亞運2026田徑︱雨戰無阻封神　泰國飛人本桑包辦100及200米兩金

名古屋亞運會2026田徑場上最耀眼的明星，無疑是輕鬆包辦男子100米及200米短跑金牌的泰國跑手本桑（Puripol Boonson）。過去數天在雨中作戰，對這位20歲新星毫無影響，今日在200米決賽再次刷新亞運紀錄奪金，19.88秒的成績更追平中國跑手謝震業保持的亞洲紀錄，表現光芒四射。



亞運2026田徑︱泰國飛人本桑贏得200米金牌後，模仿保特的招牌慶祝動作。（路透社）

亞運會2026田徑︱泰國短跑明星本桑 上屆年僅17歲已獲100米跑銀牌

本桑年少成名，早在2022年舉行的東南亞運動會已包辦男子100米、200米及4X100米接力3面金牌，上屆杭州亞運，年僅17歲的他在100米以10.02秒獲得銀牌，僅次以9.97秒奪金的中國選手謝震業。當時他在200米亦能晉級準決賽，但當時仍有傷在身，終未能完成賽事。

亞運2026田徑︱泰國飛人本桑今屆賽事光芒四射。（路透社）

巴黎奧運任開幕持旗手 去年跑進10秒大關

本桑在過去3年持續進步，達標出戰2024巴黎奧運，獲委任為泰國在開幕禮的持旗手，他在該屆奧運能晉級100米準決賽。同年U20世錦賽他不單在100米獲銀牌，4X100米接力決賽他負責最後一棒，接棒時泰國位列尾二，本桑逐一追上對手以第三名衝線，以一己之力帶領泰國踏上頒獎台。2025年底再戰東南亞運動會，他成功衛冕3面金牌的同時，亦以9.94秒成為歷來第一個跑進10秒大關內的東南亞運動員。

亞運2026田徑︱泰國飛人本桑周五贏得100米金牌兼今屆第二度打破亞運紀錄。（路透社）

今屆100米賽事兩創亞運紀錄 拋離對手輕鬆奪金

自信十足的本桑賽前已豪言今屆要贏得100米金牌，他說到做到，初賽已跑出9.95秒，準決賽再跑出9.91秒，打破中國名將蘇炳添保持的9.92秒亞運紀錄，到決賽他再次一枝獨秀，以9.90秒再次刷新亞運紀錄，較第二名的阿曼選手艾巴魯斯（Ali Al-Balushi）快0.14秒。相較泰國時隔近半世紀再有跑手成為亞運百米飛人的事實，本桑更令人感到震撼的是他在每一槍都以大距離獲勝，贏得相當輕鬆。

亞運2026田徑︱泰國飛人本桑周日再贏得200米金牌，並追平亞洲紀錄。（路透社）

無視惡劣天氣 200米再次兩破亞運紀錄添金

去到200米賽事，他在初賽輕鬆跑出20.97秒，準決賽以20.10秒打破亞運紀錄。來到周日（27日）的決賽，本桑跑出19.88秒，再次刷新亞運紀錄的同時，亦追平謝震業保持的亞洲紀錄。今次他足足較亞軍的中國選手黃友聞快0.57秒，可說是「贏到開巷」。

亞運2026田徑︱泰國飛人本桑比賽英姿。（路透社）

名古屋連日下大雨，不少香港田徑代表均反映當地天氣甚冷，舉行今屆亞運田徑項目的瑞穂公園陸上競技場難以找到有蓋的地方熱身，因而影響表現，日本主場選手泉谷駿介甚至在110米跨欄初賽受重傷、阿基里斯腱斷裂。然而稍冷的天氣或濕滑的跑道，彷彿對狀態大勇的本桑完全沒有影響，他在連奪100米及200米兩金後說：「我的目標是奪得更多金牌和打破更多紀錄」，本桑更豪言：「我無法預測我會有多快，但那一定是更快及打破更多紀錄。」

亞運2026田徑︱泰國另一跑手艾堅臣贏得男子400米金牌。（路透社）

泰國另一跑手贏得400米金牌 短跑實力進步神速

除了本桑之外，泰國另一跑手、23歲的艾堅臣（Joshua Atkinson）亦以44.90秒的個人最佳成績贏得男子400米金牌。換言之今屆亞運的男子100米、200米及400米金牌全數落入泰國手中，短跑實力驚人，相信明晚（28日）上演的男子4X100米接力決賽，有力威脅中國和日本兩大傳統強國。

亞運2026田徑︱泰國飛人本桑今屆賽事光芒四射。（路透社）

經過今屆亞運，本桑在亞洲的實力已屬超班，他100米跑出的9.90秒，距離蘇炳添在東京奧運寫下的9.83秒亞洲紀錄，相差0.07秒，或許會是他的下一個目標。