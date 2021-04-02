越野跑｜鄧麗欣江美儀揹竹籃挑戰15公里　港島多處郊遊景點打卡

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-04-02 16:13

藝人鄧麗欣及江美儀參加越野跑活動「全民揹水 2021」的15公里路線，她們揹住竹籃，由香港公園出發，上到山頂後，落薄扶林水塘及香港仔水塘，最後行到灣仔藍屋的終點。

鄧麗欣及江美儀近日在Instagram上分享完成「全民揹水 2021」的照片。大會設有15公里及25公里兩條路線，兩人都是參加15公里的。她們由香港公園起步，沿紅棉路及纜車徑上到寶雲道輸水管，之後經白加道、種植道及芬梨道上到山頂廣場。跟着路線落斜，往薄扶林村，經置富道及薄扶林道接港島第2段，經過貝璐道後，往香港仔上水塘水壩。最後，她們經過灣仔峽道，落到終點灣仔藍屋。

鄧麗欣參加「全民揹水 2021」：

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由於大會要求參加者在起點、終點、寶雲道輸水管、薄扶林草廬及香港仔上水塘水壩提交打卡照片，所以鄧麗欣及江美儀順道將這些打卡照放上Instagram。據跑步應用程式統計，向來有跑步及跑山的江美儀，花了5小時2分完成這條15公里路線。她留言：「搞掂！全民揹水籌款15K 完成！全程孭住個竹籃上上落落，夠曬運動量又幫到人，真是very 的good！」江美儀提到，途中有段路要上超過700級樓梯。

江美儀參加「全民揹水 2021」：

至於鄧麗欣就在網上留言表示，落山落到腳趾很痛，但她認為這個活動有意義，又可以做運動，並提供很多打卡靚位給大家拍照。

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