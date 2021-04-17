Brooks Launch 8別樹一格的回彈　全能跑鞋注意開鞋｜每月一號鞋

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-04-17 17:29

大家好！本年初接手跑步頻道，負責策劃內容，多多指教。 2020年時刻翻天覆地，2021年決非善男信女。4個月快過，公事私事，突變鉅變。那天晚上，6人圓桌峰會後硬食震撼彈，頭腦一片空白，無法定神。 我餓但我吃不下，坐下苦思沒有答案。 跑完未必有答案，但可以諗少一陣。

升跌幾個價位，10倍落到4倍，幾仙到幾百充斥在生活。麻甩仔進化老襯的過程，上落添了三、四個零。

這一次大件事，想不好，順得哥情失嫂意。擺唔擺酒、買唔買樓，不在控制範圍。控制得到的只有小事，例如穿哪一對鞋逃避。

Launch 8 在年初推出。而從年初開始，小腿皮膚沒有一刻光澤，長期紅腫或甩皮。（趙子晉攝）

Brooks Launch 8 中底高度（鞋跟／前掌）：26/16毫米 重量：255克 測試：5次日常慢跑，路程大約7至8公里（水泥路及木板地，平路為主，每次包含大約2公里大幅上、落斜） 路線：耀東邨耀興道落斜>柴灣道上斜>到達頂端母校後回頭下斜>阿公岩出東區海濱>鯉景灣回程西灣河地鐵站>耀興道上斜 配速：基本6:45至7:00，短程加速衝刺時約5:30

美國品牌Brooks在本地跑圈不算熱門，海外則大受歡迎。Launch系列是我的啟蒙跑鞋，開始跑步不久定下目標「跑夠3次就升呢」。從半馬升上全馬，要一對襟跑兼襟捱的跑鞋，鞋店老闆介紹Launch 3。

唔使快，最緊要食得晒。慢慢跑，因為快不起來。跟過跑班一季，改善跑姿與練習，速度快了一點。往往感覺有進之際，皮膚問題一月一小爆，三月一大炸，練習不規律，打回原形。身體一年一年變，從半馬升到全馬。一雙Launch 3轉眼穿了5年，捱過8次全馬，耐用度無可挑剔。

測試鞋款：Brooks Launch 8（按圖放大）

（01美術製圖）

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綜合評測（5★為最優秀） 緩震：★★★★★ 透氣：★★★☆☆ 舒適：★★★★☆ 反應：★★★☆☆

Brooks Launch 8 外觀平實（何偉畧攝）

試後感

從3代一跳到8代，穿著感覺無大變化，較明顯是前掌包裹較貼。頭一、兩次落地，慢跑沒問題，一到稍為加速，頭幾步觸地略有「鑿地」感覺，硬梆梆踩在地面。此外，鞋跟近中底位置加硬處理，增強承托，但新鞋鞋楦仍硬，包裏感密實至過緊，尤其前掌輕微感覺到「夾腳」。跑完脫鞋，前掌稍微感覺痠軟。

神經緊張夜睡不寧，親戚博奕買乜買物，人浮於事不由自主。跑步都擔心鞋不稱身搞搞震，幸好跑到第4回，新鞋及時覺醒。

開鞋過後，先前「鑿地」感覺一掃而空，腳掌踏地時漸覺觸感柔軟。家住山上，一起步就要落斜，上身稍稍拉後縮減步幅，接上柴灣道長斜，提高大腿稍為拉大步幅。足踝伸展或屈摺，放鬆或用力，都明顯感覺到輕微的回彈力。

Launch 8 基本款，內側不設GTS穩定系統。（何偉畧攝）

「那個數字」仍然揮不走，想擺低苦惱，負能量中要來點interval。轉入阿公岩的暗斜路，轉急彎後再數住燈柱「衝4條、jog 2條」。時快時慢，轉彎抹角，總算想點就點，加速可以在數步之間有明顯回彈反應。腳掌在鞋籠沒有流離浪蕩，穩穩著地，要加速減速，鞋都隨時Ready。最初穿著時快衝，感覺稍重，現時已再無沉重感覺。

GTS版本供高足弓人士使用，內側填充穩定系統。（何偉畧攝）

鰂魚涌海旁寵物公園，鋪設木板路。穿起使用一段日子的跑鞋經過此處，間中有輕微「跣腳」。海綿泡膠（blown rubber）外底遍佈全掌，跑過相較平滑路面亦沒問題。

筋疲力盡，回家前尚有一條耀興道大斜路。心無雜念時，一口氣安心上路，相當輕鬆。近來皮膚差疏於練習，空餘一頭煙，唱《心花放》變成唉聲連連。這一段如何走？

透氣網格密集開孔，鞋緣的包裹感強。不過，長距離跑或炎熱天氣下，焗促感或會放大。（何偉畧攝）

放慢腳步，堅持「雞仔腳」保持跑步的姿勢，彈回去。有腳下鞋傍住，想着如何跑好下一步，享受一下終於蘇醒的溫柔回彈。

毋須想其他事，只想着向前走。有一對鞋讓你安心出行，快衝慢Jog，隨時變速。對於初學者，以及慢腳的跑手，穿此鞋都可以體驗到跑鞋提供的回彈感覺。經過三數次練習，開鞋完畢，全面開動。按上一對 Launch 3的經驗，開鞋後合腳的跑感維持很久，而且相當耐用。

唯一注意的是鞋面仍然較緊，包得密實，感覺稍為焗腳。若然應付長距離練習，穿久了腳掌脹大，緊逼感會加強，購買時試清楚碼數。

外底橡膠能否有助前進？尚要多多感應，但不滑倒就是了。（何偉畧攝）

消耗體力過後，肩負暫且放下的煩惱。睡得到嗎？

可幸睡得到，不幸半夜扎醒，「瞓唔返」。

第一對全馬鞋，Launch 3 東馬特別版，跑到傷痕纍纍。跟它完走一回港島徑，正式退役，辛苦了，兄弟。（何偉畧攝）

簡評： —緩震及保護充足，適合一般跑手應付日常練習需要，慢跑至節奏跑（tempo）皆宜，初學者甚至可視為速度鞋使用。 —足夠應付10公里至全馬比賽，步速快至4分半的跑手亦適用。 —中底物料為品牌基礎款，有如內置無數極細的發泡避震物料，按受力情况而改變及反應 —鞋楦物料貼腳，鞋面有大量透氣細孔，整體感覺較緊，甚至有焗促感 —Launch 8 有供高足弓跑手使用的GTS版本，中底內側加入GuideRails支撐系統，為腳掌提供額外支撐，有助穩定整個下肢的跑步動作

Brooks Launch 8。（01美術製圖）

想「一鞋走天涯」，除了Brooks Launch 8，New Balance的FuelCell Prism和adidas Boston 9都是萬能跑鞋之選（按下圖了解）

「01測試」有持續更新跑鞋評測評分：（按圖放大）

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