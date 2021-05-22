跑鞋｜ASICS GLIDERIDE2 無碳板一樣夠「推」　千元有找物超所值

撰文： 楚戶三 最後更新日期： 2021-05-22 08:03

年初離開多年打工仔生活，開始創業，個人掌控時間，更靈活。投放在跑步的時間，比任職傳媒時更充裕，享受日常跑步的樂趣。每款鞋都試清試楚，慢慢做好每一份評測報告。而這星期著用訓練的跑鞋，就是ASICS升級版本的Glideride。 當今世代，品牌間正為中底緩衝性能，展開「超物料戰爭」。相對之下，Glideride 2中底採用多層Flytefoam和Flytefoam Propel等物料的配搭，輕巧又緩震，性能有絕對優勢。只是對比Nike Zoom X，以至自家的FF Blast Turbo Cushioning等物料技術，還是有一定距離。然而，所謂一分錢一分貨，Glideride 2雖然並非以「最最最頂級」的物料掛帥，價錢幾乎「平一半」。用作日常的訓練鞋，它總算採用了上乘物料結合鞋體結構，交出了一個非常富特色的設計方案。 文、圖：楚戶三

測試鞋款：ASICS Glideride 2（按圖放大）

（01美術製圖）

全新運動App「齊動 LetZ Goal」登場！按此下載，將汗水換獎賞！

想知更多行山資資訊？「咖喱山」為你實景導航香港各區行山路線！立即按此！

綜合評測（5★為最優秀） 緩震：★★★☆☆ 透氣：★★★☆☆ 舒適：★★★★☆ 穩定：★★★★★ 反應：★★★★★

🏃🏽‍♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾‍♀

測試路線

從太古城出發，跑入太古城道鰂魚涌公園出入口，走出海旁沿路一直跑往筲箕灣亞公岩；原路折回，經鰂魚涌海濱花園及寵物公園，跑至北角警署左轉，往鰂魚涌公園海堤街出入口為終點，每組約6至7公里。步速大約5:40。

雖說不是品牌的旗艦級跑鞋，但Glideride 2的設計還是非常有心思。

鞋款簡介

跑鞋這回事，從來都是一分錢一分貨，採用性能愈高的物料，價錢愈貴。定位上，ASICS Glideride 2絕非旗艦級跑鞋，METASPEED Sky才是，只是索價近千七元，並非每個跑手所願意承擔。因此，價錢幾乎只是後者一半的Glideride 2，親民得多。這類日常跑鞋大有市場，但是價錢平一半，就代表性能亦只有一半嗎？又不一定。相反，雖然物料未到旗艦級，但品牌的工學研究所團隊（ISS）從鞋體的物理結構上入手，以另一種設計概念，取代透過物料性能營造「前向推力」的方法，反而成就了Glideride 2這款以節省體力聞名的中高階跑鞋。

延伸閱讀：ASICS首對全掌碳板鞋 大步加速快感考驗小腿能耐｜每月一號鞋

拿起Glideride 2以水平觀看，會看到它的鞋底弧度線條很誇張。

重申一次，我不是說Glideride 2以Flytefoam與Flytefoam Propel等物料混合的中底表現不好。事實上，這個厚達31毫米的中底，緩衝表現已屬上佳之作，純粹是「天外有天」而已。

誇張得只要腳尖稍稍用力，鞋子便會很自然地向前溜。

若純粹靠Flytefoam Propel的本身性能，Glideride 2充其量是一款養腳與靈活反應間，平衡得不錯的跑鞋。我認為它獨當一面，皆因鞋底的輪廓設計。細心留意一下，當拿起Glideride 2以水平觀看的話，很容易留意到鞋底弧度線條，比絕多數跑鞋都要誇張，從中掌到前掌上揚的幅度很大。這種「導向式」的獨特弧度，名為Guidesole「動能弧科技」，有效減少足掌的屈曲幅度，跑動時自然地產生「滾動」的腳感，以作出後蹬的動作，直接減少腿部能量消耗。後蹬的流暢度極高，費更少的力就能推動前進，令身體產生了碳板鞋般「前推」的錯覺，全是由於物理結構上節省了能量的結果。

GUIDESOLE動能弧科技，減少腳踝彎曲，提高步伐效率。

此外，鞋子的整體設計，屬傳統的跑鞋輪廓，簡約不花巧。個人來說，很喜歡這種傳統鞋身設計，套用在近年熱門的厚中底上，產生出來的「衝突視覺」。而為了營造傳統外觀的鞋身，品牌使用了Engineered Mesh外層物料製作Glideride 2。雖然ASICS的Engineered Mesh總算有一點拉伸度，但對比現代的編織型鞋身物料，彈性並不突出，甚至有點硬繃繃。然而，受惠於前述的前掌弧度，鞋身根本不需要太多彈性提供屈曲扭動的空間，反而因為物料偏硬，而得出了相當不俗的穩定性能，這一點在試後感中再詳述。

