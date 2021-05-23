跑步郊遊打卡｜跑友私心推介路線　開揚無敵海景　輕鬆上山睇日落

跑友練習，除了住所附近的路線，不妨趁住假日走遠一點，發掘不一樣的香港，來一次跑步打卡之旅。

按此睇片：北區｜沿這路線跑到異色國度 看你意想不到的色彩

長度：8公里一圈

難度：1（1-5，5為最高）

貯物及洗澡：沒有

前往方法：東鐵線上水站下車

路線：上水救護站 > 大水管 > 粉嶺公路 > 大水管 > 上水救護站（圍住雙魚河跑）

按此睇片：荃灣｜在露草與瑠璃間 來一次青山公路52公里全走

長度：約52公里

難度：3.5（1-5，5為最高）

貯物及洗澡：沒有

路線：青山道桂林街口 > 長沙灣 > 荔枝角 > 蝴蝶谷道 > 青公葵涌段 > 鐘山台 > 麗瑤邨 > 工廠區 > 葵興 > 大窩口 > 荃灣市中心 > 柴灣角熟食市場 > 海安路 > 青公汀九段 > 青公深井段 > 青公青龍頭段 > 青公大欖段 > 屯門公路轉車站 > 青公大欖段 > 青公掃管芴段 > 青公青山灣段 > 屯門置樂 > 屯門市中心 > 青公新墟段 > 青公嶺南段 > 青公藍地段 > 青公洪水橋段 > 青公屏山段 > 青公元朗段（大馬路） > 元朗西鐵站 > 博愛醫院 > 青公潭尾段 > 錦田河 > 青公潭尾段 > 加州豪園 > 青公米埔段 > 青公新田段 > 文天祥紀念公園 > 青公洲頭段 > 青公古洞段 > 雙魚河 > 青公古洞段 > 青公粉錦公路口

按此了解：【Nikel跑跑步】跑入布袋澳盡收遼闊海景 碼頭茶座看漁港風情

西貢海一帶，跑到不同地方都有美景。（Nikel提供）

長度：約20公里

難度：3.5（1-5，5為最高）

貯物及洗澡：將軍澳運動場

路線：將軍澳運動場出發 > 香港單車館 > 坑口文曲里公園 > 昭信路 > 坑口道 > 清水灣道 > 復興號士多 > 勝記士多（大坳門迴旋處） > 大坳門路 > 布袋澳 > 沿路折返將軍澳運動場

睇片按此：黃大仙｜盛載獅子山歷史的城市光影 黃大仙區獨有跑步路線

黃大仙區是獅子山下的故事，但獅子山頂範圍其實屬於沙田區。（楊宇翹攝）

長度：約8公里

難度：2（1-5，5為最高）

貯物及洗澡：摩士公園

前往方法：觀塘線樂富站下車

路線：摩士公園 > 衙前圍村 > 啟德河 > 新蒲崗 > 東啟德遊樂場 > 四美街 >大磡村 > 星河名居 > 鳳德邨 > 鳳凰村 > 竹園邨 > 天馬苑 > 橫頭磡邨 > 摩士公園

小貼士：

1）此條路線將途經各個盂蘭勝會。盂蘭勝會是嚴肅的宗教活動，考察時要絕對尊重主會及參與者。

2）盂蘭勝會日期有的跟農曆，有的跟新曆，亦有不定期舉行，宜每年預先收集時間表。

3）市區中盂蘭跑路線需要橫過不少馬路，要注意安全。

4）不要11點後跑，非因會碰到壞人或遇「污糟嘢」，因為盂蘭場所內的活動最遲晚上９時至10時完結。