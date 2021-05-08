西高山「秘道」獨享無敵維港景　登頂後的懸疑小問題｜Hikipedia

撰文： Avis - Hikipedia 山上。山下 最後更新日期： 2021-05-08 07:08

數港島區最開揚的山峰，西高山必在其中。 每次登頂，眺望港島西維多利亞港與南港島的景色，總是歎為觀止。以往登過幾次西高山，都是從盧吉道旁的公園旁登山，走多幾次……「講真，都幾悶」。 最近我們便試了一條新路線，由西高山的「西脊」登山，難度立即增加兩粒星，卻可在路途中看到更壯闊景致，過程亦更富挑戰。 出行當天，天朗氣清。而且因為西脊始終較冷門，較東脊路線少人，登山過程中並沒有遇到任何山客。這種明明身處港島卻獨享自然環境的感覺，實在非常喜歡！ （編按：本文為Hikipedia投稿，由《01體育》編輯）

（注意；新手不宜！西高山西脊登山路段，並非官方行山路線，路途以沙石路為主，崎嶇難行。登山人士必須具一定體力及行山經驗，準備充足，敬請量力而為！以下純屬個人見解和心得，絕非專業建議。）

西高山西脊路線資料簡介（按圖放大）：

厭倦了人山人海的傳統西高山路線，這次我們決定略增一點難度。從香港大學出發，經薄扶林道繞過龍虎山。起初這部分路程比較容易，山徑鋪設得十分平整，而且沿途也有林蔭，走起來十分輕鬆。約45分鐘後，便會來到「西高茶園」，有個涼亭可稍作休息。登山入口在茶園的左邊盡頭一處不起眼位置，驟眼看似是掘頭路，仔細看便見幾級腳踏位。

西高山標高處稍低的位置，另一個刻有「西高山」和當日日期的木牌，是近年才出現。

事實上，從這裡才是登頂的起點，也是整條路線最難的一段﹗雖然起點隱蔽，但接下來的路徑尚算清晰，不易迷路。或許是因為時值夏天，加上登山時已是正午，烈日當空下攀西高山，體力消耗頗大。短短25分鐘，途中也停下數次補水。不過，上登途中，見到中西區的高樓大廈漸漸映入眼簾，再望到摩星嶺。接着再見南港島的薄扶林水塘和南丫島，每次見到這個絕色市景，都令我精神一振。

厭倦了人山人海的傳統西高山路線，這一邊可獨享港島市景。

西高山「西脊秘道」如何走？（點圖放大）

西高山海拔494米，其實不算太難，這段「秘道」，就是路況較原始這點而已。是困難還是樂趣，每個人的解讀不同。閒日的中午時分，山頂上的遊人明顯比之前週未登山時疏落。不過，標高柱還是要「排一陣隊」才能打卡拍照。由於之前已經跟標高柱合照過數次，所以也省卻了這個打卡位。不過標高處稍低的位置有另一個刻有「西高山」的木牌，也是近年才出現，可以在上面標示登山的日期。我們對這個地標更感興趣呢！

路途上避開人流，到了打卡位卻再躲不過了。

其實這個「日期牌」是否每天都有專人更新呢？很是好奇，有沒有人可以為我們解答這個疑問？

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兩個九十後女生，因愛上行山而發現生活其實不應只有工作；走過高山低谷，希望踏遍每一片山頭與道路，不追求成績，享受跑過城市的大街小巷。-The Hikipedia@Kylie & Avis

兩個九十後女生，因愛上行山而發現生活其實不應只有工作；走過高山低谷，希望踏遍每一片山頭與道路，不追求成績，享受跑過城市的大街小巷。-The Hikipedia@Kylie & Avis