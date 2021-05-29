跑鞋｜Fullcell RC Elite v2窺見碳板真身　過步俐落注意天雨路滑

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-05-29 08:00

厚底碳板跑鞋繼續是各大品牌的主戰場，鞋底要夠輕夠厚，回彈反應一觸即發，想加速便瞬間有反應。 大賽臨近，新鞋出陣。New Balance跑鞋中旗艦款式FuelCell RC Elite，本月推出新一代作品FuelCell RC Elite v2。鮮艷奪目的外觀之下，中底及外底設計大幅改變。《01測試》找來全組最快腳的跑手測試，得到這句評語：「Secured！」

測試鞋款：New Balance FuelCell RC Elite v2（按圖放大）

（01美術製圖）

全新運動App「齊動 LetZ Goal」登場！按此下載，將汗水換獎賞！

想知更多行山資資訊？「咖喱山」為你實景導航香港各區行山路線！立即按此！

綜合評測（5★為最優秀） 緩震：★★★★☆ 透氣：★★★★☆ 舒適：★★★★☆ 穩定：★★★★☆ 反應：★★★★☆

🏃🏽‍♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾‍♀

測試路線

1. 九龍仔「8字圈」： A. 跑3km（配速3:50） > 休息4分鐘 > 跑3km（配速4:05） > 休息4分 > 跑2km （配速3:55）X2 B. 10km中速跑（步速4:30），連熱身及暖身共15km C.15km輕鬆跑 ( 步速5:05） 2. 聯合道公園至九龍仔山，上落斜來回（約200m x3）

鞋款簡介

New Balance去年9月推出品牌最高階的鞋款FuelCell RC Elite，以超回彈中底物料FuelCell 加上全掌碳板，讓精英級跑手應付足以應付馬拉松等長跑。大半年過去，第2代終於面世。

配色相當鮮艷，把鞋紙塞入鞋籠後，可見鞋面氣孔相當明顯。（何偉畧攝）

新一代中底進一步增加厚度，後跟從32毫米增至39毫米，接近國際田聯的限制。FuelCell RC Elite v2鞋楦以工程網布（Engineered Mesh）編織而成，紫色為主調，鞋面花紋等鞋底橡膠為鴛鴦配色，滿佈大量透氣孔，確保在不同天候之下保持通爽。

較惹人注目的是鏤空中底設計，跑者不僅看得見碳纖板，更是摸得到。此外，FuelCell RC Elite使用滿佈三角膠粒的Dynaride外底，今回換上穿孔的橡膠外底，希望加強耐用能力。

FuelCell RC Elite v2各部分細節（點圖放大）

測試

快鞋要由快腳跑手測試，這次交給Y。

快鞋要一雙快足，考驗其能耐。身邊有此級數的同事，非Y莫屬。10公里PB為38分50秒，步速可以保持在4分左右，才能夠發揮這類以強勁回彈為賣點的快鞋。測試時走在一般石地路，以及人工鋪設的泰坦地，與日常路跑及運動場練習的路况相同。

鞋舌、鞋領等部分相當貼服。

Y早有穿著NIKE碳板鞋的經驗，包括同為全掌碳板的Zoom Fly Flyknit。今回測試的跑鞋，感受到中底物料極為柔軟，步行時感覺承托仍然充足，不僅未有因為中底太軟而站不穩，且感到中掌外側有承托力。

跑在水泥路，步伐穩定。

碳板鞋「愈快愈強」，慢速反而不穩。Y認為在步速快至4分鐘左右的間歇跑，以及保持4分半步速的中速跑，跑鞋都帶來相當出色的回饋。彈力出色，促進提步，才享受到途程愈長、愈節省步伐的效益。超軟中底踏在地面，沒有不穩定，沒有左搖右擺，「以4:30步速跑，最後階段加速至4:10，一『踩油』，回蝕反應相當明顯」。

使用一周之後，橡膠外底紋理明顯，中底磨蝕不多。

一周內應付不同速度的課表，測試後Y認為在高速行進中仍有足夠保護。他形容過去穿起一些較輕薄的快鞋練習，緩震方面表現收操後右足踝的舊患隱隱作痛。今次新鞋落地，看來迅速進入作戰狀態，加速時過步相當俐落，甚至在其中一次練習遇上天雨。濕重環境下，跑步感覺依然輕巧，「跑來不覺被拖腳」。惟濕地之下，遇上平滑地表，例如磚地，宜倍加小心。今回外底換上較平滑的橡膠面，雖有坑紋，亦有穿孔，著地時仍有「跣腳」感覺，較上一代「三角粒粒」外底，咬地程度有所分別。

碳板鞋款式多，包括以下幾款（按圖放大）

「01測試」有持續更新跑鞋評測評分：（按圖放大）

+ 19 + 19 + 19

延伸閱讀：

跑步中暑｜夏天練跑注意三個身體細微變化 缺水警號最易被忽視

體內水份流失指標（按圖）

濕疹人士適宜行山跑步，但要注意以下事項（按圖）：

洗鞋6部曲（按圖放大）