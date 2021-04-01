齊動LetZ Goal︱解決家居潮濕　齊動送你必備神器︱4月活動

撰文： 齊動 LetZ Goal 最後更新日期： 2021-04-01 16:35

「齊動 LetZ Goal」上月與大家慶祝一周年後，4月繼續為大家搜羅不同禮物，鼓勵跑手將汗水換成獎賞！

立即下載「齊動 LetZ Goal」虛擬跑App，參加挑戰贏走人氣智能抽濕機！

踏入春天，潮濕為大家帶來不同家居問題。有見及此，齊動為大家決解煩惱！密切留意齊動於4月的每月激賞挑戰了，齊動將會送出惠而浦人氣智能抽濕機，助你輕鬆去除家居濕氣。本挑戰由4月2日開始，直至4月30日晚23：59為止。立即登入「齊動 LetZ Goal」的「四月激賞」挑戰頁面，按「立即參與」後跑步10K，同步數據後填表答問題，就有機會得獎！

【重要提示】齊動只容每次參加一項虛擬跑挑戰，用戶須暫停參與原先挑戰，方可參與今回「四月激賞」或其他虛擬跑挑戰。挑戰只計算「參加中」的里數，未按參加或暫停中的挑戰，將不會計算相關跑步數據。

除了「四月激賞」，每個星期一都有「Monday Challenge」，獎品同樣吸引！是次MC#14挑戰玩法十分簡單，只要於「Monday Challenge#14」頁面參加挑戰，所有完成挑戰的用戶即可獲得1288「01積分」，讓大家到01會員專區兌換不同獎賞。首100名完成挑戰並填妥表格的參加者，可獲得由「博愛醫院」送出神秘禮物一份；而首20名完成者更可獲得「博愛x老夫子線上跑2021」免費參賽名額！

4月份「Monday Challenge」虛擬跑內容一覽：

Monday Challenge#14 活動日期：4月5日至4月18日 獎品：1288「01積分」 Monday Challenge#15 活動日期：4月12日至4月25日 獎品：日本零食精美禮盒 Monday Challenge#16 活動日期：4月19日至5月2日 獎品：1288「01積分」 Monday Challenge#17 活動日期：4月26日至5月9日 獎品：Apple Homepod Mini

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關於「齊動 LetZ Goal」

運動，從此不一樣。「齊動 LetZ Goal」作為一個互動平台，將你的運動里數換成獎賞。大家可在齊動留下汗水紀錄、參加挑戰、解鎖成就、賺取積分。運動不再是一個人，一同齊動，賦予你運動全新的意義！

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關於綁device

特別提醒iPhone用戶，Apple Health本身不能記錄跑步數據，大家必須使用第三方跑步App，並允許Apple Health存取數據，再把Apple Health綁定到「齊動 LetZ Goal」。關於綁Device問題，可按以下連結： 若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過Apple Health連結其他跑步App，Sync數據到「齊動 LetZ Goal」。

請點擊下列連結，了解更多：

若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過AppleHealth連結其他跑步App，Sync數據到「齊動 LetZ Goal」。請點擊下列連結，了解更多：

我用iPhone，又用Nike Run Club，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Runkeeper，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Strava，請按此了解玩法

若你是Android手機用戶，不論有沒有Garmin手錶，都可以使用齊動 LetZ Goal。請點擊下列連結，了解更多：

我用Android，又用Garmin手錶

我用Android，沒有Garmin手錶，會用Google Fit

我用Android，沒有Garmin手錶，會用其他應用程式

關於其他疑問

若大家對「齊動 LetZ Goal」仍有疑問，可再按以下文章：

為何綁定Apple Health都未能Sync數據？按此了解Apple Health玩法

為何我在「齊動 LetZ Goal」改不了個人資料？按此了解如何更新個人檔案

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