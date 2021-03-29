廖啟智逝世｜生前常與周潤發跑步行山　跑友江美儀難忘智叔一件事

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-03-29 13:32

資深演員廖啟智昨晚因胃癌逝世，終年66歲。廖啟智生前喜歡跑步，常與周潤發等明星好友行山跑山。前年曾與廖啟智行大帽山的藝人江美儀，昨晚在社交網站分享昔日在山上的合照，大讚「智叔」跑得很快，但他會關顧隊友，總回頭等她。

廖啟智是「明星行山團」的常客，不時與周潤發、方中信、黃德斌、米雪等藝人結伴行山跑山。廖啟智去世後，同樣喜歡跑步的江美儀昨晚在社交網站悼念他，她寫：「智叔，有緣認識到你是我的榮幸，遺憾是一直沒有機會同你合作，我會永遠記住你跑得好快但成日都返轉頭等埋我哋！」江美儀放上兩人前年到大帽山行山時的合照，相中的智叔扮鬼扮馬，十分精神。

江美儀昨晚悼念廖啟智，放上他們之前行大帽山的合照。（江美儀Instagram）

受疫情影響，廖啟智去年工作不多，常常去跑步，身體狀況不俗，但他去年12月感到胃部不適，進食時有胃脹感覺，檢查後發現患上胃癌。昨晚，廖啟智的經理人公司發聲明，指智叔在晚上8時32分於威爾斯親王醫院逝世。

周潤發常常帶一班明星去行山跑步，廖啟智是當中的常客。（米雪微博）

米雪之前跟廖啟智去行梅子林。（米雪微博）

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