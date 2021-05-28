齊動LetZ Goal｜新功能上架　行路、行山都可以贏獎賞︱六月活動

撰文： 齊動 LetZ Goal 最後更新日期： 2021-05-28 18:03

「齊動 LetZ Goal」一直以來鼓勵用戶多做運動，只要同步跑步里數，即可將汗水換成獎賞。踏入6月，齊動新功能面世！本月起，齊動接受「步行」及「行山」數據，隨時行路都可以贏走獎賞，讓更多用戶可以參與其中！

齊動全新功能正式推出，現時不僅接受「跑步」數據，亦新增接受「步行」及「行山」類型的運動數據。尤其踏入夏天季節，炎熱天氣不想跑步？現時不論「返工放工」、「中午食飯」、「落街買餸」的路程都可以同步數據至齊動，讓你參加挑戰贏走獎品。

有見及此，齊動將於6月8日至6月28日推出「行路21日挑戰」。一連21日，用戶可以上傳「步行」數據至齊動，每天同步1公里數據，即可獲得限定虛擬章及100「01積分」！若活動期內每天都「步行」1公里，一共可獲得2,100「01積分」，助你到01會員專區換兌換不同獎賞。

立即下載「齊動 LetZ Goal」虛擬跑App，參加挑戰贏走Apple AirPods Pro！

除此之外，齊動於6月的「每月激賞」挑戰，將會送出Apple AirPods Pro！本挑戰由6月4日開始，直至6月30日晚23：59為止。立即登入「齊動 LetZ Goal」的「六月激賞」挑戰頁面，按「立即參與」後跑步10K，同步數據後填表答問題，就有機會得獎！

【重要提示】齊動只容每次參加一項虛擬跑挑戰，用戶須暫停參與原先挑戰，方可參與今回「六月激賞」或其他虛擬跑挑戰。挑戰只計算「參加中」的里數，未按參加或暫停中的挑戰，將不會計算相關跑步數據。

每星期一齊動的「Monday Challenge」亦會送出不同禮物，給大家有一個跑步的動力！

立即按下方按鈕參加「Monday Challenge」虛擬跑：

6月份「Monday Challenge」虛擬跑內容一覽：

Monday Challenge#21 活動日期：5月24日至6月6日 獎品：1,288「01積分」 Monday Challenge#22 活動日期：5月31日至6月13日 獎品：父親節呈獻 - 男士電鬚刨 Monday Challenge#23 活動日期：6月7日至6月20日 獎品：行山運動裝備 Monday Challenge#24 活動日期：6月14日至6月27日 獎品：2,500「01積分」 Monday Challenge#25 活動日期：6月21日至7月4日 獎品：日本IH電磁爐 Monday Challenge#26 活動日期：6月28日至7月11日 獎品：2,500「01積分」 *禮物內容按活動頁面更新為準

想了解「齊動 LetZ Goal」更多？立即按下圖，瀏覽我們的全新介面，然後按此下載「齊動」App！關於「齊動 LetZ Goal」

關於「齊動 LetZ Goal」

運動，從此不一樣。「齊動 LetZ Goal」作為一個互動平台，將你的運動里數換成獎賞。大家可在齊動留下汗水紀錄、參加挑戰、解鎖成就、賺取積分。運動不再是一個人，一同齊動，賦予你運動全新的意義！

按即立即體驗「齊動 LetZ Goal」虛擬跑App

關於綁device

特別提醒iPhone用戶，Apple Health本身不能記錄跑步數據，大家必須使用第三方跑步App，並允許Apple Health存取數據，再把Apple Health綁定到「齊動 LetZ Goal」。關於綁Device問題，可按以下連結： 若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過Apple Health連結其他跑步App，Sync數據到「齊動 LetZ Goal」。

請點擊下列連結，了解更多：

若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過AppleHealth連結其他跑步App，Sync數據到「齊動 LetZ Goal」。請點擊下列連結，了解更多：

我用iPhone，又用Nike Run Club，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Runkeeper，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Strava，請按此了解玩法

若你是Android手機用戶，不論有沒有Garmin手錶，都可以使用齊動 LetZ Goal。請點擊下列連結，了解更多：

我用Android，又用Garmin手錶

我用Android，沒有Garmin手錶，會用Google Fit

我用Android，沒有Garmin手錶，會用其他應用程式

關於其他疑問

若大家對「齊動 LetZ Goal」仍有疑問，可再按以下文章：

為何綁定Apple Health都未能Sync數據？按此了解Apple Health玩法

為何我在「齊動 LetZ Goal」改不了個人資料？按此了解如何更新個人檔案

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