鄺嘉仕．跑遊老香港｜深水埗睇樓團　穿過騎樓感應逝去日子

撰文： 鄺嘉仕 最後更新日期： 2021-06-19 09:26

香港政府在接收香港島後，隨即賣地。為方便華人競投，香港政府將較大的地段，切割成面積較小，臨街較窄的地皮出售。昔日的華人樓宇是一至兩層高的金字頂建築，大多背靠背。直至19世紀後期因應衛生要求，重建樓宇預留後巷，以求通風及鋪設水渠。香港政府於是容許二樓或以上樓層用兩柱支撐，落腳點在行人路。 20世紀初，建築物料轉變，加上對建築物廚房通風及洗手間衛生要求提升，騎樓湧現，形成香港特色一景。 文、圖：鄺嘉仕＠我們走過的香港大地

通州街公園近來因為電影題材而再次惹人關注，這裏百年前其實是深水埗碼頭。

深水埗的發展

香港政府租借新界後，深水埗毗鄰界限街，成為連接新界發展的水陸交通起點。香港政府在1910年代開始，陸續在鴨寮村 (現時鴨寮街) 以南、西角山嘴 (現時南昌街及界限街交界) 以北的淺灘，移山填海，平整大片土地，介乎現時鴨寮街以南、通州街以北、欽州街以東，直至界限街為界。這片長方形的街區，街名以原有村落及中國城市命名。華人沿街區的東北及西南兩邊，興建兩至四層高的騎樓。

深水埗碼頭為百年前深水埗的水陸交通起點，即現時通州街公園，壁球中心對出的位置。我們由公園出發，沿桂林街往北走，開始找尋騎樓的故事。

汝州街 269 至 271 號經過大翻新，古舊氣息不再。

騎樓的過去

現時北河街市政大廈的地段，其實百年前已是街市。今天街道兩旁，仍是買賣日用品及食物的市場，更保留了數座已獲評級的特色騎樓。今次介紹的分別是北河街 58 號、汝洲街 269 至 271 號，及南昌117 至 125 號。

汝州街 269 至 271 號位於桂林街交界，建於 1920 年代，被評為三級歷史建築。這是典型騎樓下舖上居 (Shophouse) 格局。轉角騎樓具特色的弧型走廊，以方柱支撐，外廊只在二樓，三樓則回歸於建築線內，加上頂層的壼型欄柵，設計精心。

北河街 58 號在大南街的一段三樓外牆，更掛有一個窄長型的露台。一藥材行已經在此經營近半世紀。

北河街 58 號同樣有百年歷史，被評為二級歷史建築，一參茸藥材海味公司在上址經營了接近五十年。騎樓分別在二及三樓築有露台，天台設有矮牆，在大南街的一段三樓外牆，更掛有一個窄長型的露台。喬治亞式風格建築，在香港相當罕見。

南昌117 至 125 號則是區內少見的連號碼騎樓群，在1930年代先後建成，風格不同而各有特色，被評為三級歷史建築。117 號有五層高，整幢是當舖，築有圓形弦窗，具有包浩斯風格。119及121號具新古典主義式的方柱及欄柵，相映成趣。而 123 及 125 號地下，曾經是德興茶樓，在戰後開到千禧年，曾是深水埗街坊飲茶勝地。

南昌117 至 125 號。

這三座騎樓群，完成於1920至30年代落成。當時樓宇開始採用鋼筋水泥建築，新建騎樓更加穩固，加入更多的建築及美學元素，及兼顧更多的居住及社區功能，展開了騎樓百花齊放的時代。

2012年復修後的雷生春，首次對外開放

一級歷史建築 ─ 雷生春

離開北河街街市，沿汝州街往東南走右轉白楊街，看到一座四層高的騎樓——雷生春。在漫威（Marvel）電影中，香港的至聖所正是以雷生春作為藍本。

雷生春今昔（按圖放大）

雷生春位於荔枝角道 119 號，總面積約600平方米，樓高四層，由九龍巴士創辦人之一的雷亮先生在1931年建成。地下為跌打藥店，二至四樓是雷亮家族成員居住的地方，亦是當時區內下舖上居的例子。雷生春接近三角形的轉角騎樓設計，屋頂有兩塊刻有「雷生春」字樣的石匾，及意大利風格的正門，亦有弧形山牆及外懸簷楣。