ASICS GLIDERIDE 2 各部分解構（點圖放大）

+ 4 + 4 + 4

試後感

這次跑鞋評測，共穿上了Glideride 2跑了4課日常慢跑，每次大約6至7公里左右。一如以往的對ASICS跑鞋的觀感，如果只穿一次就草草定論，鞋子的評分大概會大打折扣。ASICS的跑鞋總需要預留一定「開鞋」時間，基本上頭兩次穿Glideride 2，都會覺得它的中底偏硬，以一雙31毫米的厚底跑鞋來說，這種硬度實在跟十數年前追求「薄底、靈活」的比賽鞋潮流沒太大分別。

跑動時，鞋屈曲不算明顯。

如果一直都是維持這種厚得來又會使重心推高，多少會影響步伐平衡的話，這種設計實在是「攞嚟搞」。幸好，穿ASICS的跑鞋就是需要一定耐性，到了第三次穿Glideride 2跑時，中底物料熱身足夠後，方感覺到那緩震與靈活反應間的優秀平衡。它未至於回彈得令人失去連結地表的腳感，卻又能很實時地回應道路的狀態，反正，就是跑感很實在，跑個中長距離都不會使關節疲勞那種。跑順了，磨合足夠，加上ASICS向來特別針對東亞跑手腳掌輪廓的設計，Glideride 2絕對是那種我寫完文之後，私下都會繼續穿著的跑鞋。

ASICS的跑鞋總需要預留一定的「開鞋」時間，否則中底會很硬。

Glideride 2最特別的賣點，是那前掌上揚的誇張弧度。基本上我未開始跑，單單穿上跑鞋站著，已經可以感覺到這款跑鞋之與別不同。只要腳尖稍稍用力，鞋子便會很自然地向前溜，變成腳尖觸地。如果在日常生活中穿上這款跑鞋，無論是排隊、等人都好，都會好像「企唔定」的狀態，有點煩。但是，應用到它的用途上，這種流暢的度卻令Glideride 2變得獨當一面。跑步時，鞋身前掌基本上是不會出現任何屈曲，鞋底弧度已經配合了整個跑動動作，從著地到蹬腿，一氣呵成。雖然我未跑到可以體驗Glideride 2為我節省多少體力，但是這種非常流暢的跑感，確實令我愈跑愈起勁。沒有碳板，也很「推」。

這種流暢的跑感，確實令我愈跑愈起勁。

當然吧，這種鞋底的物理結構還是有盲點。弧度大，走平路沒有問題，亦能增強前向動能，但當下坡的時候，卻因此令身體格外傾斜，重心向前，需要一定時間適應，或者記得下坡時適量收步。而由於鞋子的重心偏高，它在街跑時的省力表現，亦會比在運動場軟跑道上為佳。用來衝圈，未必可以充份體驗此跑鞋的好。此外，作為一款中高階的日常用鞋，個人還是很滿意Glideride 2的性能。

穩定度高也是GLIDERIDE 2的一大優點。

最起碼它的跑感比一般「碳板鞋」或「高緩震」跑鞋都要實在，舒適地展現自己的能耐，用在訓練上可更客觀地了解自己的狀態。加上鞋底結構令它鮮會屈曲的特性，容許它採用拉伸度相對較底的Engineered Mesh，卻可令鞋子更穩固地包裹腳掌，結合ASICS向來尤其適合東亞人腳掌的設計，令Glideride 2的的穩定性極高，猶如腳掌本身的延伸一般在道路上奔馳，是簡樸的外觀下，令人遠超想像的驚喜。

延伸閱讀：6個問題解構碳板鞋超回彈之謎 PB製造器穿著不宜或傷膝

（01美術製圖）

「01測試」有持續更新跑鞋評測評分：（按圖放大）

+ 20 + 20 + 20

運動中醫學系列其他文章

靜脈曲張跑手注意｜保持動起來方可治本 中醫內外夾攻治「筋瘤」

濕疹跑手注意｜行山跑步行氣活血助排濕 常見補給食品隨時成爆發元兇

經痛女跑手注意｜漠視成因只跟食療藥石亂投 一種體質易愈跑愈虛

洗鞋6部曲（按圖放大）

濕疹人士適宜行山跑步，但要注意以下事項（按圖）：

濕疹人士適宜行山跑步，但要注意以下事項（按圖放大）：

+ 9 + 9 + 9

註冊中醫師徐澤昌教你5大貼士預防靜脈曲張（按圖）：