更加快」，希望他們破更多香港紀錄，甚至衝出亞洲。