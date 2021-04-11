笑聲跑手｜告別愛驅繼續鬥快　我不想苦痛被放大｜跑手接龍．142

撰文： 草系奇異種子 最後更新日期： 2021-04-11 07:26

奇異種子：「你好，Oscar，見你有玩小型賽車。」 Oscar :「哈哈哈係呀！我好鍾意玩小型賽車，哈哈哈哈哈。」 奇異種子：「咁你點樣分配，跑步同小型賽車既時間？」 Oscar:「哈哈哈哈哈，我唔算好勤力嘅跑手，哈哈哈。」 奇種子：「哈哈哈，咁你有冇興趣打棒球？哈哈哈。」 Oscar:「哈哈哈，正呀有興趣呀！哈哈哈哈哈。」 愛笑、貪玩、樂觀，這是我對Oscar的第一個印象。

【編按】「跑手接龍」用接龍方式連結跑手，每名受訪者都要推介一名跑友作為下一篇文章的主角。上期「短跑老師」黎sir（黎振雄） 推介「笑聲跑手」Oscar（陳峻堅），留下了一句說話給：「有型靚仔，長跑界嘅視帝，曾經傷膝，仍然默默努力堅持嘅長跑好手。」

教練跑手．身心受不了的重 為跑癮為學生不停步｜跑手接龍．141

「哈哈哈哈哈！」

整個訪問充滿這聲音，笑說了傷患、人工差、賣走生活寄託等沉重話題，但每個話題都在笑聲中完結。Oscar今年35歲，跑了幾年，未曾參加全馬，甚至長跑賽事都寥寥可數。

「我跑步是沒有什麼爭勝心，我在跑步中找的是：快樂。」

曾經是賽車手。不過，香港養車，真心貴。（受訪者提供）

雖然是快樂，但跑步其實只是Oscar的第二選擇。他最愛是車，「因為速度感」。但早幾年人工低，為了生活，忍痛割愛，「只能賣了自己的愛車」。當時Oscar感覺生活好枯燥，枯燥中想起中學時曾是長跑隊員，於是走到街上跑步，純粹為了玩玩，直到首次渣馬，他參加了10公里賽事。

學生時代曾經參與長跑隊，得過獎。重拾跑步，都是因緣際會。（受訪者提供）

Oscar直言：「當時成績41分40秒，想不到足以打進頭百名。那時開始想，不如認真練習。」過了不久Oscar就經同事介紹加入跑會，開始正式練習，很快便成為精英成員。

35歲，正值壯年。（受訪者提供）

「一星期練兩課，我比其他隊員練習得少，哈哈」，Oscar發出招牌笑聲。其實RMAC精英隊員正常每星期至少練三課，當中的第三課就是自修課，Oscar通常都會偷懶。筆者聽了後，感覺Oscar偷懶另有原因，借故追問多兩次，Oscar 終於大聲笑，細聲說：「我的腳大傷了4次，最近是上年踢波，半月板受傷，用了很多時間康復，有時想練也練不到。我也想跟他們練。」哈哈笑的背後，外人看似是佛系跑手，其實有苦自己知。

有時想努力，連努力機會也沒有。

笑對逆境，受傷之苦自己知就夠。（受訪者提供）

愛笑、樂觀，總是給人容易誤會成「吊兒郎當」。像Oscar這種報喜不報悲的性格，身邊的人未必明白。Oscar坦言總有人對他「你就好啦，唔洗練都咁快」，他反過來鼓勵對方，絕口不提嚴重腳傷。因為他深明長跑不是跟人鬥快，是跟自己戰鬥，所以Oscar也不會理會人家的說話，按自己步伐練習，在跑步中找快樂。

熱愛跑步，因為喜歡與人交流。（受訪者提供）

4次大傷，突破傷患再起跑，想必一定很愛跑步。我直接問Oscar，賽車和跑步，他如何選擇？Oscar笑笑說：「唔洗諗，賽車一定第一，速度感不能取代。」但小型賽車費用昂貴，不能經常接觸，「香港養車真的很貴，放棄再買車了，只好專心跑步」。

跑步不是Oscar的第一位，但他仍為自己定下目標。現時半馬時間1小時21分，希望進攻全馬，想在香港馬拉松和隊友一起Sub3。

但最重要，還是想和各位「千金先生」來一張大合照。Oscar說：「跑步最開心不是成績，是人與人之間互相鼓勵的感覺。哈哈哈哈哈！」

一大班人完成比賽，這張全家福最可貴。我決定要加油，成為香港馬拉松Sub3一員。（受訪者提供）

💡💡同場加映，大迫傑跑步語錄，按圖放大💡💡

+ 5 + 5 + 5

濕疹人士適宜行山跑步，但要注意以下事項（按圖放大）：

+ 9 + 9 + 9

「01測試」有持續更新跑鞋評測評分：（按圖放大）

+ 17 + 17 + 17

承接「接龍」概念，跑手接龍將集合各路跑手，並會定期舉行跑步活動，將來自五湖四海的朋友連結起來！如果你也熱愛跑步，歡迎一齊來跑出生活平衡點！即加入跑手接龍Facebook群組。