雷生春於荔枝角道 119 號門牌。

+ 5 + 5 + 5

雷生春以古希臘式立柱，從地而起支撐二至四樓的外廊，裝有新古典主義的欄柵，有圖案的彩色瓷地磚，以及木或灰泥牆腳線等等。雷生春內同時有不少中式建築特色，最搶眼的是傳統的滿州窗，鑲嵌滿彩色玻璃的木框架，地下外牆及立柱鋪有水磨石。窗戶亦設有木製檔板，大宅內的木刻匾額，以及門窗的銅製組件，亦得以良好保存。

隨著雷亮先生於1944年過身，雷生春亦隨之結業。直至1960年代，雷家三房後人先後遷出，二至四樓慢慢荒廢，只餘地下商舖繼續營業。2003年，雷氏後人把雷生春捐贈予政府。2008年，雷生春納入第一期的「活化歷史建築伙伴計劃」，由香港浸會大學投得，活化成香港浸會大學中醫藥學院——雷生春堂，提供中醫醫療服務，及作為中醫學生培訓場所。

大宅內的木刻匾額，亦得以良好保存。

包括雷生春在內的這些深水埗的騎樓群，反映了香港本身的文化進程，是個集中西各家大成的混血兒。騎樓建築在有限的空間發揮想像，在中西之間取得平衡，在規範之中活出自我。

南昌街 14 號已經翻新，用作出租公寓。

騎樓的將來

1960年代，建築科技大有進步，新建樓宇不再需要立柱，支撐騎出行人路的部份。騎樓慢慢消失，由更高的唐樓及洋樓取代。深水埗區內，南昌街 14 號，桂林街 61至65號，兩座唐樓的發展，為騎樓發展提供了參考。而我們可以沿荔枝角道、界限街及桂林街走，在回到通州街公園之前，繼續追尋它們。

南昌街 14 號，原本是接近65年歷史的「為群公寓」，和雷生春同屬接近三角型的轉角樓，用作單身人士公寓及板間房出租。大廈因業權問題在1990年代丟空，直至 2015年財團購入後，翻新成現時古銅色的外表。全新樓宇，外觀新派具太空感，延續其出租公寓的使命。

2008年的桂林街 61至65號，正進行拆卸前的社區教育活動

桂林街 61至65號，現時是桂林街公眾休憩空間，名為新亞書院紀念花園。前身是一座四層高唐樓，是1949年新亞書院創立時的辦學地方。直至2009年，市區重建局完成連同附近唐樓的業權收購，與私人發展商合作，在2015年建成私人樓宇出售。現時公園內保留了一些介紹新亞書院的物件，讓公眾認識。

桂林街 61至65號拆卸後重建，現已是私人樓宇，地面改建為休憩空間，留有原址的歷史故事。

現存騎樓的將來，估計亦是一樣。無論是私人操作，或是公私營合作；無論是翻新，或是拆卸重建成休憩空間或私人樓宇，都不離重新包裝或推倒重來。保育騎樓，該保留樣子，還是保留功能？是

不論保育他們的過去式、現在式或將來式，如何決定，都是與時間鬥快。

桂林街公眾休憩空間，亦名為新亞書院紀念花園，後面是一幅歷史紀念石牆，及以新亞書院校訓「誠明」二字為主題的水牆。

《跑遊老香港》 - 深水埗歷史唐樓線

路線：通州街公園 > 桂林街 > 汝洲街 > 北河街 > 大南街 > 南昌街 > 汝洲街 > 白楊街 > 雷生春 > 荔枝角道 > 界限街 > 醫局街 > 桂林街 > 通州街公園

長度：約3.5公里 難度：1.5 (1-5，5為最高) 貯物及洗澡地點：通州街公園壁球中心 補給：沿路有不少士多及便利店 前往方法： a. 鐵路：港鐵荃灣線深水埗站下車，C2出口沿桂林街行約10分鐘 b. 公營巴士：前往長沙灣（深旺道）的巴士（如12A，18，36A，117 及118等），在「通州街公園」站下車即達／經過荔枝角道的巴士（如 2及2A 等）在「石硤尾街」站下車，沿南昌街行約5分鐘

小貼士：

1. 市區街道狹窄，請忍讓

2. 過馬路，要小心！

3. 文中提及的騎樓均屬私人地方，以外圍參觀為主

4. 因疫情關係，雷生春原設的公眾導賞服務及預約，繼續暫停，直至另行通告

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FB專頁：我們走過的香港大地匆匆而過，錯過舊日的足跡。港九新界，樓閣或街角，都有不平凡的歷史故事。來，一起跑，一起尋找

作者鄺嘉仕

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