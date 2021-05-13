跑鞋測試｜adidas 4D FWD衝上東奧頒獎台　著3D打印跑鞋注意兩點

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-05-13 11:57

3D打印技術日臻成熟，以此高科技製作跑鞋中底，近年成為一道潮流。別樹一幟的外觀，包含海量數據，改良技術。 adidas研究3D打印運動鞋技術，至今已十多年，近年踏入收成期。4D中底技術採納的科學數據愈來愈多。最新推出的系列4D FWD，技術再加改良，不僅緩震能力提升，「看得穿」的中底，有姿勢亦有實際。

光是「穿窿」鞋底，已經惹人注目。（何偉畧攝）

鞋款：adidas 4DFWD 中底高度（鞋跟／前掌）：32.5/21.2毫米 重量：333克（UK 8.5）

adidas自2017年與美國矽谷的科技公司Carbon合作，3D打印跑鞋有所突破，研發出4D中底技術。4年多過去，3D打印技術製作的鞋底愈見精良。據廠商提供資料，今回推出4D FWD，從500萬種微型格柵結構中，挑選最佳的「煲呔」形狀，利用合成樹脂製作中底，較前代款式的緩震能力提升23%，同時減低着地後出現的制動力達15%。跑者踏地的力量，集中導向前方的效能，較前代增加兩倍。鞋楦以再生聚酯製造，採用PRIMEKNIT+編織技術，與鞋舌連成一體，緊貼雙足，質感相當貼服。

上一代3D打印作品：AlphaEDGE 4D再度上架 3D打印跑鞋時代真正到臨？

Adidas 4D FWD 採用編織鞋面，本已頗有「潮物」感覺。（何偉畧攝）

adidas 4D FWD 細節解構（點圖觀看）

慢跑：緩震效果充足

編輯找了女跑手C簡單測試跑鞋，其個人最佳時間為3小時10分。她在荃灣西起步，沿青山公路慢跑大約10公里；她保持大約「6分披」，並加速至4分45秒，測試跑鞋穩定度。她認為4D FWD的中底在慢跑時，緩震效果及回彈都充足，「踩落鞋底，感到身體重量會被分散，由下至上的衝擊力減輕，膝部壓力得以紓緩」。上斜時中底把力量集中向前，感覺步履爽快。

跑手C測試慢跑與快跑時的表現，認定此鞋適合在日常練習中用於慢跑。

快跑：足踝支撐略嫌不足

至於快跑，C認為有兩點必須注意。首先，厚鞋底且物料較硬，加速時反應較差，回彈力較強，在較長時間高速跑之中，亦對跑手的小腿增加負荷。其次是以環保物料製成的「一塊過」鞋楦，頗為柔軟，內籠承托較少，須要留神足踝部分支撐是否足夠，「跑落感覺有啲飄」，高速之下穩定度受影響。

4DFWD稍後將推出別注顏色，專供運動員在東京奧運登上頒獎台時穿着。（Adidas）

總結而言，這對3D打印技術製造的跑鞋，回彈力高，但由於穩定性稍弱和鞋底較厚，故較適合慢跑。不過，此鞋光是外觀已惹人注目，你又是否捨得穿來「瘋狂跑步」？品牌將會為即將舉行的東京奧運，推出特別款式，供運動員登上頒獎台時穿着。

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