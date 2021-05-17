馬拉松｜姚潔貞緣盡東京奧運鬥心不滅　或再備戰3年力爭巴黎奧運

撰文： 李思詠 最後更新日期： 2021-05-17 17:02

姚潔貞力爭東京奧運入場券的最後一戰，可惜相差約2分鐘方達標。 未能趕上奧運尾班車，她坦言「心思思」再戰巴黎奧運，「3年，好短啫」。

過去周日（16日）的米蘭馬拉松，是姚潔貞在奧運5月31日「截標」前最後一戰，必須達到2小時29分30秒的標準，才能如願出戰奧運，可惜最終跑出2小時31分21秒。雖與東京奧運擦身而過，但她把自己保持的香港紀錄大幅推前逾兩分半。（舊紀錄2小時34分07秒）。

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馬拉松｜姚潔貞未達標 與東京奧運擦身而過 仍大幅推前香港紀錄

姚潔貞坦言，未能出戰東京奧運，對巴黎奧運已經「心思思」。（HKAAA facebook專頁）

姚潔貞坦言自己輸經驗，不適應賽道上凹凸不平的羅馬磚地，導致兩次扭到左腳，最終愈跑愈慢。不過她慶幸原來保持3分30秒至3分34秒的配速，沒想像中困難：「比賽前很擔心，要保持330至334配速，不知能夠捱多久，但跑到15公里，又覺得OK，只是有點喘氣。」

米蘭馬拉松賽道（按圖）

她的丈夫陳家豪在香港隔空打氣，談到愛妻與東京奧運擦身而過，他已直言「佢一定跑埋巴黎」。那麼33歲的潔貞，真的會花3年時間再試一次？「本來打算放手一搏，搏到就收工，但現在搏不到，又心思思想去巴黎，哈哈哈……」潔貞說，3年時間「好短啫」，可以集中選擇比賽，希望盡早達標。

躍躍欲試但未有定案，但潔貞表明至少完成明年杭州亞運，「始終年紀大，感覺難免差一點，到時再看看自己的能力」。

陳家豪（左）表明，若姚潔貞（右）希望挑戰巴黎奧運，他將全力支持。（姚潔貞 Christy Yiu facebook專頁）

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