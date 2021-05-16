馬拉松｜姚潔貞未達標　與東京奧運擦身而過　仍大幅推前香港紀錄

撰文： 李思詠 最後更新日期： 2021-05-16 15:58

兩分鐘，這麼近，那麼遠。 「媽媽跑手」姚潔貞今天出戰米蘭馬拉松，作為5月31日東京奧運馬拉松「截標」前的最後一擊，最終她跑出2小時31分21秒，未能達到2小時29分30秒的奧運標準，無緣東京奧運。

米蘭馬拉松賽道位於森皮奧內公園（Parco Sempione），起點為沙石路為主，轉入U形路線則是羅馬石磚路及電車路軌，選手需在賽道繞圈，頭一圈距離4.695公里，第2至6圈每圈7.5公里，合共42.195公里。

姚潔貞打破香港紀錄，賽後獲大會於官方twitter發帖祝賀。（Milano Marathon twitter）

米蘭今天氣溫攝氏13至19度，天陰吹微風。姚潔貞起步後保持約「三分半披」，以1小時10分23秒完成頭20公里，狀況不俗。

過了半程後，她開始「跌watt」，完成30公里後雖一度加速，但最終仍無法追回時間，以2小時31分21秒完成42.195公里（此為晶片時間），跟「22930」的奧運標準，就差2分鐘。

儘管無法出戰人生第二個奧運，她仍把香港紀錄大幅推前。舊紀錄也是由潔貞保持的，於2019年7月黃金海岸馬拉松跑出，時間為2小時34分07秒。不過新香港紀錄仍待田總官方確認。

姚潔貞出戰米蘭馬拉松，趕及5月31日截止達標前，爭取東京奧運入場券。（HKAAA facebook專頁）

姚潔貞出發米蘭馬拉松，丈夫陳家豪（左）和囡囡陳瑤（中）前來送機。（姚潔貞 Christy Yiu facebook專頁）

原靠排名爭入奧運 疫情及傷患打亂部署

東京奧運馬拉松標準大幅提升，潔貞打算憑世界排名積分晉身奧運（必須世界排名前80）；她以2小時34分07秒完成2019年7月的黃金海岸馬拉松後，原本預計多跑一場成績相若的全馬，奧運資格應可到手。

惟肺炎疫情打亂部署，全球大部份比賽均告取消，即使舉辦又不接受姚潔貞報名，加上她因腳傷錯過難得的亞洲錦標賽，失落爭取積分機會。眼見時間愈少、比賽愈少、達標取得入場券的選手卻愈來愈多，甚至原本作為最後一擊的丹麥哥根哈根馬拉松亦無奈取消，幸好最後關頭找到米蘭馬拉松，仍有機會放手一搏。

姚潔貞賽後實地視察賽道（按圖）

姚潔貞表示，教練村尾慎悅對於她能否達標，也承認太多未知數。（姚潔貞 Christy Yiu facebook專頁）

里約奧運後只跑4場馬拉松

事實上，2016年里約奧運後，姚潔貞懷孕產女，又遇上疫情，5年來只跑了4場馬拉松，包括北極馬拉松、巴黎馬拉松、黃金海岸馬拉松及今日的米蘭馬拉松。

其中北極馬是慈善性質，巴黎馬又以陪伴家豪為主，兩場皆志在參與；黃金海岸馬及米蘭馬則為了奧運入場券而跑。姚潔貞賽前也承認，一年半未曾跑過全馬，又從沒跑過接近「229」的成績，對於達到奧運標準，「老實話我沒有多大信心」。

儘管最終趕不上奧運尾班車，但這個媽媽未到最後一刻仍不放棄的拚搏精神，絕對是香港運動員的典範。

姚潔貞。（資料圖片；葉詩敏攝）

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