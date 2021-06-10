跑步｜無緣東京奧運不失志 姚潔貞冀全運再衝「22930」

撰文： 楊宇翹 最後更新日期： 2021-06-10 20:28

「香港氣袋」姚潔貞上月於米蘭馬拉松跑出香港紀錄，惟時間離奧運標準仍差約兩分鐘距離，未能登上「東京列車」。 「心有不甘」的潔貞今日出席活動時直言，縱然東京奧運得拋諸腦後，但內心志氣不滅，並決意在9月全運會中能跑出2小時29分30秒的時間，證明自己有力躋身奧運。

上月中姚潔貞為衝奧運標出戰米蘭馬拉松，在陌生路線中跑出2小時31分24秒的佳績。雖未能達奧運標時間的2小時29分30秒，但已打破自己保持的香港紀錄。無緣奧運，潔貞回顧最後一槍失望收場，把失利原因歸咎於米蘭的沙石路。

姚潔貞在2017年誕下女兒後可謂愈跑愈有，並在2019、2021年先後打破香港紀錄。 （張倩儀攝）

重溫米蘭馬拉松賽道（按圖）

「不太熟悉那路線，那裏佈滿石春路，初段有力頂而時間也不錯。我想追前面的跑手群，因為力氣多花了；開段配速保持到3分半，但進入第2圈後開始體力不繼」，姚潔貞說。

的確姚潔貞起步後保持約「三分半披」，以1小時10分23秒完成頭20公里。惟過了半程開始「跌watt」，儘管最後無法出戰人生第二個奧運，她仍把香港紀錄大幅推前，此亦證明這名「媽媽跑手」仍在突破。

破了香港紀錄但無緣東奧，姚潔貞已經收拾心情，放眼9月全運。（張倩儀攝）

潔貞2016年首征里約奧運後，誕下女兒再極速收身復出，並在2019年的黃金海岸馬拉松，打破香港紀錄。她其後因傷無緣亞洲賽，然而在疫情下賽事頻頻取消，上月的米蘭賽，方為潔貞3年來第2個全馬賽事。

曹星如今日亦有出席Nike的活動，他表示現階段全力備戰9月全運。 （張倩儀攝）

以3年跑兩槍追逐一個奧運標，潔貞坦言打亂所有部署：「（疫情）影響就一定有，準備比賽要出力練習，練完卻比賽取消。」

是次衝擊東京奧運失敗，潔貞直言心有不甘，但坦然接受。問到會否放眼2024的巴黎奧運，潔貞表示先把目標定在9月的全運會，寄望跑出奧運標，證明自己「仲有貨」：「今次雖然未能達標，但9月全運在陝西比賽，我希望跑個『22930』吧，證明自己有能力比賽這個賽事（奧運）。」

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